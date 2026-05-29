Elizabeth Hurley, la 60 de ani, continuă să fascineze internetul cu aparițiile sale în costume de baie din propria colecție. Zilele trecute, actrița a înfruntat valul de căldură britanic într-un set corai vibrant, accesorizat cu ochelari supradimensionați și o pălărie stil cowgirl.

Dincolo de estetica impecabilă, aceste imagini vorbesc despre încrederea asumată a unei femei care își conduce propriul business. Când îți promovezi linia de costume de baie la 60 de ani cu atâta naturalețe, transmiți un mesaj puternic despre acceptare și despre faptul că stilul personal nu expiră absolut deloc odată cu trecerea timpului.

O afacere de familie

Gândește-te la momentele în care ești în vacanță și rogi pe cineva din familie să îți facă o poză pentru rețelele sociale. Cam așa procedează și vedeta britanică, doar că la o scară mult mai vizibilă (și mult mai expusă criticilor). De-a lungul timpului, au existat discuții aprinse pe internet despre faptul că fiul ei, Damian, este cel care stă adesea în spatele aparatului foto.

Recomandări Hilary Duff a pozat pentru Sports Illustrated Swimsuit. Actrița refuză costumele de baie bikini.

Reacțiile fanilor la ultima postare nu au întârziat să apară.

În timp ce unii urmăritori au complimentat-o cu expresii precum „absolut impecabilă” sau „atât de frumoasă”, Damian a lăsat un simplu „cea mai bună”. Iar detaliile din culisele acestor ședințe foto ad-hoc au fost clarificate chiar de sursă. Într-un material publicat de Hellomagazine, actrița a apărat vehement această dinamică familială, explicând că fiul ei are pur și simplu un ochi bun pentru estetică.

„Ei bine, iată cum stă treaba. El nu îmi face toate pozele în bikini. Unele sunt profesionale, altele sunt făcute de sora mea. Dacă am avea o cameră chiar acum, aș spune: Hei Andy, fă-mi o poză. Dar dacă suntem în vacanță împreună, sigur, el va face niște poze. Are un ochi foarte bun; studiază fotografia. Este ridicol să spui că e o prostie.” – Elizabeth Hurley, actriță

Legătura specială cu sora ei

Și nu doar Damian este implicat în vizualurile brandului Elizabeth Hurley Beach. Sora ei mai mare cu doi ani, Kate Curran, a ieșit din umbră pentru a poza alături de ea.

Recomandări Elizabeth Hurley, la 60 de ani, dezvăluie secretul gratuit pentru silueta sa

Imaginează-ți o grădină superbă din Herefordshire în timpul carantinei din 2020, unde cele două surori au îmbrăcat costume de baie identice. Să fim serioase, acum, cine nu și-ar dori să aibă o asemenea amintire relaxată cu sora ei?

„Eu și sora mea glorioasă în timpul carantinei din această vară, fluturând steagul Elizabeth Hurley Beach.” – Elizabeth Hurley, fondatoare

Dar lucrurile nu se opresc la o simplă fotografie de promovare, ci au o rădăcină emoțională mult mai profundă.

„Când creșteam, eram mereu îmbrăcate în haine identice, dar în roz sau albastru, așa că în secret încă ne place să ne asortăm.” – Elizabeth Hurley, fondatoare

V-ați gândit vreodată la cât de mult contează să ai oamenii dragi aproape când construiești ceva al tău? Un sfat de la noi: folosiți energia celor apropiați pentru a vă pune în valoare, exact așa cum face Elizabeth cu sora și fiul ei. de complicat să transformi o simplă zi de plajă într-un moment de conexiune reală care îți susține și muncă.

Recomandări ASA DA ! ASA NU ! Cum sa asortezi costumele de baie cu rochiile de plaja ?

Lansările pentru sezonul următor sunt deja în pregătire în atelierele brandului. Până la apariția noii colecții, rămâne neclar dacă sora ei Kate va accepta să revină în fața obiectivului foto pentru o campanie oficială de amploare.