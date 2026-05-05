Te-ai hotărât să îți iei antrenamentele în serios și să ieși la alergat. Dar să fim serioase, alegerea unui gadget care să țină pasul cu tine poate fi o adevărată bătaie de cap.

Cele mai performante alegeri pentru cursele tale

Dacă vrei performanță pură, Garmin forerunner 970 (lansat în primăvara lui 2025) este liderul absolut, având un preț de 680 de lire sterline (sau 679.99 pe Decathlon.co.uk). Cântărește doar 56g, bateria ține până la 15 zile și vine cu un ecran de 3.5cm. Are 5 butoane laterale, ecran tactil, o lanternă LED încorporată și hărți full color.

Și chiar face toți banii.

Recomandari Vestea asteptata de femeile care renoveaza. Cum poti salva 20 la suta din bugetul casei

Funcția de toleranță la alergare îți oferă un kilometraj maxim săptămânal recomandat, ca să știi exact când să tragi tare și când să te odihnești. Ai la dispoziție opt opțiuni de alergare, funcția PacePro și un predictor de timp pentru curse.

Pentru pasionatele de distanțe lungi, Suunto vertical 2 costă 529 de lire sterline pe Amazon.co.uk. Are o greutate de 87g și o baterie uriașă care duce până la 20 de zile (sau până la 65 de ore în modul GNSS cu toate sistemele). Ecranul de 3.8cm este impecabil. Numai că îi lipsește funcția de reluare ulterioară, ceea ce poate fi puțin frustrant, iar setarea hărților necesită ceva răbdare.

Optiuni prietenoase cu bugetul tau

Aici intră în scenă Motorola moto watch fit, la doar 90 de lire sterline pe Amazon.co.uk. E perfect pentru începătoare. Are 35g, o baterie care rezistă până la 16 zile și un ecran de 4.8cm. Oferă peste 100 de moduri de sport, însă funcționează doar cu telefoane Android.

Recomandari Vestea asteptata de femeile care vor sa slabeasca. Ce antrenament de 30 de minute face Joey King

Iar când bugetul e strâns pe fondul prețurilor tot mai mari la rafturile din România, o variantă accesibilă de ceas inteligent te ajută să îți monitorizezi sănătatea fără să îți dai peste cap finanțele lunare. Într-o analiză publicată recent de Independent, se arată clar că opțiunile de buget acoperă excelent funcțiile de bază precum ritmul cardiac, somnul și pașii, oferindu-ți motivația necesară chiar și când inflația mușcă din venituri.

Vrei ceva de mijloc?

Polar vantage M3 costă 315 lire sterline pe Amazon.co.uk. Cântărește 53g și are un ecran de 3.3cm. Bateria ține până la 7 zile în modul smartwatch (până la 30 de ore în modul de antrenament de performanță și până la 70 de ore în modul eco). Vine cu GPS cu dublă frecvență și ghidare pas cu pas via Komoot.

Recomandari Vestea asteptata de milioane de femei. Ce se intampla cu corpul tau cand schimbi orele de masa

Coros pace 4 te costă 229 de lire sterline. Greutatea variază: 32g cu brățară din nailon și 40g cu cea din silicon. Bateria duce până la 19 zile de utilizare zilnică (până la 41 de ore de GPS), iar ecranul are 3cm. Navigația tip breadcrumb te ajută enorm când explorezi trasee noi pe potecile de munte.

Ceasurile de zi cu zi care te tin in miscare

Pentru fanele Apple, modelul Apple Watch series 11 (lansat în septembrie 2025) costă 369 de lire sterline. Are 29.7g, un ecran de 4.2cm, dar bateria te ține doar 24 de ore.

Te-ai gândit vreodată cât de mult contează motivația în timp real?

Funcția nouă „Workout Buddy” (introdusă cu watchOS 26) face exact asta. Îți monitorizează ritmul pe kilometru și ritmul cardiac, oferindu-ți date clare post-alergare. Pe bune, e ca și cum ai avea un antrenor personal direct la încheietură.

Dacă preferi Samsung, Galaxy watch8 costă 319 lire sterline. E super ușor la cele 20g ale sale, are ecran de 4cm, dar bateria rezistă doar 1-2 zile. Este cu 11% mai subțire decât designul anterior și vine în două dimensiuni, 40 și 44mm. Antrenorul de alergare Samsung îți planifică alergarile săptămânale, iar testul de fitness de 12 minute îți dă un scor de la 1 la 10.

Garmin vivoactive 6 este varianta cu cel mai bun raport calitate-preț de la Garmin, la 270 de lire sterline. Cântărește 36g, bateria ține până la 11 zile și are un ecran de 3cm. Urmărește până la 80 de sporturi preîncărcate și aduce funcția Pace Pro pentru setarea planurilor de antrenament.

Variante avansate pentru semimaraton

Garmin venu 4, lansat tot în septembrie, ajunge la 470 de lire sterline. Cântărește 46g cu brățară, are o baterie de până la 10 zile și un ecran generos de 4.1cm.

Aduce actualizări absolut fascinante, precum vârsta de fitness și un nou scor de pregătire zilnică, calculat pe baza efortului tău anterior.