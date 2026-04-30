Dacă anii 2000 te-au prins în fața televizorului, cu siguranță îți amintești de peisajele superbe din Highlands și de familia MacDonald. Ei bine, pregătește-te pentru o veste neașteptată: serialul iconic al BBC, „Monarch of the Glen”, se întoarce după o pauză de aproape 20 de ani, dar cu o poveste complet nouă și pe un alt post, Channel 5. O revenire care promite să aducă înapoi farmecul de altădată, adaptat pentru o nouă generație.

O nouă eroină, o nouă poveste

Uită de Archie MacDonald, restauratorul londonez forțat să se întoarcă acasă. Noul serial, format din șase părți, se concentrează pe un personaj proaspăt: Isla Campbell, o avocată de succes din Londra. Povestea ei începe în momentul în care se întoarce în Highlands pentru înmormântarea tatălui de care se înstrăinase. Planul ei era simplu: să rezolve rapid lucrurile și să plece în câteva zile.

Numai că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Isla descoperă că a moștenit o datorie de un milion de lire sterline, o bancă gata să execute proprietatea și un frate care refuză cu încăpățânare să renunțe la casa ancestrală. Sună a scenariu de film pe care l-ai vedea pe repeat într-o duminică ploioasă, nu-i așa?

Blocați sub același acoperiș pentru prima dată după ani de zile, cei doi frați trebuie să găsească o soluție pentru a salva moșia înainte de a pierde totul. O misiune aproape imposibilă.

O echipă de vis pentru o revenire spectaculoasă

Dacă ai vreo îndoială legată de calitatea noii producții, stai liniștită. Proiectul este în mâinile Ecosse Films, aceeași casă de producție care a realizat și serialul original (difuzat inițial între 2000 și 2005). Mai mult, este creat și scris de Jeremy Brock, cunoscut pentru „A Very Royal Scandal”, alături de Stephen Greenhorn („Sunshine on Leith”).

Și, ca o garanție suplimentară, coproducător este Masterpiece PBS, compania din spatele unor drame reconfortante pe care probabil le adori, precum „All Creatures Great and Small” și „Grantchester”. Așadar, ne putem aștepta la o producție de calitate, plină de emoție și personaje bine conturate.

Umor, romantism și peisaje de vis

Noul serial este descris ca fiind o „saga de familie bogată, romantică și plină de umor”. Conform sinopsisului, povestea „ne va transporta în fiecare săptămână în uimitoarele Highlands scoțiene, introducând un ansamblu bogat de noi personaje de neuitat. Această saga de familie promite emoție, umor și romantism, toate legate de peisaje care îți taie respirația, șeminee primitoare și oamenii care numesc acest colț sălbatic al lumii acasă.”

Iar promisiunile sună incredibil de bine. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, creatorul Jeremy Brock descrie noua producție ca fiind o „poveste despre viața de familie și despre găsirea locului tău în lumea noastră agitată, una care celebrează căldura, umorul și excentricitățile unei comunități speciale, cu optimism și autenticitate.”

La rândul său, Sebastian Cardwell de la Paramount UK a descris serialul drept unul „care va mulțumi publicul larg” și o „saga de familie bogată, cu emoție și umor în centrul său”.

Când îl vom putea vedea?

Deocamdată, detaliile despre distribuție nu au fost anunțate, așa că suspansul plutește în aer. producția și filmările vor avea loc în Scoția și Irlanda de Nord spre finalul acestui an.

Nu există încă o dată oficială de lansare, dar cel mai probabil vom putea urmări noua poveste din „Monarch of the Glen” undeva în 2027. Mai avem de așteptat, dar cu siguranță va merita.