Adela Popescu revine în forță pe micile ecrane, spre bucuria fanilor săi. Vedeta va juca în noua producție marca PRO TV, serialul TRAFIC, un proiect care promite dramă și suspans, avându-i în distribuție și pe Tudor Chirilă și Dragoș Bucur.

O distribuție de zile mari

Povestea se anunță una complexă și plină de tensiune. În centrul acțiunii se află Doru Alexe, personaj interpretat de Dragoș Bucur, un simplu curier a cărui viață este dată complet peste cap în momentul în care copilul său ajunge în lumea crimei organizate. Forțat de împrejurări, Alexe trebuie să lupte pentru a-și salva copilul, înfruntând obstacole imprevizibile și situații limită. V-ați gândit vreodată până unde poate merge un părinte pentru a-și proteja copilul?

În paralel, Tudor Chirilă îl joacă pe Laurențiu Crețu, un procuror determinat să destructureze o rețea infracțională extrem de puternică. Iar provocarea sa este dublă, fiindcă trebuie să își apere în același timp și familia de amenințările care vin la pachet cu meseria sa periculoasă.

Ce rol va avea Adela Popescu

După o bună bucată de vreme în care a lipsit de pe platourile de filmare, Adela Popescu primește un rol important în acest nou serial. Ea se alătură altor prezențe feminine puternice, printre care se numără Irina Ștefan, Adriana Irimescu și Ioana Brumar (actrițe care completează o distribuție de excepție).

Serialul vorbește despre familie, sacrificii și limite.

producția explorează alegerile dificile și curajul necesar pentru a înfrunta o lume plină de pericole, totul pentru a-i proteja pe cei dragi.

O producție care promite mult

Reprezentanții postului de televiziune sunt extrem de încrezători în succesul noii producții. Și, pe bune, au și de ce, având în vedere atât distribuția, cât și povestea. Antonii Mangov, reprezentant al postului, a subliniat dedicarea pentru producțiile locale de calitate.

„Angajamentul nostru pentru dezvoltarea produselor de ficțiune locală continuă să crească, reflectând dedicarea noastră de a oferi povești de calitate înaltă care rezonează cu publicul român. Pornind de la succesul producțiilor noastre, precum TĂTUȚU, CLANUL sau GROAPA, pregătim acum un nou serial crime drama original și captivant, cu o distribuție formată din actori îndrăgiți, un fir narativ puternic și o producție de înaltă calitate.”

„Povestea din TRAFIC reflectă aspecte ale realității cotidiene, surprinzând luptele, alegerile și provocările cu care se pot confrunta oamenii în viața de zi cu zi, de la dinamica din cadrul familiei până la supraviețuirea în lumea imprevizibilă a criminalității,” a declarat Antonii Mangov.