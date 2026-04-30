Brittany Wisniewski, una dintre cele mai cunoscute figuri din sezonul 7 al show-ului Netflix „Love Is Blind”, a anunțat că este însărcinată pentru prima dată. Vestea vine ca o surpriză totală pentru fanii care i-au urmărit parcursul plin de suişuri şi coborâşuri în căutarea iubirii, iar tatăl nu este bărbatul cu care s-a logodit în emisiune.

O veste neașteptată, dar perfect aliniată

Dacă ai urmărit emisiunea, știi că viața amoroasă a lui Brittany a fost totul, numai simplă nu. Sarcina nu a fost planificată, însă vine într-un moment de transformare profundă pentru ea. Tatăl copilului este iubitul ei, Rocky Hawkins, pe care l-a cunoscut încă din perioada pandemiei și cu care a avut o conexiune constantă de-a lungul anilor. Până la urmă, se pare că destinul a avut propriile planuri.

„Am aflat în ianuarie și a fost cu adevărat o surpriză. A fost un an cu multe schimbări și evoluție pentru mine, așa că s-a simțit neașteptat, dar în același timp bizar de aliniat într-un mod pe care nu îl pot explica pe deplin”, a mărturisit Brittany.

Provocările primului trimestru. O lecție de blândețe

Te-ai gândit vreodată că, oricât de mult ai plănui, viața are un mod de a-ți arăta că trebuie să înveți să te lași purtată de val? Exact asta i s-a întâmplat și lui Brittany. Deși este o persoană extrem de disciplinată și atentă la sănătate, primul trimestru de sarcină i-a dat toate planurile peste cap. Într-un interviu acordat în exclusivitate, așa cum relatează Unica, vedeta a vorbit deschis despre dificultățile întâmpinate.

„Mă consider o persoană foarte preocupată de sănătate, așa că, intrând în această sarcină, aveam o idee despre cum va arăta totul, de la mesele mele, rutinele mele, vitaminele mele, iar primul trimestru a fost, sincer, cea mai umilitoare experiență. M-a învățat cu adevărat că nu poți prezice cum va răspunde corpul tău și că uneori este vorba doar despre a trece peste zi și a te trata cu blândețe”, a explicat ea.

O lecție de umilință, cum o numește chiar ea.

Iar acum, după o perioadă mai dificilă, Brittany spune că începe să își recapete energia și să se bucure pe deplin de această nouă etapă a vieții sale.

Un nou capitol după eșecul din emisiune

Această veste minunată vine după o experiență publică destul de dureroasă. În cadrul „Love Is Blind”, Brittany s-a logodit cu Leo Braudy, însă relația lor s-a prăbușit imediat după ce s-au văzut față în față. Momentul cheie a fost acela în care ea nu a putut să îi spună că îl iubește. Deși au încercat să repare lucrurile cu o vacanță în Miami, cei doi au anulat logodna și au pornit pe drumuri separate.

Dar acum, Brittany privește cu optimism spre viitor, fiind extrem de entuziasmată de rolul de mamă. Viziunea ei este una plină de bucurie și recunoștință (și umor, am adăuga noi).

„Sunt atât de entuziasmată să devin mamă. Mă simt foarte recunoscătoare pentru acest următor capitol și pentru tot ceea ce mă învață deja. Abia aștept să experimentez viața cu bebelușul meu și să am alături de mine un mic partener pentru curățarea plajelor”, a concluzionat vedeta.

În timp ce Brittany se pregătește pentru cel mai important rol al vieții sale, fanii pot revedea parcursul ei în primele zece sezoane ale show-ului, disponibile pe Netflix.