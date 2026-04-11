Machiajul în tonuri pastelate, inspirat de universul baletului, se anunță a fi marele trend al sezonului primăvară-vară 2026. Nuanțele de roz „ballet slipper”, bleu-ciel și lila au fost omniprezente pe podiumurile de modă, de la New York la Paris, și deja au fost adoptate pe covorul roșu.

De unde a pornit totul?

Dacă vă gândiți la cursurile de balet din copilărie, probabil vă amintiți de codițele strânse, de body-urile roz și de cardiganele delicate. Ei bine, exact de acolo vine inspirația. Pe lângă roz, se poartă și nuanțele de albastru pastelat sau lavandă. Moda „ballet-core” este în vogă de ceva vreme, așa că nu e de mirare că a ajuns și în lumea machiajului. Iar acest curent se leagă perfect de trendul de pe social media de a „romantiza cotidianul”, care a devenit, în sine, o întreagă estetică.

De pe podium direct pe covorul roșu

Prezentările de modă pentru sezonul primăvară-vară 2026 au confirmat direcția. La New York, make-up artistul Pat McGrath a creat buze în tonuri pastelate pentru show-ul Coach. În Londra, Lucy J Bridge a mizat pe un roz pal pentru buzele modelelor de la Conner Ives. Trendul a fost validat rapid pe covorul roșu, unde Elle Fanning a apărut la Premiile Oscar cu un look creat de Erin Ayanian Monroe.

Și obrajii au primit o atingere de balerină. La Paris, în cadrul show-ului Chloe SS26, make-up artistul Shane Kish a creat un blush personalizat Saie pentru un aspect delicat. La Oscaruri, Kate Hudson a purtat un blush roz pal, aplicat de Tonya Brewer, iar actrița Mckenna Grace a avut un look complet inspirat de balet, realizat de Allan Avendano.

Pe bune, fardul de pleoape pastel a fost peste tot. Becky Moore l-a folosit la Rixo, Terry Barber pentru MAC la show-ul Polite Policy, iar Mandy Gakhal la prezentarea Naomi Heart. La evenimentele de gală, actrița Chase Infiniti și modelul Amelia Gray au purtat farduri lila pe pleoape.

Cum porți acest trend fără să exagerezi?

V-ați gândit vreodată cum să integrați fardul pastel în viața de zi cu zi? E drept că o pleoapă complet acoperită în bleu-ciel poate fi o declarație de stil cam îndrăzneață pentru birou. Numai că există și variante subtile. Make-up artistul Cat Parnell a arătat recent o tehnică mult mai purtabilă: o simplă atingere de albastru pal în colțul exterior al ochiului. O altă abordare minimalistă a fost văzută la show-ul Isabel Marant SS26, unde Diane Kendal a folosit roz pastel doar pe linia apei (conjunctiva ochiului), pentru un efect discret.

E mai simplu decât pare.

Produsele cheie pentru un look de balerină

