Când credeai că drama anilor 2000 a rămas definitiv îngropată în arhivele MTV, realitatea îți dă planurile peste cap. Zilele trecute, comedianta Chelsea Handler a lansat un atac dur pe rețelele sociale la adresa lui Spencer Pratt, fostul star din „The Hills”, care candidează acum pentru funcția de primar al orașului Los Angeles, iar el nu a întârziat cu replica.

Și uite de ce ne interesează asta pe noi. Dincolo de nostalgia emisiunilor de la începutul anilor 2000, vedem exact cum granița dintre divertisment și politică reală pur și simplu dispare. Când un personaj de reality show ajunge să aibă 22% în sondajele pentru primăria uneia dintre cele mai mari metropole din lume, îți dai seama că regulile jocului s-au schimbat complet.

Un conflict vechi reaprins online

Totul a pornit la mijlocul lunii mai, când Chelsea Handler a postat un clip pe Instagram, savurând o băutură și explicând relaxat de ce nu susține ambițiile politice ale lui Pratt. tensiunile dintre ei nu sunt deloc noi. Prin 2008-2010, în perioada de glorie a cuplului supranumit „Speidi” (Spencer și soția sa, Heidi Montag), Handler îi critica frecvent aspectul fizic și inteligența în emisiunea ei, numindu-i la un moment dat „Herpes 1 și 2”.

Iar acum, istoria se repetă într-un context mult mai serios. Într-o relatare detaliată publicată recent de Theblast, aflăm că actrița a fost extrem de directă în legătură cu lipsa de calificare a candidatului.

„Am învățat ceva până acum?” – Chelsea Handler, Comediantă

Ea a continuat spunând că standardele sunt la pământ și a subliniat că „un fost star de reality show, bărbat alb și heterosexual, care nu are nicio experiență anterioară în guvern, nu ar trebui să fie un candidat politic legitim.”

Replica dură și reacția celebrităților

Sinceră să fiu, nimeni nu se aștepta ca Pratt să tacă. El și-a lansat campania în ianuarie, motivat de frustrarea față de modul în care actualul primar a gestionat criza incendiilor, în care și-a pierdut propria casă din Pacific Palisades.

Dar reacția lui la clipul lui Handler a fost una destul de agresivă. A postat un fragment cu comediantul Shane Gillis făcând glume despre o presupusă cină la care Handler ar fi participat în casa lui Jeffrey Epstein în 2010.

„Majoritatea dintre voi probabil nu ați auzit niciodată de Chelsea Handler, așa că iată o introducere!” – Spencer Pratt, Candidat la primărie

(Între noi fie vorba, Handler a clarificat acel incident pe un podcast, explicând că a fost invitată de jurnalista Katie Couric, că atmosfera a fost ciudată și a plecat destul de repede).

Numai că atacul lui Pratt nu i-a adus prea mulți aliați la Hollywood. Vedete precum Busy Philipps, Marissa Tomei și Henry Winkler au reacționat cu emoticoane de susținere la postarea lui Handler. Ba chiar și sora lui Pratt, Stephanie, a scris pe Twitter că Los Angeles nu are nevoie de „un alt primar necalificat și lipsit de experiență”, acuzându-l că vrea doar să rămână relevant pentru a-și vinde memoriile.

Cifrele vorbesc de la sine.

În prezent, actualul primar Karen Bass conduce cu 30%, urmată de Pratt cu 22% și Nithya Raman cu 19%. Pratt a declarat că vizează 51% din voturi, candidând ca independent, fără etichete de partid. Alegătorii din Los Angeles se pregătesc de urne destul de curând. Până la deschiderea oficială a secțiilor de votare, telefoanele noastre rămân scena principală unde se consumă această campanie electorală complet atipică.