Sabrina Carpenter a încins atmosfera în deșertul Palm Springs la Coachella. La 26 de ani, fosta vedetă Disney Channel și-a lăsat în urmă imaginea cuminte, adoptând un look mult mai jucăuș și senzual, o tranziție pe care nu se sfiește să o arate pe rețelele de socializare. Pe bune, artista are o colecție impresionantă de costume de baie, iar noi am aruncat un ochi pe cele mai spectaculoase apariții.

Roșu aprins, stil Baywatch

Începem cu un costum de baie întreg, un omagiu adus celebrului serial Baywatch. Artista a îmbrăcat un costum de un roșu aprins, ca de ambulanță, în timpul unei zile la plajă într-o locație exotică. Chiar dacă nu a dezvăluit unde se afla, Sabrina a pozat printre stânci, având în spate o apă de un albastru ireal. Peste umăr și-a drapat un sarong roșu, completând look-ul cu o pereche de ochelari de soare maro deschis. Părul a fost prins într-un coc lejer, iar machiajul a lipsit cu desăvârșire.

Bikini din denim pentru noul album

V-ați fi imaginat un costum de baie din denim? Ei bine, Sabrina a pozat într-un astfel de compleu din două piese în timpul unei ședințe foto pentru promovarea noului său album (intitulat `Short n’ Sweet`). Costumul era format dintr-un sutien triunghiular și un slip stil boxeri, cu cusături aurii care imitau perfect cusăturile unei perechi de blugi clasici. Și pentru că tot vorbim de promovare, artista și-a însoțit postarea de o descriere sugestivă.

Recomandari Sabrina Carpenter a purtat la Coachella cizme Stuart Weitzman cu toc de 75 mm

„Cred că e… oficial luna short n’ sweet”, a scris ea pe Instagram.

De la carouri la galben brazilian

Într-o altă fotografie, de data aceasta din culisele filmărilor pentru videoclipul piesei „Espresso”, Sabrina a afișat un sutien de baie tip balconette, cu un imprimeu în carouri mov cu alb și o mică fundiță mov în centru. Look-ul a fost completat de o cozoroc transparent pe care era imprimat numele melodiei și de două codițe jucăușe. Iar în timpul unei călătorii în Brazilia, cântăreața a schimbat complet registrul. A pozat într-un bikini galben-canar, cu șnururi, de care atârnau lanțuri decorative. Partea de sus avea și ea un detaliu metalic care unea cele două cupe, deși a fost acoperită în mare parte de un tricou alb, scurt, cu steagul Braziliei imprimat pe piept.

Acoperită doar de diamante

Poate cea mai spectaculoasă apariție a fost cea de pe o plajă, unde artista a îngenuncheat pe nisip purtând un costum de baie argintiu, din două piese, acoperit de o rochie de plajă strălucitoare. Piesa de rezistență era, de fapt, această rochie-plasă, un fel de patchwork cu detalii de diamante. Din partea de sus atârnau șiruri sclipitoare, în timp ce mai mult material era adunat în partea de jos pentru a crea o fustă improvizată.

Recomandari Sabrina Carpenter, scuze publice după ce a confundat un strigăt arab cu un iodel

După ce s-a impus ca artistă solo în timpul turneului Eras alături de Taylor Swift, ascensiunea Sabrinei pare de neoprit. Reușește să găsească un echilibru între muncă și relaxare, strecurând zile la plajă și la soare printre concerte și apariții publice.