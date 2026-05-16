Te-ai întrebat vreodată când o să ne săturăm de aspectul acela de ten perfect, abia atins de farduri? Ei bine, momentul a sosit. Estetica minimalistă pierde teren în fața unui trend pe care îl credeam uitat. Mai exact, machiajul intens al ochilor, acel smoky eye dramatic din anii 2010, se întoarce în forță pe rețelele sociale și pe marile podiumuri de modă.

Adio minimalism. Bun venit estetica grunge

Sinceră să fiu, schimbarea asta ne prinde foarte bine. Trecerea de la obsesia pentru un ten impecabil și sprâncene periate perfect către un look intenționat dezordonat înseamnă mult mai puțină presiune pentru noi, femeile. Redescoperim bucuria de a experimenta în fața oglinzii, fără teama că se va vedea că ne-am străduit prea mult. E practic o eliberare de sub dictatura machiajului invizibil, care ne cerea zeci de pași de îngrijire doar pentru a părea că ne-am trezit așa.

Și totuși, cum am ajuns aici? Dacă ne amintim bine, acum vreo zece ani, paletele cu zeci de nuanțe erau absolut peste tot. Ne machiam intens ochii chiar și pentru o ieșire banală la mall sau o zi de cursuri. Apoi, lucrurile s-au calmat brusc. Odată cu pandemia și ascensiunea brandurilor axate pe un glow natural, am ascuns fardurile închise la culoare în fundul sertarului. Am trecut toate pe blush-uri cremoase și gel transparent de sprâncene.

Ce spun specialistii despre aceasta revenire

Numai că nostalgia lovește puternic. Într-o analiză publicată recent de Allure, se observă cum fenomenul estival și influența stilului adoptat de vedete precum Gabbriette sau Jenna Ortega au readus în prim-plan estetica de clubbing, un pic gotică, unde ochiul conturat neglijent este piesa de rezistență.

Iar asta se vede clar și în amintirile profesioniștilor din industrie care au prins ambele perioade.

„Ori de câte ori deschideai Vogue, People sau Allure, era mereu Mila Kunis cu acel ochi fumuriu ușor sclipitor, sau Nina Dobrev, Vanessa Hudgens. Acelea erau machiajele smoky pe care mi le amintesc.” – Lila Childs, make-up artist

Ea subliniază că, pe atunci, acest stil era complet integrat în normalitate.

„Nici măcar nu era considerat un machiaj strident. În mod ciudat, părea că face parte din față. Tonurile se potriveau cu culoarea ochilor și nuanța pielii clientei, făcând ochiul să pară cu un contrast mai scăzut și mai fin, chiar dacă purtau gene false și o paletă întreagă Naked pe ochi.” – Lila Childs, make-up artist

Dar mentalitatea s-a schimbat radical în ultimii ani. (Aici un mic pont: dacă vrei să încerci noul trend astăzi, aplică un creion negru moale la baza genelor și estompează-l direct cu degetul, fără reguli stricte și fără palete complicate). Childs explică perfect diferența de atitudine dintre decenii.

„În anii 2010, voiai ca efortul pe care l-ai depus în machiaj să se vadă pe fața ta. Acum e de genul: «Cum pot face să pară că nu m-am străduit deloc?» Așa că asta ar rezulta probabil doar într-o versiune mai simplificată și ceva care are margini mai moi și nu este atât de fabricat.” – Lila Childs, make-up artist

Dacă vom avea din nou răbdare să petrecem ore întregi estompând farduri în pliul ochiului în fiecare dimineață. Până una alta, scoate creionul acela negru din trusă și joacă-te puțin în weekendul ăsta, măcar de dragul vremurilor bune.