După luni întregi de scandaluri publice și audieri tensionate, vedeta de reality show Taylor Frankie Paul a ieșit din sala de judecată zâmbind, pentru prima dată după mult timp. Judecătorul a decis luni, 1 iunie, să elimine cerința ca timpul petrecut cu băiețelul ei de doi ani, Ever, să fie strict supravegheat.

Și de ce ne interesează pe noi drama unei vedete de peste ocean? Pentru că povestea ei scoate la lumină o realitate dură prin care trec enorm de multe femei. Când o relație devine toxică și se destramă, lupta pentru copii și judecata publică te pot pune la pământ. Taylor a pierdut contracte uriașe în televiziune, dar victoria de acum îi redă dreptul fundamental de a fi mamă fără un asistent social care să îi analizeze fiecare mișcare.

O decizie legală mult așteptată

Conform noului aranjament legal, tânăra de 32 de ani va avea o zi pe săptămână dedicată exclusiv ei și lui Ever, pe lângă weekendurile alternate. Iar asta nu e puțin lucru. Totuși, fostul ei partener, Dakota Mortensen, rămâne părintele cu custodia principală și va petrece sărbătorile alături de cel mic.

Judecătorul a fost extrem de clar și le-a impus reguli stricte amândurora. Așa cum relatează Theblast într-un articol detaliat despre caz, instanța le-a interzis ferm celor doi să se mai denigreze reciproc, inclusiv pe platformele de socializare.

Tensiunile dintre cei doi au escaladat încă din primăvară. S-au aruncat acuzații grave de violență domestică de ambele părți, ceea ce a dus la ordine de protecție reciproce semnate în aprilie. Acestea sunt valabile pentru următorii trei ani. Practic, nu au voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri unul de celălalt.

Trecutul dureros și pierderile invizibile

Dar dincolo de clipurile virale apărute pe internet, în care vedeta din „Secret Lives of Mormon Wives” urla și arunca cu scaune de metal spre fostul iubit în timp ce un copil plângea pe fundal, exista o durere ascunsă. În timpul audierilor de luna trecută, avocatul ei a scos la iveală un detaliu sfâșietor.

„Aceasta a fost o perioadă foarte dificilă în relația lor; treceau prin niște provocări. Agravate de faptul că clienta mea se confrunta cu două avorturi spontane recente.” – Avocat, reprezentant legal Taylor Frankie Paul

Te-ai gândit vreodată cum e să îți vezi toată muncă prăbușindu-se peste noapte din cauza vieții personale? ABC și Disney au anulat participarea ei la emisiunea „The Bachelorette” cu doar câteva zile înainte de premieră. Mai mult, filmările pentru sezonul 5 din show-ul ei au fost complet suspendate.

Cum te ridici după ce greșești public

Cu toate dovezile trimise către departamentele de poliție din Draper și West Jordan, procurorii au decis să nu o pună sub acuzare pe Taylor. Analiza lor a fost clară.

„Orice incidente de infracțiuni minore care se presupune că au avut loc cu mai mult de doi ani în urmă sunt prescrise de termenul de prescripție. Au fost revizuite și incidentele care se presupune că au avut loc în termenul de prescripție.” – Comunicat oficial, Biroul Procurorului Districtual din Salt Lake City

Uneori e nevoie să atingi fundul sacului ca să poți reflecta cu adevărat. În ultima zi a lunii dedicate conștientizării sănătății mintale, Taylor a recunoscut că se simțea plină de vânătăi invizibile. A ales totuși să lase un mesaj de încurajare fanilor ei.

„Încă procesez, două emisiuni au fost puse pe pauză. Am dat chix în ambele emisiuni, am făcut niște băieți să plângă, iar acum plâng în hohote. Ce este viața? Ia-o în serios, învață lecții, dar nu uita să fii și jucăușă.” – Taylor Frankie Paul, vedetă TV

Relația lor de co-parenting este abia la început sub noile reguli. Judecătorul a catalogat legătura lor drept „violentă” și „disfuncțională”, avertizându-i că sunt legați pe viață de acest copil, iar succesul colaborării lor viitoare va dicta liniștea băiețelului în anii care urmează.