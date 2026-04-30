După luni de tăcere și speculații, actorul Barry Keoghan, în vârstă de 33 de ani, a decis să vorbească deschis despre despărțirea de Sabrina Carpenter, 26 de ani. Într-o apariție rară, starul din „Saltburn” a negat categoric zvonurile conform cărora i-ar fi fost infidel cântăreței, explicând de ce a ales să dispară complet din spațiul public.

De ce a dispărut din viața publică

Prezent în podcastul „Friends Keep Secrets”, găzduit de Benny Blanco și Lil Dicky, Barry a mărturisit că a simțit nevoia să se retragă pentru a se proteja. A fost o decizie conștientă, venită pe fondul unei presiuni online copleșitoare. El a explicat direct de ce a făcut acest pas.

„Mă simt într-un spațiu sigur să spun asta, dar am evitat anumite lucruri”, a recunoscut actorul. „Am ieșit de pe Instagram și de pe profilurile de social media. Am încetat să mai merg la evenimente. Am încetat pur și simplu să mai socializez.”

„O narațiune care nu este adevărată”

Motivul real din spatele acestei retrageri nu a fost vreo vină ascunsă, ci o poveste falsă care a prins contur online după despărțirea de Sabrina, în decembrie 2024. Și, pe bună dreptate, a ales să se retragă în loc să alimenteze bârfele. „Este pentru că exista o narațiune acolo care nu a fost niciodată cu adevărat discutată, o narațiune care nu este adevărată, și nu am confirmat sau spus niciodată nimic despre asta. Și pur și simplu am dispărut”, a adăugat el.

Când gazda podcastului, Lil Dicky, l-a întrebat direct la ce se referă, Keoghan a confirmat fără ezitare că vorbea despre zvonul că ar fi înșelat-o pe Carpenter. Într-un material publicat recent, Independent a detaliat cum actorul a simțit nevoia să clarifice aceste lucruri pentru a opri valul de ură online. E drept că tăcerea lui a lăsat loc de interpretări, dar acum lucrurile sunt mult mai clare.

Un apel la încetarea atacurilor online

Dincolo de a-și spune propria versiune, Barry a lansat un apel la responsabilitate și empatie, subliniind cât de toxic a devenit mediul online. Mesajul său este un semnal de alarmă despre cultura anihilării și hărțuirea virtuală. Te regăsești în cuvintele lui?

„Nu cer oamenilor să devină fanii mei și să mă placă, pentru că asta nu e normal”, a continuat el. „Cer oamenilor să nu mai presupună și, si să nu mai sară pe această narațiune și să mă atace și să mă tragă în jos în orice mod posibil. Nu spun asta din milă. De ce e cool să te alături și să bați pe cineva?”

O întrebare care merită pusă.

Contextul unei despărțiri intens mediatizate

Relația dintre Barry Keoghan și Sabrina Carpenter a fost sub lupa publicului timp de aproape un an, cei doi apărând frecvent împreună la evenimente. Ba chiar actorul a jucat rolul principal în videoclipul Sabrinei pentru piesa „Please Please Please”. Vestea despărțirii lor a stârnit un val de reacții, iar un apropiat declara la acea vreme pentru revista People: „Amândoi sunt tineri și concentrați pe carieră, așa că au decis să ia o pauză”.

Iar presiunea a fost imensă. Zvonurile de infidelitate, deși fără nicio dovadă, s-au răspândit rapid, forțându-l pe Keoghan, care îl are pe Brando, fiul său de trei ani (dintr-o relație anterioară cu Alyson Sandro), să își șteargă contul de Instagram. La acea vreme, el a scris pe X (fostul Twitter): „Pot să stau și să îndur doar până la un punct. Numele meu a fost târât pe internet în moduri la care de obicei nu răspund. Trebuie să răspund acum, pentru că se ajunge într-un punct în care se depășesc prea multe limite. Mi-am dezactivat contul pentru că nu mai pot lăsa aceste lucruri să-mi distragă atenția de la familie și de la munca mea.”

În ciuda acestui val de negativitate, care a inclus și abuzuri online legate de aspectul său fizic, Keoghan se pregătește pentru un rol major: îl va interpreta pe Ringo Starr în cele patru filme biografice despre Beatles, regizate de Sam Mendes, programate pentru 2028.