Cursa de bărci dintre Oxford și Cambridge, ajunsă la a 197-a ediție, a avut loc sâmbătă, 4 aprilie, pe o porțiune de 4,25 mile a Tamisei. Anul acesta, evenimentul a purtat numele Chanel J12 Boat Race, celebrul brand de lux fiind sponsor principal pentru al doilea an consecutiv. Cambridge a ieșit victorioasă în competiția masculină cu un avans de 3,5 lungimi de barcă, în timp ce Oxford a câștigat cursa feminină pentru prima dată din 2016.

Un eveniment cu aer de lux

Mulțumită parteneriatului cu Chanel, e drept că estetica evenimentului s-a simțit mare mai elevată decât malurile noroioase și paharele de plastic cu Pimm’s din anii trecuți. Steagurile, panourile și afișele Chanel J12 au devenit un element central al brandingului cursei. Până la urmă, transformarea a fost vizibilă.

Strategia din spatele parteneriatului

Dar ce legătură are un ceas de lux cu o competiție sportivă atât de dură? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit la o analiză mai atentă. Iar parteneriatul este unul deosebit de inteligent. Chanel nu doar că accesează baza de consumatori tineri de la cele mai prestigioase două universități din Marea Britanie, dar aliniază și iconicul ceas J12, vechi de peste două decenii, cu un eveniment sportiv de înaltă performanță. O asociere cu care ceasul are mai multe în comun decât s-ar crede la prima vedere.

Precizie, sincronizare și… apă

După cum a scris Jessica Diamond în programul cursei, paralelele sunt clare. „Cunoscând ambele domenii – măiestria vâslitului și arta orologeriei – știu că ambele necesită niveluri obsesive de cunoaștere, precizie, sincronicitate și muncă în echipă.”

O legătură fundamentală: apa.

Diamond continuă, explicând conexiunea profundă. „Legătura sa cu vâslitul este profundă și evidentă, fireste. Pentru J12, legătura vine de la creatorul său, Jacques Helleu (pe atunci Director Artistic al diviziilor de Ceasuri & Bijuterii Fine și Parfumuri & Frumusețe ale Casei), care s-a inspirat din siluetele iahturilor din clasa de curse America’s Cup, Clasa J, și le-a transpus în liniile elegante ale profilului, carcasei și brățării ceasului.” Plasarea sa în cadrul unuia dintre cele mai faimoase evenimente nautice din lume pare, așadar, mai mult decât potrivită.

Anul ceasului J12

Și, cu Gisele Bündchen numită recent imaginea iconicului ceas unisex, este clar că 2026 se conturează a fi, din nou, anul J12.