Ai observat și tu că Prințesa de Wales radiază pur și simplu în ultima vreme? Dincolo de zâmbetul ei inconfundabil, secretul stă într-o schimbare tactică a garderobei pe care o poți aplica și tu chiar de mâine, folosind piese pe care probabil le ai deja în dulap.

Un nou capitol stilistic

Joi, Kate și Prințul William au marcat un moment cu adevărat special, împlinirea a 15 ani de la căsătorie. Au ales să marcheze ziua printr-o vizită de lucru la IntoUniversity, o organizație educațională care a beneficiat direct de fondul lor de daruri de nuntă. Și, sincer, apariția ei a fost absolut fabuloasă.

Prințesa a ales o ținută impecabilă de femeie de afaceri. A purtat o pereche de pantaloni croiți pe corp de la Edeline Lee, un top fără mâneci semnat ME+EM și pantofii ei de încredere cu toc de la Ralph Lauren. Dar piesa de rezistență a fost cu totul alta.

Pentru a da un aer primăvăratic acestui look clasic, a adăugat un sacou nou, de un albastru pastel superb, creație Erdem.

Identificată rapid de contul @Middletonmaven, jacheta uimitoare este realizată în nuanța „Porcelain Blue” a brandului. Este croită din lână creponată și are reveruri ascuțite, o închidere cu un singur nasture și buzunare cu clapetă înclinate. O alegere pur și simplu perfectă pentru o zi plină în care vrei să te simți puternică, dar feminină.

Trei aparitii si o singura regula de aur

Numai că aceasta nu a fost o întâmplare izolată. Te-ai fi gândit vreodată că nuanțele pudrate pot deveni o veritabilă uniformă regală?

Aceasta este a treia oară în mai puțin de o lună când poartă pasteluri. Pe 22 aprilie, Kate a arătat impecabil de elegantă la Palatul Buckingham, unde a participat la o recepție dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea Reginei Elisabeta. Femeia de 44 de ani i-a surprins pe cei prezenți apărând în liliachiu, o culoare pe care o poartă destul de rar. Rochia proaspătă a fost o creație la comandă semnată Emilia Wickstead, care prezenta un corset încrețit, o fustă evazată de lungime midi și mâneci trei sferturi. Iar efectul a fost vizibil imediat, luminându-i tenul și oferindu-i o strălucire tinerească pe care orice femeie și-o dorește.

Până la urmă, stilul înseamnă și adaptare la moment.

Să ne amintim și de Duminica Paștelui, o altă ocazie în care a atras toate privirile. Atunci, a mers la Capela St. George alături de soțul ei și de cei trei copii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, pentru slujba de Paște. A îmbrăcat o ținută la modă, dar clasică, de la brandul Self-Portrait. Zâmbind plină de bucurie privitorilor, rochia ei a fost concepută într-o nuanță caldă de vanilie și prezenta un corset cu mâneci lungi care cădea delicat pe o fustă midi somptuoasă. Ca accesoriu, a purtat una dintre gențile ei „mini” preferate, modelul „Nano Montreal” de la DeMellier.

Puterea culorilor si secretul tineretii

Știi bine că Prințesa de Wales preferă în mod normal culorile primare, îndrăznețe, care transmit acel aer regal inconfundabil. De la albastru marin și verde de curse la roșu patriotic, aceste nuanțe simbolizează monarhia și sunt extrem de elegante. E drept că mai alege nuanțe deschise vara, mai ales la evenimente de zi precum Royal Ascot și Chelsea Flower Show, dar acum tranziția a fost mult mai rapidă și mai asumată.

Motivul din spatele acestei incursiuni bruște în lumea pastelurilor ar putea fi legat de faptul că înaintează în vârstă, iar culoarea este un truc anti-îmbătrânire incredibil de eficient. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, specialiștii în modă explică exact cum funcționează această schimbare tactică ce îi oferă o postură mult mai tânără.

Negrul și tonurile stinse vor fi mereu la modă. Dar o modalitate ușoară de a-ți revigora tenul este să adaugi o pată de culoare (un truc pe care îl poți folosi și tu dimineața când ești pe fugă și nu ai timp de un machiaj elaborat). Tonurile de roz pudrat, în special, sunt atât de înălțătoare pentru ochi. Albastrul deschis, verdele mentă și nuanțele mai profunde de roz îți evidențiază trăsăturile și te fac să pari mai proaspătă.

Stilista Julie Player este perfect de acord cu această direcție asumată de Casa Regală. „Pe măsură ce îmbătrânim, devine mai important să adoptăm culori mai îndrăznețe și mai luminoase. Nuanțele neutre precum griul și bejul sunt plictisitoare și lipsite de viață”, notează ea.

„Hainele clasice în culori neutre sunt esențiale pentru a construi o garderobă capsulă purtabilă, dar adaugă puțină personalitate cu pete de culoare vibrantă”, a explicat profesionista talentată la finalul discuției.