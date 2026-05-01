Kate Hudson, actrița pe care o știi din atâtea comedii romantice, tocmai a dezvăluit o noutate absolut delicioasă despre familia ei. Băieții ei mai mari, Ryder în vârstă de 22 de ani și Bingham de 14 ani, se pregătesc să își lanseze propria trupă muzicală.

O familie cu ritm in sange

Într-o apariție recentă la emisiunea The Jennifer Hudson Show, vedeta a povestit cât de pasionați de artă sunt copiii ei. Iar tu știi deja cât de greu e să găsești un echilibru când vine vorba de pasiunile celor mici. „Sunt atât de muzicali, ceea ce este grozav. Cred că s-ar putea să fi plănuit lucrurile în acest fel”, a mărturisit actrița gazdei Jennifer Hudson.

Te-ai gândit vreodată cum ar fi ca toți copiii tăi să aibă aceeași pasiune arzătoare?

Când a fost întrebată despre o posibilă trupă de familie, Kate nu a stat pe gânduri. „Știi, cred că băieții mei chiar sunt pe cale să facă asta cu adevărat”, a confirmat ea. „Ryder cântă la chitară și cu vocea, iar Bing este un toboșar uimitor.”

Dinamica unei familii moderne

Numai că talentul nu se oprește la băieți. „Vreau să spun, Bing poate cânta literalmente la orice, dar bate la tobe de când avea cam un an. Da, cred că un pic se va întâmpla asta”, a adăugat ea cu entuziasm. Cât despre mezina Rani, în vârstă de șapte ani, lucrurile sunt la fel de clare. „Rani pur și simplu cântă, dansează, face spectacol”, a spus mama ei plină de mândrie. „Un întreg star pop. Are energie de popstar, Rani Rose.”

Asa cum semnaleaza Hellomagazine intr-un material publicat recent, Kate a fost mereu extrem de sinceră despre viața ei de mamă într-o familie mixtă.

Ryder este fiul ei din căsătoria cu Chris Robinson, Bingham provine din relația cu Matt Bellamy, în timp ce tatăl lui Rani este logodnicul ei actual, Danny Fujikawa. Până la urmă, iubirea și respectul contează mai mult decât etichetele sociale (un detaliu pe care îl discutăm des noi între noi). „S-ar putea să nu arate tradițional din exterior, dar pe interior, simt că ne descurcăm de minune”, a declarat ea pentru publicația The Times. „Unitatea pe care am creat-o cu trei copii cu trei tați diferiți este o unitate serios de puternică și este a noastră.”

Curajul de a fi tu insati

Relația specială pe care o are cu părinții ei, legendara Goldie Hawn și Kurt Russell pe care îl alintă „Pa”, a ajutat-o să rămână cu picioarele pe pământ.

E drept că nu e ușor să crești la Hollywood.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut o mamă care a spus: «Fă-ți propriul drum»”, a explicat ea într-un interviu pentru Variety. „Când devii de succes în arte, și ceea ce vreau să spun prin «de succes» este când faci mulți bani pentru alți oameni, oamenilor chiar le place să te pună într-o cutie. Dar nimeni nu devine artist pentru a fi pus într-o cușcă.”

Și are atâta dreptate! „Pe măsură ce îmbătrânești, îți dai seama că ești singurul care ia decizia de a nu-ți permite să fii în acea cușcă. Înseamnă să fii nevoit să iei decizii neînfricate și de asumare a riscurilor, care sunt foarte, foarte greu de luat atunci când ai un status quo care este sigur.”

Un vis pentru viitorul apropiat

Deși și-a construit propria identitate, ideea de a lucra cu mama ei o atrage enorm. Pe bune, cine nu și-ar dori o colaborare cu propria mamă dacă ar exista compatibilitate profesională? Vorbind la emisiunea LIVE cu Kelly și Mark, ea a recunoscut deschis acest lucru. „Și mie mi-ar plăcea”, a spus ea. „De fiecare dată când îi văd pe Kurt Russell și Wyatt Russell împreună, îmi zic: «Asta pur și simplu nu este corect.» De ce voi aveți voie să faceți asta?”

„Mi-ar plăcea să lucrez cu mama mea. Ar trebui doar să fie atât de potrivit. Amândouă ne-am dori să fie foarte plin de sens. Orice ar fi asta sau oricând va veni acel moment, sper asta.”

Rămâne doar ca producătorii de la Hollywood să găsească acel scenariu perfect pentru două generații de actrițe talentate din aceeași familie.