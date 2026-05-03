Când ai absolut totul la dispoziție în mijlocul unei metropole vibrante, ce te-ar face pe tine să renunți la confortul urban și să te muți în mijlocul naturii? Probabil te-ai gândit de multe ori la o evadare departe de zgomot, trafic și agitația zilnică care ajunge să te epuizeze. Pentru Rosie Huntington-Whiteley, în vârstă de 39 de ani, și partenerul ei, Jason Statham, de 58 de ani, răspunsul a fost extrem de clar. Cei doi actori au decis să lase în urmă viața trepidantă din Londra și au achiziționat o proprietate absolut spectaculoasă în sudul Angliei, din dorința de a-și crește cei doi copii, Jack (8 ani) și Isabella (4 ani), într-un mediu complet diferit.

Fuga de aglomerație și un refugiu de milioane

Să fim serioase, creșterea copiilor într-un oraș mare vine mereu cu provocările ei, indiferent de bugetul pe care îl ai la dispoziție. Dar când vorbim despre celebrități de top de la Hollywood, mutarea capătă cu totul alte proporții. Așa cum a ieșit la iveală din înregistrările de la Cartea Funciară, analizate și publicate recent de Hellomagazine, cuplul a făcut o achiziție fabuloasă care a uimit pe toată lumea. Jason a cumpărat în anul 2024 un conac pe plajă care a costat nu mai puțin de 20 de milioane de lire sterline. Este o sumă care îți taie respirația la prima vedere.

Iar planurile lor ambițioase abia acum încep să prindă contur pe acest domeniu vast. Actorul urmează să cheltuiască o sumă suplimentară estimată la 5 milioane de lire sterline doar pentru renovările necesare. Domeniul de vis se întinde pe 20 de acri de teren și vine la pachet cu propria plajă privată, un lac imens pentru plimbări cu barca și un iaz pitoresc. Casa în sine este uriașă și primitoare, având șase dormitoare spațioase, perfecte pentru o viață de familie tihnită. Până la urmă, cine nu și-ar dori un asemenea spațiu generos și sigur pentru cei dragi?

Visul unei vieți simple printre copaci

Fostul model Victoria’s Secret a vorbit extrem de deschis despre această schimbare majoră într-un interviu profund acordat în luna martie pentru revista Vogue Australia. Ea a explicat foarte clar că își dorește ca familia ei să se bucure din plin de zona rurală englezească. Mutarea se va face undeva în apropiere de regiunea New Forest, un loc recunoscut pentru peisajele sale sălbatice și atmosfera liniștită. Pentru o mamă care vrea ca micuții ei să exploreze lumea liber, fără constrângerile unui oraș aglomerat, aceasta este o alegere cât se poate de firească.

Cifrele și luxul trec uneori pe planul secund.

Motivul principal din spatele acestei decizii este nevoia acută de autenticitate și de conectare cu natura. „Visez la asta de când am plecat de acasă. Va fi noroi și copii care se cațără în copaci. Londra în weekenduri poate părea foarte orientată spre destinații. Vreau liniște”, a declarat vedeta cu o sinceritate debordantă. Pe lângă noroi și libertate absolută, tot ea a adăugat un detaliu care a încântat-o enorm în legătură cu noua locație: „Există o școală incredibilă de dresaj după colț.”

O poveste de dragoste discretă dincolo de ecrane

Până la această decizie radicală, Rosie și Jason și-au crescut copiii într-o casă superbă în stil georgian din Londra, pe care modelul a cumpărat-o în 2021 (înainte de asta, ei au locuit destul de mult timp într-o casă pe plajă din Malibu). Procesul de amenajare a acelei case londoneze a fost unul cu adevărat special pentru amândoi, consolidându-le relația. „Jason are un gust absolut impecabil”, a mărturisit Rosie pentru Vogue Australia, amintindu-și de ultimii doi ani în care și-au construit casa de vis pas cu pas. „M-a învățat atât de multe despre arhitectură și mobilier”, a mai spus ea, arătând o admirație vizibilă. Este interesant să descoperi această latură rafinată a unui actor cunoscut mai degrabă pentru filmele sale de acțiune pline de adrenalină.

Numai că prioritățile se transformă complet odată cu apariția și creșterea copiilor. Băiețelul lor, Jack, a venit pe lume în iunie 2017, urmat de fetița Isabella în februarie 2022. Deși au o relație solidă de 16 ani, cunoscându-se la o petrecere din Londra tocmai în 2009, și s-au logodit oficial în 2016, cei doi nu au ajuns încă în fața altarului. Ei preferă să își țină viața personală departe de ochii curioșilor și de blițurile paparazzilor, postând doar ocazional imagini de familie pe rețelele de socializare. Rămâne de-a dreptul surprinzator cum două staruri de o asemenea anvergură, mereu în lumina reflectoarelor, reușesc să își protejeze intimitatea într-o lume obsedată de expunere continuă, alegând noroiul și copacii în locul strălucirii de pe covorul roșu.