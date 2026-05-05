Te-ai gândit vreodată cum e să afli dintr-un simplu email că toată munca ta dintr-un an a fost ștearsă cu buretele? Pentru Noa-Lynn van Leuven, o jucătoare de darts din Olanda în vârstă de 29 de ani, excluderea recentă din circuitul Women’s Series nu înseamnă doar o lovitură profesională, ci și o întoarcere bruscă la cele mai vulnerabile momente ale vieții ei. Darts Regulation Authority (DRA) a implementat luna trecută noi reguli care interzic femeilor transgender să mai participe la evenimentele feminine, o decizie care a lăsat-o pe sportivă fără drept de joc în competițiile pe care le viza.

O decizie care redeschide rani vechi

Noa-Lynn a aflat vestea care i-a „schimbat totul” cu doar o zi înainte ca aceasta să devină publică. Dincolo de pierderea oportunităților sportive, impactul emoțional a fost devastator pentru tânăra care a făcut istorie în acest sport. Respingerea instituțională a apăsat exact pe butoanele unor traume nerezolvate.

„Aduce la suprafață amintiri din copilărie cu oameni care nu mă acceptă pentru cine sunt sau ce sunt”, a mărturisit ea deschis. „S-a întâmplat în școala generală. S-a întâmplat la grădiniță. S-a întâmplat. Și este pur și simplu ceva ce continuă să revină.”

Cifrele și regulamentele sunt reci, dar în spatele lor se ascund mereu oameni.

Iar lupta ei pentru acceptare pare să fie un ciclu nesfârșit. „Au fost câteva săptămâni grele. Nu o să vă spun că nu a fost așa, dar cred că fiecare an a fost la fel. În fiecare an se întâmplă ceva și de fiecare dată când mă târăsc afară din gaura mare în care sunt împinsă, continui să revin”, a adăugat jucătoarea de 29 de ani.

Argumentul fizic si semnele de intrebare

Hotărârea autorităților a venit în urma unei revizuiri a politicii pentru anul 2025. Așa cum arată o analiză detaliată publicată recent de Independent, la baza deciziei a stat un raport realizat de Dr. Emma Hilton, biolog specializat în dezvoltare academică. Concluzia raportului ei a fost fermă: „diferențe de sex multiple, de mică amploare, se acumulează pentru a genera un avantaj masculin asupra femelelor în darts”.

Numai că Noa-Lynn contestă vehement această perspectivă. Să fim serioși, până la urmă vorbim despre darts, nu despre haltere sau sprint. „Aceasta chiar e nașpa. Și sincer, încă nu o înțeleg. Pur și simplu nu cred că darts-ul este cu adevărat un «sport afectat de gen», așa cum îl numesc ei, mai ales cu argumentele pe care le aduc. Se simte ca și cum decizia este influențată de perspective critice la adresa genului, cu care sunt total în dezacord”, a explicat sportiva.

Ea a demontat ideea avantajului fizic cu exemple clare din vârful ierarhiei masculine. „Dacă ești un bărbat biologic, ar trebui să ai avantaje fiind mai înalt, având brațe mai lungi, orice. Dar uitați-vă cine a luat fiecare titlu în acest joc? Phil Taylor, (Luke) Littler acum. Niciunul dintre ei nu are peste 180 cm. Așa că pur și simplu nu înțeleg. A schimbat totul pentru mine și am aflat despre asta fără niciun avertisment real, ceea ce a făcut și mai greu de procesat.”

Solidaritate feminina si planuri de viitor

În ciuda propriei dezamăgiri, Van Leuven a dat dovadă de o eleganță remarcabilă atunci când colega ei, Beau Greaves, a devenit recent prima femeie care a câștigat un titlu în clasamentul PDC Tour, la un eveniment din Milton Keynes. Noa a refuzat să politizeze acest succes, insistând că Greaves merită să se bucure pe deplin de realizarea ei „uimitoare”. Cele două au concurat împreună în Women’s Series încă din 2022, traseu care a transformat-o pe Van Leuven în prima jucătoare trans calificată la World Championship și Grand Slam of Darts.

Fără un card principal PDC Tour, opțiunile ei sunt acum limitate drastic. Poate juca doar în evenimentele de linia a doua Challenge Tour sau în competițiile World Darts Federation. PDC (instituția care organizează turneele) i-a oferit consiliere psihologică după schimbarea politicii, fiind obligată să respecte regulile impuse de DRA.

Și totuși, Noa-Lynn refuză să renunțe. „Vreau doar să încerc să mă bucur din nou de joc. Vreau doar să mă îmbunătățesc anul acesta și poate sper să obțin un card Tour pentru anul viitor. Sper să mai pot găsi suficiente oportunități pentru a face asta. Nu am terminat cu acest joc, dar încă doare, și toate obiectivele mele pentru tot acest an, s-au dus, și nu a mai rămas mult timp pentru a stabili noi obiective mari.”

Dincolo de sport este vorba despre umanitate

Pentru sportiva olandeză, această decizie reflectă o problemă mult mai vastă cu care se confruntă comunitatea transgender la nivel global. „Nu sunt sigură dacă ar ajuta cu adevărat să lupt împotriva ei. Ai decizia instanței privind femeile trans care nu sunt considerate femei în Marea Britanie. Dacă te uiți la America, drepturile trans au cam dispărut peste tot și devine din ce în ce mai rău. Nu este ușor să lupți cu asta în acest moment”, a observat ea cu amărăciune.

Și noi, aici în România, simțim ecourile acestor dezbateri globale. Când privim la discuțiile aprinse de pe rețelele sociale sau la polarizarea din societate pe teme de gen și identitate, realizăm că nevoia de empatie este universală, indiferent pe ce fus orar ne aflăm.

„Nu se întâmplă doar în sport, ci luați de exemplu toaletele pentru femei. Nu cunosc nicio femeie trans care a tranzitionat doar pentru a merge la toaleta femeilor. Ele vor doar să fie ele însele. Vor doar să își trăiască propriile vieți. Nu sunt niște ființe umane înfricoșătoare, nu sunt furioase. Aud o mulțime de oameni vorbind foarte urât despre persoanele trans, de parcă nici măcar nu ar fi ființe umane, de parcă ar fi un fel de obiect. Dar da, suntem ființe umane. Și noi avem sentimente”, a punctat Noa-Lynn.

Pusă în fața acestor declarații, DRA a reiterat sec faptul că decizia de a interzice participarea femeilor trans a fost luată abia după obținerea unor consilieri juridice extinse și nu a fost una tratată cu ușurință.