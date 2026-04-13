Fanii Euphoria pot răsufla ușurați: machiajul spectaculos se întoarce în sezonul trei, dar cu o direcție complet nouă. După un salt în timp de cinci ani care le găsește pe fete în lumea reală, make-up artistul Donni Davy promite un „glam cu G mare”, inspirat de Hollywood-ul nostalgic. Iar tema spirituală a sezonului, descrisă chiar de Davy, dă tonul: „În bine sau în rău, toată lumea încearcă să-L găsească pe Dumnezeu.”

Glam de Hollywood, nu de liceu

Dacă sezoanele trecute ne-au obișnuit cu look-uri experimentale, pline de sclipici și pietre prețioase, acum lucrurile stau puțin diferit. Viziunea showrunner-ului Sam Levinson a fost clară de la început, cerându-i lui Davy să creeze machiaje pe care „oamenii ar pune pauză la serial ca să le studieze”. Numai că de data asta, inspirația nu mai vine din anii ’90 grunge sau ’70 glam rock.

„Nu este la fel de experimental,” recunoaște Davy. „În liceu, erau o grămadă de sclipici. Există și o grămadă de sclipici în sezonul trei, dar fetele au crescut și viziunea creativă este diferită. Sam [Levinson] a vrut să fac versiunea mea de glam tradițional – glam de Hollywood.” O provocare a fost pelicula specială folosită la filmări, care accentua contrastul și făcea ca machiajele subtile să pară șterse. Soluția? Intensitate maximă. „Avem nevoie de «cunt-ery» aici,” spune Davy fără ocolișuri, „trebuie să forțăm nota.”

Un exemplu concret este eyeliner-ul lui Maddy. Davy își amintește o discuție cu actrița Alexa Demie: „Sunt gen, «Fato, aripile sunt mereu iconice la tine. Arată mereu atât de bine, dar fără acel moment de contrast ridicat, fie că este o linie ascuțită în partea de jos sau doar un tightline, nu obținem acel element vizual suplimentar în care să-ți înfigi dinții.»”

O campanie împotriva esteticii „clean girl”

Panourile de inspirație din rulota de machiaj sunt pline de referințe la Pamela Anderson din anii ’90, look-uri Y2K și un strop de anii ’60. V-ați gândit vreodată cum arată notițele unui make-up artist de top? Pe decupaje din reviste precum Hustler și Playboy, Davy a scris de mână: „unghii roșii, ochi simpli, buze clasice”, „super glowy – FĂRĂ PUDRĂ” sau „gene de păpușă”.

noul sezon este o declarație de război împotriva minimalismului. „[Machiajul în general] este sclipitor, luxuriant, suculent, glam. E ca o campanie împotriva esteticii «clean girl». Asta e inspirația mea. Este un glam grandios, fără scuze,” explică Davy. Câteva tendințe vor fi omniprezente: codițe de tuș în colțul intern al ochiului, buze cu aspect înghețat (frosty lips) și mult sclipici pe corp. Creionul maro pe linia apei este un alt element cheie.

„Toată lumea are tightline.”

Davy insistă: „Vreau ca ochii să fie super-al naibii de pătrunzători.” Fardul de ochi albastru apare la mai multe personaje, fiind, în viziunea ei, „nuanța de fard a femeii care o ia puțin razna” sau „a femeii care este cu adevărat extra.”

Cassie, Maddy și Lexi – ce s-a schimbat?

Fiecare personaj are acum o estetică bine definită. Cassie (Sydney Sweeney) intră în rolul de „vixen”, o combinație între o fată din videoclipuri și o divă pin-up, cu Brigitte Bardot ca inspirație constantă. Machiajul ei durează acum două ore și include aplicarea de produse pe tot corpul. „Este foarte performativ. Este oarecum disperat, fără scuze. Încearcă să atragă atenția. Este pentru privirea masculină,” spune Davy.

Iar Maddy (Alexa Demie), acum asistentă la Hollywood, adoptă un look total opus. E în „era ei de hustler”, cum o descrie Davy, iar machiajul reflectă asta. „Lumina ei interioară s-a stins,” afirmă make-up artistul. „Nu pare să existe multă bucurie în viața ei, așa că cred că acest peisaj cromatic mat și incolor funcționează cu adevărat. Încearcă să fie mai matură – doar afaceri, fără zorzoane.” E drept că Maddy știe să se folosească de machiaj strategic: „Să te prezinți la muncă cu un ochi mov sclipitor nu îi va aduce rezultatele pe care le dorește în ceea ce privește a fi luată în serios.”

Chiar și Lexi (Maude Apatow), fata cu machiaj discret din liceu, are parte de o transformare. „Chiar și Lexi are un glam beton – nu doar o buză statement – ci gene, tot tacâmul,” dezvăluie Davy. Look-ul ei include un ruj roșu-cărămiziu și codițe subtile de tuș. „Am vrut o versiune mai matură a look-ului ei cu buze roșii din liceu. (…) Cu siguranță nu se prezintă la muncă fără machiaj.”

Secretele din culise: produse și proteze

Pielea rămâne un element central. Davy a folosit fondul de ten Suqqu, amestecat cu Saie Super Glowy Gel și aplicat cu un burete Pawpaw infuzat cu spray-ul de fixare Half Magic Dew Lock pentru rezistență. Pentru bronzul intens al lui Cassie, echipa a combinat spray-tan cu un cocktail de produse: OFRA Cosmetics RCK Red Carpet Color, Westmore Beauty Body Coverage Perfector, Vita Liberata Body Blur și loțiunea de corp Hempz.

Pentru scenele mai intime sau care implicau apă, s-au folosit vopsele de corp pe bază de alcool (precum Allied FX Bluebird Iridescent Inks în nuanțele Cashmere și Bronze Pearl) pentru a evita transferul. Dar surpriza cea mai mare este alta. „Acesta a fost cel mai încărcat sezon cu proteze și glam dintre toate,” mărturisește Davy. „Sezonul unu a fost încărcat cu machiaj într-un mod diferit – totul era despre ochi. Pielea era [doar] un moisturizer colorat. (…) Acest sezon, însă, este glam complet, din cap până-n picioare.”