2025 a marcat anul în care rochia goală a domnit absolut pe covoarele roșii. Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să ieși din casă purtând doar o piesă care seamănă izbitor cu o cămașă de noapte?

Cum arată ținuta care a furat toate privirile

„Este îmbrăcămintea de tip neglijeu noua rochie goală? Sabrina Carpenter așa crede”. Aceasta este fix premisa de la care pornim astăzi la cafea. Sabrina Carpenter a arătat incredibil într-o rochie transparentă de tip neglijeu la prezentarea Dior Cruise a lui Jonathan Anderson din Los Angeles.

Stilizată de Jared Ellner, cântăreața a purtat un look galben unt din colecția RE27 a casei franceze. Piesa vestimentară, cu un design fără mâneci și guler înalt, a fost împodobită cu pliuri verticale realizate dintr-un material subțire ca o șoaptă pentru un efect complet transparent.

Pe dedesubt, vedeta a purtat un sutien alb din dantelă la vedere și pantaloni asortați. Fusta voluminoasă a fost înfrumusețată cu aplicații florale supradimensionate 3D în nuanțe de crem și galben.

Iar silueta a fost pusă în valoare printr-un efect etajat și plisat pentru un finisaj ombre la tiv.

Sabrina a accesorizat totul cu o geantă mare asortată și o pereche de pantofi cu toc galbeni decupați în față. Pletele ei blonde luxuriante au fost coafate în onduleuri lejere, cu o fundă albă prinsă la spate (mai ales că Sabrina Carpenter și-a vopsit anterior părul blond închis într-o culoare mai deschisă, după ce a dat lovitura în mainstream cu cariera ei muzicală).

O istorie recentă a rochiilor curajoase

Să fim sincere, trendul nu a apărut de nicăieri. Momentele de referință ale anului 2025 au inclus look-ul personalizat cu bijuterii Armani Privé al lui Margot Robbie, creațiile din dantelă semnate Gucci purtate de Dakota Johnson și Demi Moore, precum și uimitoarea „rochie a răzbunării” Coleen Allen purtată de Lily Allen.

Dar anul acesta, grupul pasionaților de modă abordează direcția dintr-o perspectivă mai fantezistă, inspirată de anii șaizeci, odată cu ascensiunea îmbrăcămintei de tip neglijeu.

Într-un material amplu publicat de curând de Hellomagazine, se subliniază că look-ul romantic face parte din curentul mai larg de a purta lenjeria intimă ca îmbrăcăminte de exterior, estompând granița dintre lenjerie și ținuta de seară.

În timpul prezentării Miu Miu toamnă/iarnă 2025, sutienele au fost stratificate sub tricotaje reiate sau au fost lăsate să se întrezărească de sub rochii din mătase cu volane. Simone Rocha a asortat sutiene pufoase din blană cu jachete din piele și fuste ample, în timp ce Sarah Burton la Givenchy a suprapus sutiene delicate sub rochii transparente din plasă.

Detalii de pe podium și inspirație de la Hollywood

Rochiile furou au fost în centrul atenției în timpul prezentărilor primăvară/vară 2024, branduri precum Coperni, Gucci și Versace adoptând toate iterații ale neglijeului fantezist. Cu plasă delicată, mătase somptuoasă, dantelă complexă și tivuri cochete, look-ul este definit de ținuta clasică de seară cu o întorsătură îndrăzneață.

În fruntea valului de tul fantezist și bumbac moale se află Chloé, sub semnătura lui Chemena Kamali, care îmbrățișează siluete fluide de inspirație boemă.

Jonathan Anderson a debutat cu prezentarea Dior Cruise 2027 pe 13 mai la David Geffen Galleries din Hollywood. Pentru colecția Cruise, Jonathan Anderson s-a inspirat din lumile cinematografiei, peisajele pitorești din California și cultura mașinilor de epocă.

Prezentarea a fost deschisă cu rochii cu tiv coborât realizate din materiale transparente, înainte de a muta accentul pe croieli relaxate, tivuri nefinisate, texturi adunate și siluete supradimensionate. Primul rând le-a inclus pe Jisoo, Miley Cyrus și Anya Taylor-Joy.

Miley Cyrus și Sabrina Carpenter au condus de altfel topul celor mai bine îmbrăcate vedete la prezentarea colecției Dior Cruise de la Los Angeles County Museum of Art de miercuri.

Cum adaptăm aceste piese pretențioase

Între noi fie vorba, covorul roșu e mereu plin de surprize. Madonna a urcat recent pe scenă alături de Sabrina Carpenter la Coachella pentru a interpreta o serie dintre cele mai mari hituri ale sale, uimind într-un corset care îi subția talia și dantelă, asortându-se perfect cu tânăra artistă.

Și Bella Hadid tocmai a purtat cea mai îndrăzneață rochie goală pentru „ținutele de după lăsarea întunericului”, o piesă neagră transparentă riscantă, împodobită cu perle complicate de la Revolve.

Dacă la ele adăugăm faptul că Dua Lipa își etalează fizicul uluitor într-o poză incendiară în bikini, că Demi Moore uimește într-o rochie de sirenă sculpturală cu o apariție care fură scena la Cannes, sau că Sydney Sweeney surprinde în costume de baie alternative în timpul unui videoclip de vacanță de vis alături de Scooter Braun, realizăm că moda momentului pune corpul în prim plan.

Numai că în viața reală trebuie să fim puțin mai atente, pentru a nu păți ca Brooks Nader, care a suferit un incident vestimentar într-o rochie mini roșie.

Și exact asta e cheia.

Pentru garderoba ta de zi cu zi (o estetică pe care o vedem tot mai des integrată și la noi, cu piese de la Zara sau H&M purtate creativ pe străzile din București), poți adapta stilul într-un mod purtabil. Dacă alegi o rochie furou tip neglijeu, pune pe deasupra un blazer masculin supradimensionat și poartă o pereche de pantofi cu toc mic de 5 centimetri pentru o ieșire elegantă în oraș.