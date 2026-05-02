Hailey Bieber a dat startul tendințelor pentru vara aceasta chiar pe 1 mai, postând pe Instagram o ținută care a atras imediat atenția comunităților de fashion. Fondatoarea brandului Rhode a apărut într-un micro bikini portocaliu aprins, demonstrând încă o dată că știe exact cum să îmbine moda curajoasă cu o atitudine complet relaxată. Într-o lume digitală plină de filtre, ea alege să își pună în valoare silueta printr-o abordare asumată, care inspiră mii de femei să se simtă bine în propria piele.

O aparitie care a incins internetul

Costumul de baie ales de ea nu e deloc unul banal, ci o declarație de stil. Vorbim despre un top cu decolteu adânc, prins elegant după gât, asortat cu o pereche de pantaloni scurți mini în aceeași nuanță vibrantă. Iar pentru a adăuga un contrast vizual neașteptat, Hailey a aruncat pe deasupra un cardigan roșu scurt, lăsat complet descheiat.

Părul ei șaten a fost coafat în bucle lejere, de vară, în timp ce machiajul a radiat pur și simplu (un ten luminos, obraji trandafirii și buze nude). În descrierea fotografiei, vedeta a scris scurt și la obiect: „mere la portocale”.

Prietena ei apropiată, Kylie Jenner, nu a putut trece cu vederea această apariție plină de încredere. A intrat rapid în secțiunea de comentarii pentru a o susține și a scris că look-ul ei „dă senzația de o Velma sexy”.

Ritualul de dimineata care schimba regulile jocului

Te-ai întrebat vreodată ce face o femeie atât de ocupată pentru a-și menține echilibrul interior și energia pe parcursul întregii zile? Ei bine, într-un interviu video recent cu Time Studios, așa cum detaliază o analiză publicată recent de Hellomagazine, soția lui Justin Bieber a vorbit extrem de deschis despre obiceiurile ei de wellness.

Și, pe bune, lucrurile sunt mult mai simple decât te-ai aștepta la o primă vedere. Nu e vorba de vreo poțiune magică scumpă sau de tratamente inaccesibile. Hailey se bazează pe un ritual străvechi, la îndemâna oricui: o lingură de ulei de măsline extravirgin amestecată pur și simplu cu sucul de la o jumătate de lămâie.

„Ajută la căptușirea intestinului și este o detoxifiere bună”, a explicat ea despre această practică pe care o respectă cu sfințenie în fiecare dimineață, de câteva luni încoace.

E drept că uneori soluțiile cele mai eficiente se află chiar în bucătăria noastră.

De ce a renuntat la antrenamentele clasice de Pilates

Dar stai puțin, că surprizele din rutina ei nu se opresc aici. Deși știm cu toatele că este o fană declarată a mișcării și a unui stil de viață activ, vedeta a recunoscut că, în viziunea ei, Pilatesul este acum „un pic depășit”.

„E o nebunie din partea mea să spun asta?”, s-a întrebat ea retoric în timpul interviului, conștientă de popularitatea uriașă a acestui sport. Apoi a clarificat exact ce simte în legătură cu această industrie: „Iubesc Pilatesul. Chiar o fac. Dar cred că a devenit un pic ca un moft și este foarte greu să găsești profesori cu adevărat buni cărora le pasă de formă.”

Același spirit critic (și extrem de asumat) îl aplică și când vine vorba de băutura ei preferată pentru energie. Deși matcha este absolut peste tot pe rețelele sociale, ea se declară în prezent o „fată a cafelei”. Motivul? Foarte simplu. Ea a explicat clar că „când bei un matcha din Japonia, îți strică totul”, referindu-se la standardul ridicat de calitate pe care l-a experimentat acolo.

Secretul suprem pentru un corp sculptat si relaxat

Dacă la Pilates a mai renunțat pe alocuri, există un ritual de self-care la care nu ar renunța pentru nimic în lume: masajele de drenaj limfatic. „[Eu] trăiesc prin ele, parcă sunt obsedată de orice înseamnă drenaj limfatic, dar de masaje în mod specific”, a mărturisit fondatoarea Rhode cu mult entuziasm.

Numai că beneficiile merg mult dincolo de aspectul fizic imediat.

„Este cu adevărat o nebunie câtă apă reținem în corpurile noastre. Și, si sistemul limfatic este atât de important doar pentru detoxifiere în general și pentru sănătatea generală, așa că mi se pare complet subestimat”, a adăugat ea.

Acest tip de masaj se concentrează intens pe stimularea sistemului limfatic pentru a încuraja detoxifierea naturală a organismului. Ajută enorm la reducerea inflamației și la combaterea senzației neplăcute de balonare, calmând sistemul nervos după o zi agitată. Scopul final nu este doar unul estetic, ci profund funcțional, susținând circulația și echilibrul intern de care avem atâta nevoie.

O abordare holistica asupra frumusetii

Kiana Tarkhani Nasrollahzadeh, specialist în produse și tratamente la clinica Dimple Amani, a oferit o perspectivă detaliată asupra acestei proceduri care face minuni. „Tehnica Dimple Amani este înrădăcinată în drenajul limfatic, principiile ayurvedice și masajul de sculptare”, a împărtășit experta pentru a clarifica procesul.

Totul se bazează pe o conexiune profundă și blândă cu propriul corp.

„Fiecare tratament este livrat cu mișcări lente, ritmice, profund intenționate, concepute pentru a elibera stagnarea și a sprijini căile naturale de detoxifiere ale corpului, lăsând clienții să se simtă mai ușori, mai relaxați și vizibil mai conturați”, a explicat Kiana.

Până la urmă, o rutină sănătoasă nu înseamnă să bifezi obsesiv trenduri de pe internet. E vorba despre curajul de a alege exact ce funcționează pentru tine, de a-ți asculta corpul și de a-i oferi îngrijirea autentică pe care o merită în fiecare zi.