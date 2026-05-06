Te-ai gândit vreodată cum ar fi să te muți într-o casă cu 100 de camere doar pentru a găsi puțină liniște? După un început de an extrem de turbulent, Regina Mary a Danemarcei și soțul ei, Regele Frederik, și-au împachetat lucrurile și au părăsit agitația reședinței lor principale. Când viața te lovește din plin, chiar și capetele încoronate caută un loc de refugiu unde să se poată reconecta cu ei înșiși.

Uneori ai pur și simplu nevoie de un nou început.

Iar cuplul regal a făcut exact asta. Cei doi au lăsat în urmă grandoarea urbană de la Palatul lui Frederik al VIII-lea de la Amalienborg pentru a se retrage la reședința lor de vară, impresionantul Palat Fredensborg. Este o mutare pe care membrii familiei o fac în fiecare primăvară, marcând deschiderea sezonului estival într-un cadru de poveste.

Un refugiu necesar după o perioadă grea

Pentru Regina Mary, primele luni ale acestui an au adus o suferință profundă care i-a testat limitele emoționale. Tatăl ei, profesorul John Dalgleish Donaldson, s-a stins din viață în aprilie, la respectabila vârstă de 84 de ani. Să fim serioși, nicio coroană din lume și niciun titlu nobiliar nu te pot proteja de durerea sfâșietoare a pierderii unui părinte. În fața doliului, suntem cu toții la fel de vulnerabili.

Tocmai de aceea, această mutare de primăvară pare să aibă o greutate diferită anul acesta. Este mai mult decât o simplă schimbare de peisaj. La sosirea lor, Regele Frederik și Regina Mary au fost întâmpinați cu o ceremonie cu totul specială, menită să marcheze oficial instalarea lor la palat. Numai că un detaliu de la eveniment a atras imediat atenția publicului.

Absența copiilor și explicația regelui

Cei patru copii ai cuplului, Prințul Christian, Prințesa Isabella, Prințul Vincent și Prințesa Josephine, au lipsit de la primirea oficială. Într-o epocă în care fiecare mișcare a familiei regale este atent analizată, absența lor putea stârni tot felul de zvonuri.

Dar Frederik a ținut să lămurească rapid situația, oferind o perspectivă foarte caldă și relaxată asupra dinamicii lor de familie.

„Copiii mai trec și ei din când în când. Nu știu exact când, dar și aceasta este casa lor, iar asta ne aduce o mare bucurie.”

Și parcă te regăsești puțin în cuvintele lui, nu-i așa? Până la urmă, indiferent de statutul social sau de adresa de pe buletin, bucuria de a-ți vedea copiii adunându-se acasă, în propriul lor ritm, rămâne la fel de autentică pentru orice părinte. Este o abordare modernă a parentingului regal, care respectă independența tinerilor.

Istoria ascunsă a celor 100 de camere

Dar ce știm, pe bune, despre această reședință spectaculoasă din afara orașului, care numără nu mai puțin de 100 de camere? Așa cum am aflat dintr-un reportaj detaliat publicat recent de Hellomagazine, membrii familiei regale locuiesc de fapt în Casa Cancelariei de la Palatul Fredensborg. Clădirea are o poveste fascinantă, fiind ridicată tocmai în 1731, în timpul domniei lui Christian al VI-lea, destinată inițial miniștrilor și oficialilor guvernamentali ai regelui.

Proprietatea impresionantă în stil baroc poartă cu ea o valoare sentimentală uriașă pentru actualul monarh. Aici a locuit regretata mamă a Reginei Margrethe, Regina Ingrid, până la moartea sa în anul 2000. Ulterior, palatul a funcționat ca reședință principală a cuplului regal până în anul 2010, când s-a finalizat ampla renovare de la Amalienborg.

De când au preluat palatul, Frederik și Mary au demonstrat că tradiția poate merge mână în mână cu inovația. Cei doi au implementat actualizări sustenabile (un detaliu pe care îl apreciem enorm într-o lume care are disperată nevoie de grijă pentru mediu). Într-un interviu acordat publicației Vogue Living Australia, regina a povestit cum a ales să se implice direct.

„Soțul meu și cu mine am urmărit proiectul de la început până la sfârșit, implicându-ne acolo unde a fost posibil. Este surprinzator să vezi cât de mult se poate realiza construind cu ceea ce există deja. Toată lumea a abordat sarcina cu curiozitate, întrebând mereu: «Cum putem face acest lucru cât mai sustenabil posibil?»”

O poveste de dragoste la capătul lumii

Faptul că regina a ales să discute tocmai cu o publicație de la Antipozi nu este o întâmplare. Drumul ei către tronul Danemarcei este demn de un scenariu de film. Mary s-a născut în Tasmania, pe 5 februarie 1972. Viața ei a fost plină de călătorii încă din copilărie. Între anii 1974 și 1975 a locuit în Texas, în perioada în care tatăl ei lucra la faimosul centru spațial NASA din Houston.

Mai târziu, tânăra s-a mutat la Sydney, unde destinul i-a pregătit o întâlnire care avea să schimbe istoria monarhiei daneze. L-a cunoscut pe Frederik în timpul Jocurilor Olimpice din 2000, într-un pub banal numit Slip Inn. La acea vreme, viitoarea regină nici măcar nu știa că stă de vorbă cu un membru al regalității europene!

Legăturile ei cu pământul natal rămân extrem de puternice. La începutul acestui an, cuplul a călătorit înapoi în Australia, marcând prima lor vizită oficială de când au devenit Rege și Regină. Momentul a fost întâmpinat cu mare bucurie, iar Prim-ministrul Albanese a subliniat importanța vizitei.

„Este o onoare să le urez bun venit Majestăților Lor Regele și Regina Danemarcei înapoi în Australia. Este minunat că vizita include multe părți ale marii noastre țări, de la Teritoriul de Nord la Victoria, Teritoriul Capitalei Australiene și, firește, Tasmania.”

Iar în timp ce suveranii își încarcă bateriile și își onorează angajamentele departe de casă, continuitatea coroanei este asigurată de noua generație. Prințul Moștenitor Christian, în vârstă de doar 20 de ani, va acționa ca regent, preluând temporar responsabilitățile regatului, demonstrând că este pregătit pentru viitorul care îl așteaptă.