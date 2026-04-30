Prezentatorii emisiunii I’m A Celebrity… South Africa, Ant McPartlin și Declan Donnelly, au vorbit în sfârșit despre finala controversată a show-ului, un moment pe care l-au descris drept „o noapte ciudată la TV”. Totul a pornit după ce câștigătorul, actorul Adam Thomas, a fost acuzat de un alt coleg de tabără, Jimmy Bullard, de comportament „abuziv, agresiv și intimidant” chiar în timpul episodului live.

O finală plină de tensiune și acuzații

Lucrurile au escaladat rapid în timpul finalei. Pe lângă acuzațiile aduse de Jimmy Bullard, fostul boxer David Haye a susținut că producția a editat materialul video pentru a-l face pe Adam Thomas să pară o „victimă”. În mijlocul acestui haos, cântăreața Sinitta și vedeta de reality TV Gemma Collins au părăsit platoul în semn de protest.

O atmosferă tensionată, care a lăsat publicul cu multe semne de întrebare.

Ant și Dec spun lucrurilor pe nume

Într-un preview al podcastului lor, „Hanging Out With Ant And Dec”, cei doi prezentatori au oferit perspectiva lor. Ant a recunoscut complexitatea situației. „Dacă nu ați văzut-o vineri, pun pariu că ați citit despre ea. Au fost plecări din platou; a fost o noapte ciudată la TV… (Erau) doi oameni în parcare, David Haye și Jimmy Bullard, și m-am gândit «Doamne, ce ghinion poți să ai?»”, a spus el.

Dec a completat tabloul, oferind detalii din culise, așa cum semnalează Hellomagazine într-o relatare recentă. „A fost o noapte pe cinste, prima întrebare a fost pentru Jimmy, despre de ce a strigat «I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!?». În acea seară nu am fost de acord cu el, a spus că avea o piatră pe inimă și că a vrut să se descarce. Și auzisem că Gemma și Adam au părăsit grupul de WhatsApp.”

Linia fină dintre glumă și bullying

Dar dincolo de spectacolul televizat, declarațiile ulterioare ale lui Adam Thomas aduc în discuție un subiect mult mai profund, cu care poate te-ai confruntat și tu. În propriul său podcast, „At Home With The Thomas Bros”, actorul a mărturisit că s-a simțit agresat în emisiune și că regretă că nu a luat atitudine, catalogând inițial totul drept o simplă „glumă”.

Te-ai întrebat vreodată unde se termină o glumă nevinovată și unde începe ceva mai dureros?

Adam a fost foarte direct: „Simt că există o linie fină între glumă și bullying. Nu am vrut să arăt cu degetul… Nu am vrut să numesc pe nimeni bully, da? Dar o să fiu direct și o să spun lucrurilor pe nume acum: ceea ce mi s-a întâmplat în tabără este bullying. Nu cred că este corect față de oamenii care trec prin ce am trecut eu în lumea reală să o cataloghezi drept glumă, pentru că nu este.”

Un conflict care a mocnit

Pe parcursul emisiunii, Adam a avut conflicte și cu boxerul David Haye, despre care a spus că „l-a dărâmat” și l-a împins la limită. Discuția aprinsă cu Jimmy Bullard a fost punctul culminant. Sportivul a susținut că Adam a folosit un limbaj injurios, care nu a fost difuzat, și le-a cerut părerea prezentatorilor, fiindcă ei avuseseră „locuri în primul rând”.

Iar răspunsul lui Ant a fost tranșant, negând că schimbul de replici ar fi fost agresiv: „Nu, n-a fost așa, eram acolo.”

În cele din urmă, Adam a încercat să aplaneze situația, spunând că își asumă „întreaga responsabilitate” pentru acțiunile sale și că nu are „decât iubire pentru Jimmy”. O declarație care arată complexitatea emoțiilor și presiunea uriașă dintr-un astfel de context competitiv.