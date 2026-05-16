Linda Perry, solista legendară a trupei 4 Non Blondes, continuă să uimească fanii cu aparițiile sale. La 61 de ani, artista pare neschimbată față de perioada de glorie a anilor ’90, demonstrând că timpul, pur și simplu, nu a avut impact asupra ei.

O revenire după 25 de ani și un premiu special

Știi momentul ăla când o artistă de suflet revine în lumina reflectoarelor și simți că te-ai întors în timp? Ei bine, Linda Perry a făcut exact asta. A lansat recent primul ei album solo din ultimii 25 de ani, intitulat „Let It Die Here”. Ba chiar mai mult, artista va fi onorată cu „Special International Award” la ediția din 2026 a Ivor Novello Awards, o recunoaștere a impactului său neasteptat în compoziția muzicală.

De la „What’s Up?” la hituri pentru superstaruri

Mulți o știu pe Linda ca vocea inconfundabilă din spatele hitului „What’s Up?” (adesea confundat cu „What’s Going On”) din 1993, un cântec care a definit o generație. Însă, după ce a părăsit trupa 4 Non Blondes, Linda Perry s-a reinventat și a devenit una dintre cele mai căutate compozitoare și producătoare din industrie. A scris piese uriașe pentru artiști ca Christina Aguilera („Beautiful”), Pink („Get the Party Started”), Gwen Stefani („What Are You Waiting For?”) și Alicia Keys („Superwoman”).

Sinceră să fiu, e puternic cum a reușit să treacă de la balade vulnerabile la imnuri pop pline de energie, ? Linda a mărturisit că abordarea ei este una instinctivă, nu strategică. Pe baza datelor furnizate de Hellomagazine, ea a declarat pentru Parade:

„Știi, nu stau aici și mă gândesc că sunt cea mai bună compozitoare și că pun laolaltă aceste declarații poetice. E ca și cum am avut o viață mare. Sunt constant într-o luptă de un fel sau altul. Vin din acel mediu, așa că cuvintele mele ar putea fi puțin mai profunde, ar putea fi puțin mai sincere, dar asta e tot ce știu. Nu scriu despre lucruri pe care nu le cunosc.” – Linda Perry, cântăreață și compozitoare

Proiecte personale și colaborări de familie

Iar albumul „Let It Die Here” vine la pachet cu un documentar cu același nume, marcând o perioadă profund reflexivă în viața și cariera ei. Într-un moment emoționant, Linda a înregistrat recent propria ei versiune a piesei „Beautiful”, pentru prima dată de când Christina Aguilera a transformat-o într-un hit în 2002. Și cine crezi că a regizat videoclipul? Nimeni alta decât fosta ei soție, actrița Sara Gilbert, iar fiul lor, Rhodes, a jucat chiar în videoclip. Te-ai gândit vreodată cât de frumos e când foștii parteneri rămân apropiați și colaborează creativ?

Linda și Sara s-au căsătorit în 2014 și s-au despărțit în 2019, dar au rămas conectate prin co-parenting și proiecte artistice. Reflectând asupra acestei colaborări, Linda a lăudat-o pe Sara, spunând că „a făcut o treabă fenomenală” regizând videoclipul. și a apreciat talentul natural al lui Rhodes în fața camerei. Până la urmă, frumusețea începe cu tine!