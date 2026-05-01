A trecut deja un an de când viața artistei Jax s-a schimbat radical. În 2025, ea și soțul ei, Brave Gregg, au adus-o pe lume pe fetița lor, Charlotte Good, iar acum au decis să facă un pas important în fața camerelor, implicându-se cu tot sufletul într-o cauză nobilă.

O campanie cu suflet si un bebelus curajos

Te-ai gândit vreodată cum reușesc unele femei să îmbine atât de natural vulnerabilitatea de a fi mamă cu dorința de a schimba lumea din jur? Jax ne arată că se poate, și o face în stilul ei caracteristic, fără filtre false. La un an de la naștere, artista și soțul ei au ieșit în public alături de mica Charlotte (sau Charlie, așa cum o alintă ei acasă) pentru a susține campania „Put Child Hunger to Bed”.

Această inițiativă vitală este susținută de brandul StarKist împreună cu organizația Feed the Children.

Și nu a fost o simplă ședință foto plictisitoare de PR. Familia a împărțit un moment cu adevărat special, nu doar între ei, ci și cu faimoasa mascotă StarKist, Charlie the Tuna. Iar dacă te gândești că un bebeluș s-ar speria pe bune de o mascotă albastră gigantică care tronează deasupra lui, ei bine, lucrurile stau puțin diferit în realitate. Mica Charlie a părut să ia totul cu mult calm și curiozitate. Nici măcar o singură lacrimă nu s-a văzut la orizont, demonstrând că micuța se simte în siguranță atâta timp cât își simte părinții aproape.

Drumul deloc usor catre o familie fericita

Dar până să ajungă la aceste momente de liniște, zâmbete și evenimente publice relaxate, Jacqueline Cole Miskanic Gregs (pe numele ei real) a trecut prin încercări care ar pune la pământ pe absolut oricine. Până la urmă, viața nu e un simplu colaj de momente fericite, iar maternitatea vine adesea cu un bagaj emoțional uriaș.

Așa cum am aflat dintr-un material emoționant publicat recent de Hellomagazine, drumul ei către a deveni mamă a fost presărat cu multă durere și incertitudine. Artista a împărtășit cu fanii ei faptul că, în trecut, a suferit mai multe avorturi spontane. Este o experiență devastatoare pe care, din păcate, foarte multe femei o trăiesc în tăcere, simțindu-se singure în suferința lor. Găsindu-și puterea în credință, în acceptare și în iubirea partenerului ei, ea a mărturisit simplu și profund că „planurile lui Dumnezeu sunt atât de complexe.”

Numai că provocările nu s-au oprit odată cu vestea sarcinii duse la termen. Chiar și momentul în care Charlotte a venit pe lume a adus cu sine doza lui de panică. Jax a recunoscut deschis că a trecut prin „momente înfricoșătoare” în timpul nașterii. Să recunoști aceste temeri te face umană, vulnerabilă și, pana la urma mult mai puternică.

Dragostea care vindeca totul

Dincolo de succesul din cariera muzicală și de campaniile caritabile în care se implică, echilibrul real al lui Jax vine din relația extrem de solidă pe care a construit-o alături de Brave Gregg. El este regizor, fotograf și editor, dar mai presus de toate, este stânca ei de sprijin în fiecare zi. Cei doi și-au unit destinele în anul 2023, în cadrul unei nunți extrem de romantice organizate în Scottsdale.

Iar declarațiile ei despre felul în care a început totul între ei sunt de-a dreptul topitoare. „Am fost mai întâi cei mai buni prieteni, parteneri de afaceri accidentali în viață și suflete pereche creative unul pentru celălalt.”, a povestit artista. Când baza unei relații este o prietenie sinceră, capacitatea de a depăși obstacolele vieții crește exponențial.

La început, cei doi își doreau ceva intim, un eveniment restrâns, departe de agitația lumii mondene. Dar planurile s-au schimbat radical pe parcurs. Brave a explicat foarte clar această decizie, care a dus în final la o listă generoasă de 300 de invitați, printre care prieteni și familie.

„Ne jucam cu ideea de a face ceva foarte privat și apoi am decis că am întâlnit atât de mulți oameni uimitori în ultimii doi ani din viața noastră, încât am vrut să sărbătorim cu toată lumea și să facem o petrecere de proporții și să dăm o petrecere mare pentru toată lumea.”, a mărturisit el.

Acum, la un an distanță de la venirea pe lume a fetiței lor, cei doi ne demonstrează că o familie sudată poate găsi mereu resurse pentru a oferi ceva înapoi comunității. Jax nu doar că a pozat fericită alături de soțul și fiica ei la acest eveniment caritabil dedicat combaterii foametei în rândul copiilor. Ea a primit și o sarcină profesională concretă. Artista a fost însărcinată cu crearea unui nou jingle pentru această campanie, fiind fotografiată direct la pian, căutând deja cele mai bune acorduri pentru a transmite mesajul mai departe.