Vara a venit cu forțe proaspete, iar gândul de a te închide într-o sală de fitness plină de aparate parcă nu mai sună deloc atrăgător. Să fim serioase, atracția unei terase la apus sau a unui picnic relaxant este mult mai puternică decât o sesiune obositoare de ridicat greutăți.

De ce ne pierdem motivația când crește temperatura

Iar asta e absolut normal. Heather Andersen, co-fondatoarea New York Pilates, explică exact acest fenomen care ne dă bătăi de cap în fiecare an. „Există o schimbare de mentalitate care are loc vara. Sezonul invită la un ritm mai relaxat, așa că orice pare excesiv de intens poate începe să pară o corvoadă, mai degrabă decât ceva pe care îl aștepți cu nerăbdare.”

Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, experta punctează că antrenamentele noastre ar trebui pur și simplu să se adapteze noului ritm de viață, fără sentimente de vinovăție.

„Antrenamentele de mare intensitate pot fi deosebit de greu de urmat. Căldura în sine face ca sesiunile lungi și transpirate să fie mai puțin atrăgătoare, iar programul oamenilor se schimbă cu mai multe călătorii, planuri sociale și timp petrecut în aer liber.”

Secretul mișcării sustenabile

Când afară e cald, corpul tău cere ceva complet diferit. Ai nevoie de mișcări care să se simtă „mai ușoare, mai flexibile și mai energizante.”

Aici intră în scenă Pilates-ul.

Dar stai puțin, chiar funcționează dacă nu transpiri excesiv pe bandă? „Pilates este incredibil de sustenabil, motiv pentru care oamenii rămân consecvenți cu el pe tot parcursul anului, în special vara. Este un antrenament care te energizează fără a te epuiza complet, așa că se potrivește natural într-un stil de viață ocupat, social și activ.”

„Antrenamentele de Pilates sunt concepute pentru a fi blânde cu articulațiile, fiind în același timp incredibil de eficiente în construirea forței și stabilității.”

Numai că blând nu înseamnă deloc ușor (cine a făcut măcar o clasă știe cum tremură mușchii din tot corpul). „Înseamnă că îți poți provoca corpul într-un mod mai inteligent și mai sustenabil. Acest lucru îți permite să rămâi consecvent, să te recuperezi mai eficient și să eviți epuizarea sau accidentările. Susține fitnessul pe termen lung, care este, pana la urma ceea ce creează rezultate de durată.”

Rezultate vizibile și pierderea în greutate

Te-ai întrebat vreodată de ce unele tipe au acea postură impecabilă, de balerină?

„Vezi și simți rapid rezultate în tonusul muscular, postura și forma generală, ceea ce este foarte motivant. Dacă porți mai puține haine pe vreme caldă, acele schimbări se simt și mai vizibile și pline de satisfacții.”

Practica constantă aduce beneficii reale și profunde. „Îmbunătățește flexibilitatea, echilibrul și conștientizarea corpului, astfel încât să te miști mai bine în tot ceea ce faci.”

Și totuși, cum rămâne cu slăbitul pe bune? Francesca Shilcock, instructor de Pilates, aduce puțină claritate în acest mit urban. „Știm de mult timp că CEA MAI BUNĂ metodă de a scădea în greutate este să arzi mai multă energie/calorii decât consumi, adică să fii într-un deficit caloric. Mișcarea regulată a corpului te va pune într-o poziție bună pentru a obține acest lucru, fie că este prin Pilates sau o altă formă de exercițiu.”

Ea recunoaște deschis că această metodă nu este cel mai mare consumator de calorii din lume. „Unele metode de exerciții ard mai multe calorii decât altele. Mulți oameni care se află într-o călătorie de pierdere în greutate primesc planuri de fitness care încorporează de obicei un amestec de muncă cardiovasculară și antrenament de forță, cum ar fi o clasă HIIT. Acest lucru se datorează faptului că, din cauza unei creșteri a ritmului cardiac, numărul de calorii pe care le arzi într-o clasă HIIT va fi mai mare decât cantitatea pe care o arzi în timpul unei sesiuni de Pilates.”

Echilibrul care face diferența

Chiar și așa, nu trebuie să te descurajezi. „Vei arde în continuare calorii într-o clasă de Pilates. Există un argument puternic de făcut că, dacă ești o persoană căreia îi place Pilates mai mult decât orice altă formă de exercițiu, este mai probabil să te ții de el. Consecvența este ceea ce va obține rezultate pe termen lung! Deci, per total, nu există niciun motiv pentru care clasele regulate nu vor ajuta cel puțin cu călătoria ta de pierdere în greutate.”

Dacă vrei să adaugi și niște antrenamente cardio (mers pe jos, alergat sau ciclism) pentru sănătatea inimii, e perfect.

„Personal, iubesc și yoga și baletul, dar pana la urma cel mai bun antrenament este orice îți aduce bucurie.”

Adevărata magie se întâmplă dincolo de reflexia din oglindă. „Nu este vorba doar despre cum arată corpul tău, este vorba despre cum funcționează corpul tău, și acolo are loc adevărata transformare.”

„Cheia este echilibrul. Pilates creează o fundație puternică care susține orice altceva alegi să faci. Când corpul tău este aliniat și susținut, orice altceva devine mai eficient.”