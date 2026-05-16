Taylor Frankie Paul, vedeta din „The Secret Lives of Mormon Wives”, este aspru criticată în mediul online după ce a publicat un videoclip în care dansează alături de Shane Parton. Bărbatul este unul dintre concurenții sezonului ei anulat din „The Bachelorette”. Totul se întâmplă la doar câteva săptămâni după un scandal exploziv cu fostul ei iubit, Dakota Mortensen.

Când viața personală o ia razna, primul instinct ar trebui să fie o pauză de la rețelele sociale, nu? Iar aici vedem exact consecințele lipsei de limite. Dincolo de comentariile negative, miza reală se traduce în contracte pierdute, cum a fost cazul sponsorizării Cinnabon, și prietenii destrămate public. Sinceră să fiu, e un memento perfect despre cum acțiunile noastre în momente de criză afectează pe toată lumea din jur.

Consecințele unui videoclip viral

Să ne amintim puțin cum s-a ajuns aici. Disney și ABC i-au anulat sezonul care ar fi trebuit să fie difuzat chiar acum. Decizia drastică a venit după ce poliția din Utah a confirmat investigarea unei presupuse dispute domestice între ea și Mortensen. Mai mult, a apărut și o filmare șocantă în care Taylor părea să îl lovească și să arunce cu scaune de metal spre el.

„În lumina videoclipului recent apărut chiar astăzi, am luat decizia de a nu merge mai departe cu noul sezon din The Bachelorette în acest moment, iar atenția noastră se îndreaptă către sprijinirea familiei.” – Purtător de cuvânt, Disney

Și totuși, în ciuda acestui istoric complicat, ea a ales să posteze acel clip pe Instagram. Pe fundal se aude piesa „Hey Ya” de la Outkast, iar mesajul ei a fost că „în mod ciudat, cu toții am devenit mai apropiați”. Ba chiar i-a transmis lui Parton să le spună părinților lui că o pot vizita acum că are spațiu Cum scrie Theblast într-un material publicat recent, utilizatorii nu s-au sfiit să o taxeze în secțiunea de comentarii. Unii i-au sugerat pur și simplu să ia o pauză pentru a proteja viitorul copiilor ei.

Prietenii destrămate și limite clare

Dar drama nu se oprește la comentariile fanilor. Mikayla Matthews, colega ei de platou, a decis să pună piciorul în prag. A declarat public că problemele lui Taylor au făcut-o să îi fie „rău fizic” și că refuză să mai încurajeze un comportament periculos.

„Asta nu înseamnă că nu îi iubesc sau că nu le vreau binele pentru viitorul lor individual. Înseamnă doar că nu pot sta aici să mă prefac că este în regulă ca ani de comportament distructiv să fie acum discutați mai mult ca niciodată online și transformați într-un joc de alege o tabără.” – Mikayla Matthews, Colegă de platou SLOMW

Clar reacția nu a întârziat să apară. Taylor a sugerat că fosta ei prietenă ar fi de fapt geloasă. A subliniat că s-a săturat de standardele duble, menționând că ea i-a fost alături Mikaylei în momentele grele, dar că favoarea nu i-a fost întoarsă. Așa că i-a arătat, la figurat, ușa.

Cum va continua producția emisiunii în aceste condiții de tensiune maximă între actrițele principale. Filmările au fost reluate la sfârșitul lunii aprilie, dar refuzul clar de a mai filma împreună pune sub semnul întrebării dinamica întregului proiect.