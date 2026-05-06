Miercuri după-amiază, Prințesa de Wales a atras absolut toate privirile la sosirea sa la University of East London. Kate Middleton a bifat o nouă etapă a muncii sale dedicate îngrijirii în primii ani de viață ai copiilor. Modul în care a ales să se prezinte a fost o adevărată declarație de stil, dar și o lecție subtilă despre cum să îmbini angajamentele oficiale cu dragostea de mamă. Pentru că, până la urmă, hainele pe care le purtăm spun o poveste despre starea noastră de spirit.

De la croiala clasică la o alegere îndrăzneață

Să fim serioase, cu toate avem acea piesă vestimentară în dulap care ne face să ne simțim invincibile. Pentru soția Prințului William, arma secretă în materie de modă pentru evenimentele formale de zi este, de cele mai multe ori, un sacou impecabil. Iar de data aceasta, a ridicat ștacheta mare. Kate a purtat un costum cu pantaloni într-o nuanță aurie, aproape ca untul, semnat de Roland Mouret. Acest stil uimitor din două piese croite pe măsură este un aspect clasic cu care ne-a obișnuit de-a lungul anilor.

Croiala a fost o gură de aer proaspăt pentru toți pasionații de modă. Costumul ei Roland Mouret a ieșit în evidență printr-un sacou la un singur rând de nasturi și o pereche de pantaloni lungi, cu talie înaltă și croială wide-leg.

O schimbare revigorantă față de alegerea ei obișnuită, acea formă atemporală de tip țigaretă pe care o știm atât de bine.

Și te face să te întrebi, nu-i așa? Cât de mult contează să ieși din zona ta de confort vestimentar chiar și atunci când ești mereu sub lupa publicului și fiecare detaliu este analizat aspru.

Mesajul subtil purtat aproape de suflet

Dincolo de hainele de designer și de croielile impecabile, detaliile intime sunt cele care dau cu adevărat valoare unei apariții. Te-ai gândit vreodată cum o simplă bijuterie îți poate schimba complet starea de spirit într-o zi aglomerată? Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, regalitatea a adăugat ținutei colierul ei preferat cu inițiale, creat de Danielle Draper.

Nu e o simplă bijuterie aleasă la întâmplare din cutia cu accesorii.

Colierul „Gold Fixed Alphabet” al brandului prezintă talismane cu literele G, C și L. O trimitere directă și extrem de caldă la copiii ei: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. E interesant cum o femeie cu o agendă atât de încărcată găsește mereu o modalitate de a-și purta familia aproape, chiar și la cele mai sobre întâlniri.

Cine este omul din spatele ținutelor iconice

Prințesa este o fană declarată a creațiilor lui Roland și a purtat cu succes acest brand și în 2022. Pe atunci cunoscută drept Ducesa de Cambridge, ea a participat la premiera din Londra a filmului Top Gun: Maverick. Acolo a îmbrăcat „Lamble Off-The-Shoulder Gown”, o rochie a brandului care a oferit o adevărată lecție de stil în privința purtării non-culorilor (un masterclass pentru stilul monocrom).

Dar cine este acest designer care a cucerit garderoba regală? Designerul de modă francez stabilit în Marea Britanie, Roland Mouret, și-a fondat brandul omonim în 2005. La început, a fost cunoscut mai ales pentru crearea rochiei „Galaxy”. Acea piesă a fost adorată de o pleiadă de vedete de primă mână, inclusiv Victoria Beckham.

Numai că pandemia a lovit puternic industria modei, iar marile case nu au fost ferite de probleme. După unele probleme financiare cauzate de COVID, brandul a fost salvat în 2021, când Roland Mouret a fost achiziționat de fondatorul Self-Portrait, Han Chong.

O prietenie veche cu o altă ducesă

Aici lucrurile devin cu adevărat interesante pentru pasionații de intrigi din spatele ușilor închise. Cumnata lui Kate, Meghan Markle, și Roland se cunosc de mulți ani. Ba chiar se bucurau de întâlniri la prânz împreună înainte ca ea să-l cunoască pe Prințul Harry. Meghan documenta aceste ieșiri pe vechiul ei cont de Instagram pentru blogul ei de lifestyle, acum desființat, The Tig.

La un moment dat, în febra pregătirilor pentru marea nuntă, se zvonea chiar că Roland ar fi cel care îi va desena rochia de mireasă. Meghan a vorbit anterior despre relația ei cu el într-un mod foarte deschis și plin de umor.

„Acest bărbat în halat a spus: «Îmi place să te îmbrac»”, a povestit ea.

„M-am gândit: «Cee?» Apoi mi-a spus cine este și am rămas prieteni de atunci”, a remarcat ea pentru Fashion Magazine în 2016.

În egală măsură, Roland are mult timp și respect pentru Meghan. Într-o declarație oferită pentru New York Post, el a explicat dinamica lor profesională. „Meghan știe foarte bine ce îi place, iar principalul lucru cu Meghan este să o asculți și să lucrezi în colaborare cu ea”, a dezvăluit el în 2018. Relațiile autentice din lumea modei ne demonstrează că stilul personal se construiește mereu prin încredere și comunicare directă, departe de rigiditatea tiparelor clasice.