Cântăreața Zara Larsson își extinde brandul de lenjerie intimă, Main Rose, cu o nouă linie de costume de baie. Colecția, lansată la șapte luni de la apariția albumului său Midnight Sun, include piese cu prețuri care pornesc de la aproximativ 35 de dolari și ajung până la 80 de dolari.

De la muzică la modă, un pas firesc

Albumul artistei, lansat în septembrie anul trecut, pare coloana sonoră perfectă pentru vara aceasta. „Va fi pentru prima dată când albumul poate exista cu adevărat vara, când oamenii stau cu prietenii sau călătoresc”, a declarat Larsson de pe autocarul său de turneu. Stilul ei reflectă perfect această atmosferă, fiind plin de topuri de bikini colorate, fuste sarong și multe sclipiciuri și pietre.

Pe bune, artista se consideră un fel de simbol al anotimpului cald. „Jucăușenia verii este atât de autentică pentru mine și mă bucur că oamenii rezonează cu ea”, a spus ea. „Simt că sunt Mariah Carey a verii!”

Iar lansarea unei linii de costume de baie a venit, așadar, ca un pas logic pentru brandul ei de lenjerie intimă, Main Rose, fondat anul trecut. „A avut 100% sens”, a remarcat Larsson. „Vara, în acest moment, este o parte a personalității și a brandului meu – iar costumele de baie sunt piesa de rezistență a verii.”

Ce găsim în colecția Main Rose

Noua colecție include costume de baie dintr-o singură piesă, în culori uni, dar și o gamă variată de sutiene triunghiulare sau slipi cu croială braziliană, legați în lateral pentru a dezvălui și mai multă piele. Paleta de culori este, clar, una veselă, de plajă, cu nuanțe de roz, citrice și roșu, completate de imprimeuri de leopard și texturi de șarpe.

„Ne-am distrat cu culorile și modelele”, a spus Larsson. „Vreau ca oamenii să se simtă cu adevărat sexy – ceva ce pot purta pentru a se simți liberi, a sări în ocean și a se distra.”

Piesele costă între aproximativ 35 și 80 de dolari americani, iar mărimile disponibile sunt de la XS la XXL. Pentru o notă personală, fiecare costum de baie vine cu patru talismane detașabile (inclusiv o unghie acrilică și un talisman cu cifra norocoasă șapte).

O campanie care reflectă spiritul verii

Campania de debut a colecției a fost realizată în afara orașului Miami de către fotografa Charlotte Rutherford, o colaboratoare frecventă a artistei. Imaginile reflectă perfect atmosfera de vară nesfârșită care face parte din identitatea muzicală și vestimentară a lui Larsson. Dar ce legătură are Suedia natală cu soarele din Miami? Mai multă decât ai crede.

„Dacă am câteva zile libere, cu siguranță mă duc mereu la apă”, a spus Larsson. „Midnight Sun a fost scrisoarea mea de dragoste pentru verile suedeze, unde soarele pur și simplu nu apune. Îmi place să fiu în Stockholm în zilele mele libere – și este înconjurat de apă.”

Nu doar pentru plajă

Numai că Zara Larsson și-a imaginat fanii purtând piesele într-o varietate de situații, nu doar la plajă. De la topuri asortate cu blugi la festivalul Coachella, până la costumele de baie întregi, mai acoperite, folosite pentru o baie cu gheață în timpul iernii.

Stai puțin, costume de baie pentru băi cu gheață? „Sunt din Suedia, până la urmă, și chiar dacă încerc să ignor, cu siguranță devine foarte frig și înghețat”, a explicat Larsson. „Am făcut băi cu gheață – le fac în fiecare iarnă. Dacă ești norocos, ai o saună aproape de tine.”

Planuri de viitor și un album deluxe

Și planurile nu se opresc aici. Artista va continua turneul de promovare a albumului Midnight Sun pe tot parcursul verii, cu spectacole programate până în octombrie. „A fost foarte intens – programul a fost nebun”, a spus ea despre viața pe drumuri. „Dar îmi dă atât de multă energie să urc pe scenă în fiecare seară.”

În curând va lansa și o versiune deluxe a albumului de succes, care va include piese de pe Midnight Sun cu noi colaborări și remixuri. „Este o șansă pentru mine de a colabora cu unii dintre artiștii mei preferați”, a dezvăluit ea. O nouă versiune a piesei „Midnight Sun” cu Muni Long a fost deja lansată. „Această eră este ceva pentru care am muncit toată viața mea: vreau să ofer o platformă, să ridic, să colaborez și să lucrez mai mult cu femeile.”