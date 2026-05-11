Ai observat vreodată că în parcuri se aud tot mai puține nume precum Linda sau Jennifer, dar e plin de fetițe pe care le cheamă Hazel? Nu este doar o impresie trecătoare. Un nou raport arată o schimbare majoră în modul în care părinții de astăzi aleg numele copiilor lor.

Numele populare din generatia Boomer devin istorie

Iar dacă ai crescut înconjurată de băieți pe care îi chema Brian sau Scott, s-ar putea să fii destul de surprinsă. Potrivit unui document recent, mai exact Endangered Names Report realizat de Choice Mutual, care a analizat datele Administrației Securității Sociale pe parcursul a mai bine de un secol (din 1900 până în 2024), multe nume odată dominante sunt acum pe punctul de a dispărea cu totul.

Numele care au definit o generație, în special cele care au atins apogeul între anii 1946 și 1964, pierd rapid teren. Pentru băieți, Ronald și Jerry sunt printre cele care dispar cel mai repede. Să fim sincere, când ai auzit ultima dată de un bebeluș cu unul dintre aceste nume la creșă? Pentru fete, Linda și Deborah conduc declinul. Căderea numelui Linda este poate cea mai dramatică, coborând atât de mult încât abia mai apare în topurile moderne.

Declinul subtil al preferintelor din anii 80

Și nu doar numele generației Boomer se confruntă cu extincția. Așa cum arată datele dintr-un articol publicat recent de Hellomagazine, există un declin tăcut și printre favoritele Generației X, adică acele nume care au atins vârful de popularitate între 1965 și 1980. Pentru băieți, Scott și Brian ies constant din uz.

Numai că surpriza cea mare vine la fete. Lisa și Jennifer înregistrează o scădere abruptă în popularitate. Jennifer, în mod special, s-a bucurat de un parcurs iesit din comun în fruntea clasamentelor ani la rând, ceea ce face ca declinul său actual să fie cu atât mai notabil.

Între noi fie vorba, această tendință de a renunța la numele generației părinților se simte organic și la noi în România, unde vechile nume ale decrețeilor au lăsat loc treptat variantelor internaționale scurte sau, dimpotrivă, unei reîntoarceri clare spre tradiție.

Intoarcerea la inceputul secolului trecut

Te vei întreba, probabil, ce aleg părinții de astăzi în schimb? Într-o întorsătură fascinantă de situație, mulți privesc mult mai departe în trecut pentru inspirație. Numele de la începutul secolului XX se bucură de o renaștere remarcabilă. Raportul descrie acest fenomen drept „o renaștere în toată regula” a favoritelor vintage.

Liderul absolut al acestei reveniri este Hazel, care a devenit numărul unu printre numele care se întorc în tendințe. După ce a atins apogeul în 1918 și a scăzut la doar 134 de bebeluși în 1975, a revenit puternic, cu peste 6.000 de bebeluși care primesc acest nume în fiecare an.

Eleanor este o altă poveste de succes remarcabilă. Aflat la apogeu în 1920, a urcat constant înapoi în preferințe, cu 7.127 de fetițe botezate astfel doar în 2024. Între timp, Elsie, un alt favorit de la începutul anilor 1900, crește si rapid.

Cifrele care schimba tot ce stiam

Câte dintre voi recunosc această dorință de a alege ceva cu aer istoric, dar care să sune proaspăt? Poate cea mai izbitoare concluzie a raportului este cât de dramatic s-au schimbat tendințele de numire de-a lungul timpului.

Un procent clar de 72 la sută dintre cele mai populare nume din anii 1930 sunt acum considerate dispărute, subliniind natura ciclică a numelor de bebeluși și influența puternică a nostalgiei.

Dar în loc să inventeze cuvinte noi, părinții redescoperă exact acele variante care se simt atemporale, distinctive și un pic neașteptate. Așa că, dacă mergi la o petrecere de copii în viitorul apropiat, nu te aștepta să cunoști vreo Linda. Fii mai degrabă pregătită să întâlnești grupuri întregi de fetițe pe care le cheamă Elsie sau Hazel.