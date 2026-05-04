Luna mai 2026 se anunță a fi una dintre cele mai intense perioade ale anului, marcată de energii care pur și simplu nu lasă loc de ezitare. Astrologul Mihai Voropchievici a explicat că runa care guvernează acest interval este Thurisaz. Vorbim despre un simbol ancestral al protecției (foarte respectat în tradițiile vechi), dar și al forței brutale care înlătură obstacolele din calea ta.

Energia care te obligă să faci curățenie în viața ta

Această energie funcționează asemenea unei săbii cu două tăișuri. Într-o analiză publicată recent de Unica se arată că runa oferă protecție divină celor cu intenții pure, dar îi forțează pe indeciși să ia hotărâri radicale pentru a evolua. Este o lună a „curățeniei” generale, în care blocajele vechi dispar ca prin minune.

Dar ești tu pregătită să lași trecutul în urmă?

Pentru Berbeci, influența se resimte ca o eliberare de sub presiunea unor conflicte care trenau de mult timp. Vei simți nevoia să spui lucrurilor pe nume și să acționezi rapid profesional, exact cum am văzut recent prin showbiz: „Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Taurii, în schimb, primesc protecție pe zona materială și își recuperează datoriile. Își pun finanțele în ordine, acceptă schimbările cu brațele deschise și poate visează chiar să ajungă ca unii afaceriști despre care citim zilnic, gen „Părinții lui, proaspăt multimilionari”.

Numai că Gemenii au de făcut alegeri dificile. Trebuie să aibă curajul să spună „stop” unui job epuizant sau unui parteneriat toxic pentru a găsi claritatea în a doua jumătate a lunii.

Vindecare emoțională și limite ferme

Și Racii au parte de o lună intensă, primind o șansă rară la vindecare emoțională. Pentru ei urmează o adevărată detoxifiere a sufletului. Discuțiile sincere cu familia dizolvă neînțelegeri vechi, chiar dacă uneori la birou îți vine să spui „Încerc să mă țin tare, deși este greu”. Leii intră în luna mai cu o încredere debordantă, gata de negocieri dure în carieră și de asumarea unor poziții de lider.

E drept că prudența în dragoste nu strică niciodată pentru nativii de foc. Altfel, cum spunea o artistă de la noi despre relații, „Iese cu scandal câteodată, dar…”.

Fecioarele adoră această lună pentru că aduce ordinea absolută pe care și-o doresc. E momentul perfect pentru o dietă nouă, un regim de viață sănătos sau refacerea unui proiect profesional. Secretul lor pentru rezultate financiare pe termen lung? „Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”. Balanțele reușesc în sfârșit să traseze limite clare și să își protejeze spațiul personal. Învață să spună „nu” fără vinovăție, la fel de ferm cum a sunat recent o declarație din fotbal: „Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!”. Iar dacă cineva încearcă să le grăbească cu replici de genul „Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”, Balanțele vor rămâne de neclintit, folosindu-și diplomația nativă.

Renaștere, curaj și intuiție

Scorpionii trec prin transformări interioare de o profunzime rar întâlnită. Închid capitole care nu le mai servesc evoluției spirituale și trec prin teste de foc care separă legăturile autentice de cele superficiale.

Cifrele și astrele nu mint niciodată când vine vorba de evoluție.

Săgetătorii sunt impulsionați să treacă direct la fapte, lăsând planificările nesfârșite. Pot demara proiecte îndrăznețe, pot face schimbări majore de domiciliu și, nu de puține ori, ne vor surprinde cu mesaje de tipul: „Cu foarte mare emoție vă împărtășesc vestea…”. Capricornii au un moment de sinceritate absolută față de propria persoană. Nu mai acceptă compromisuri la job, alegând o cale care să le ofere satisfacție, fugind de situațiile stresante unde se simte doar „Foame, disperare!”.

Vărsătorii rup definitiv contractele care îi țineau blocați în structuri rigide, explorând drumuri neconvenționale spre o fericire autentică.

Iar Peștii? Ei primește o intuiție ieșită din comun, primind capacitatea de a „vedea” dincolo de aparențe. Dacă cineva încearcă să îi manipuleze, vor taxa imediat situația, având mereu acoperire pentru a demonstra adevărul: „Am doi martori”.

Curajul de a fi tu însăți

Până la urmă, previziunile pentru finalul primăverii ne arată clar că urmează „Cotituri în viața fiecăruia dintre noi!”. Această lună aduce transformări pe toate palierele, de la bani până la vindecarea emoțională profundă. Este momentul în care soarta se schimbă decisiv pentru cei pregătiți să acționeze și să lase durerile vechi să se vindece.

Când tragi linie, realizezi că adevărata putere stă în asumare și sinceritate totală. Să ajungi, pe bune, în punctul în care poți afirma cu inima deschisă, la fel ca Julia Chelaru, că „Întotdeauna am fost întreagă eu cu mine”. Asta înseamnă să îți asculți vocea interioară în luna mai 2026.