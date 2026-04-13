Cântăreața Sabrina Carpenter, în vârstă de 26 de ani, a ajuns în centrul unei controverse după concertul său de la Coachella. În timpul setului său de vineri seară, artista a confundat un strigăt tradițional arab de celebrare cu un iodel, iar gluma sa de pe scenă a stârnit un val de critici online.
Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
Incidentul a avut loc în timp ce Carpenter, cap de afiș în prima seară a festivalului din California, interacționa cu publicul. La un moment dat, a auzit din mulțime un sunet specific, un Zaghrouta. Dar ce este, mai exact, un Zaghrouta? E un sunet înalt, triluit, folosit de femei în cultura arabă pentru a exprima bucurie și a onora pe cineva.
Numai că reacția artistei a fost cu totul alta. Dialogul dintre ea și o fană a fost surprins de camere.
„Cred că am auzit pe cineva iodlând. Asta faci? Nu-mi place,” a spus Carpenter de pe scenă.
Fana i-a răspuns imediat: „E cultura mea!”, moment în care artista a continuat: „Asta e cultura ta, iodleritul?”. Fana a încercat să clarifice, spunând „E un strigăt de celebrare,” dar Carpenter a încheiat schimbul de replici cu o glumă: „Suntem la Burning Man? Ce se întâmplă? E ciudat.”
Reacții virale și acuzații
Momentul a fost, clar, filmat și s-a viralizat rapid pe rețelele sociale. Și, cum se întâmplă de obicei pe internet, criticile nu au întârziat să apară, mulți utilizatori considerând reacția ei drept „insensibilă”.
Comentariile au curs lanț. „Sunt foarte dezamăgită și am inima frântă,” a scris o utilizatoare. Un alt comentariu a fost la fel de direct: „Trebuie să respecți culturile altor oameni.”
Scuzele artistei: „Puteam gestiona situația mai bine!”
Confruntată cu valul de reacții negative, Sabrina Carpenter a publicat o declarație pe platforma X pentru a clarifica situația. Artista a recunoscut că a greșit.
„Scuzele mele, nu am văzut persoana respectivă cu ochii mei și nu am putut auzi clar,” a scris cântăreața.
Iar explicația a continuat.
„Reacția mea a fost pură confuzie, sarcasm și nu a fost rău intenționată. Puteam gestiona situația mai bine! Acum știu ce este un Zaghrouta! De acum înainte, accept toate strigătele de bucurie și iodelele,” a încheiat ea.
E drept că Sabrina Carpenter a fost constant în atenția publicului în ultima perioadă (mai ales după rolul său în albumul lui Taylor Swift, *The Life of a Showgirl*), iar acest incident de la Coachella adaugă un nou capitol la notorietatea sa recentă. Festivalul californian, care i-a mai avut pe scenă în weekend pe Justin Bieber sâmbătă și pe Karol G duminică, i-a adus artistei o lecție culturală neașteptată.