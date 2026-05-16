Modelul Rachel Cook, o prezență urmărită de aproape 4 milioane de persoane pe Instagram, a stârnit un val de reacții după ce a publicat un clip în care poartă o rochie de vineri extrem de decupată, fără sutien. Fanii au fost atât de uimiți de apariția ei îndrăzneață încât s-au întrebat direct dacă o astfel de ținută mai respectă vreo regulă vestimentară.

wet & sheer´s best photo of the day 👙 Rachel Cook @rachelc00k pic.twitter.com/L26Hx7pHB9 — Wet&sheer (@wetandsheer) April 21, 2026

Dincolo de miile de aprecieri, momentul ne arată cum limitele stilului personal sunt împinse tot mai departe. Când o piesă vestimentară devine subiect de dezbatere publică, discuția reală nu e doar despre centimetri de material, ci despre asumare și curajul de a te simți bine în propria piele, ignorând standardele rigide cu care am fost obișnuite.

O declarație de independență stilistică

Știu momentul ăla când stai în fața dulapului și te întrebi dacă o ținută e un pic prea mult pentru o ieșire de seară. Ei bine, unele femei aleg să nu își mai pună deloc această întrebare. Moda anilor recenți a readus în prim-plan estetica relaxată, unde decupajele curajoase și absența sutienului au devenit o formă de exprimare asumată.

Imaginează-ți o zi în care vrei pur și simplu să renunți la constrângeri. Rachel a ales o rochie în tonuri pământii, fără mâneci, cu o crăpătură adâncă pe coapsă și un decolteu tăiat până la buric. Acolo, un detaliu cu strasuri îi accentua talia, oferind un echilibru vizual neașteptat ținutei.

Așa cum semnalează Theblast într-un articol publicat recent, look-ul ei deconstruit este exact genul de apariție pe care mogulul Kim Kardashian l-ar aproba fără ezitare.

Detaliile care fac diferența

Și totuși, cum a accesorizat ea această piesă curajoasă?

A optat pentru sandale cu barete, un colier cu lanț, o brățară metalică și un ceas elegant, lăsând la vedere un bronz auriu perfect. Părul cu șuvițe luminoase a fost prins parțial la spate, lăsând câteva fire libere să-i încadreze fața. A completat aerul nostalgic al anilor 2000 cu sprâncene subțiri, o alegere care revine puternic în tendințele de beauty.

Ea a explicat simplu alegerea vestimentară, alături de clipul care îi pune în valoare picioarele lungi și rezultatele antrenamentelor regulate.

„Aceasta este rochia mea de «E vineri».” – Rachel Cook, Model

Reacțiile nu s-au lăsat așteptate.

Când vezi o asemenea piesă, te întrebi, cum reușește să o poarte cu atâta lejeritate. Un membru al echipei TMZ a lăsat un comentariu care a strâns rapid zeci de aprecieri, rezumând perfect uimirea generală a urmăritorilor.

„Sincer, asta nu poate fi legal.” – Membru echipa TMZ, Comentator

Iar fanii au continuat în aceeași notă entuziastă, scriind mesaje precum „Visez oare…” sau „Vinerile sunt bune”.

Mai mult decât o simplă imagine

Dar Rachel nu rezumă totul doar la haine și apariții fizice (deși le stăpânește perfect). Uneori ne mai dă și câte o lecție scurtă despre cum să privim lucrurile, promovând o gândire extrem de pozitivă în mediul online.

„Un curcubeu pe zi ține doctorul departe, oameni buni! Fiți pe fază. 2 curcubee într-o săptămână în Vegas?!! Magic. Ultima poză e cea mai bună sincer să fiu. O abilitate secretă pe care o am. Sper să gustați magia azi.” – Rachel Cook, Model

Mesajul ei din 2022, în care își îndemna publicul să aleagă o viață plină de culoare, a atras aprecieri chiar și de la colega ei de breaslă, Veronika Rajek. Mai nou, modelul a apărut într-un costum de baie verde din plasă de la Supreme, cu o croială sport, foarte decupat pe șolduri, amintind de anii ’90, sau într-un bikini roz minuscul, asortat cu o eșarfă pe cap.

Moda se schimbă cu o viteză amețitoare, iar următoarele luni ne vor arăta clar câte dintre noi vor avea curajul să adapteze o astfel de piesă asumată în propria garderobă pentru serile calde de vară.