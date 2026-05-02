Richard Simmons a fost găsit mort în locuința sa din Los Angeles pe 13 iulie 2024, la doar o zi după ce sărbătorise împlinirea a 76 de ani. O veste care a lăsat un gol imens în lumea fitness-ului, dar și multe semne de întrebare despre cum s-a stins din viață omul care a adus atâta energie în casele a milioane de oameni.

Secretul din spatele usilor inchise

V-ați gândit vreodată cum arată cu adevărat viața din spatele zâmbetelor mereu afișate? Pentru că, pe bune, de multe ori cei care oferă cea mai multă bucurie ascund cele mai mari vulnerabilități. Potrivit examinatorului medical din Los Angeles County, moartea lui Richard Simmons a fost declarată accidentală, fiind legată de boli de inimă (alături de complicațiile unor căzături recente).

Cifrele și datele medicale spun însă doar o parte din poveste.

Recomandari Surpriza uriasa in familia Beckham. Ce s-a intamplat la ziua de 51 de ani a lui David

Așa cum aflăm dintr-un material emoționant publicat de Theblast, noul documentar „The Mystery of Richard Simmons: A Diane Sawyer Special” scoate la lumină detalii tulburătoare chiar de la persoana care i-a fost alături decenii la rând. Teresa Reveles, menajera care a lucrat pentru Simmons timp de 35 de ani, este cea care l-a găsit în acea zi fatidică. „Aceasta este prima dată când vorbesc despre asta”, a mărturisit ea cu greutate în teaser-ul documentarului. Amintirea acelei zile rămâne vie: „Când am venit aici, atunci l-am văzut pe podea”.

Ascensiunea unui om care a iubit oamenii

Dar cine a fost omul din spatele exercițiilor fizice? Simmons nu a vândut doar casete video, ci a creat o adevărată mișcare de acceptare. A început în anii 1970 cu studioul său de fitness din Beverly Hills, Slimmons, și a explodat în anii 1980 cu seria „Sweatin’ to the Oldies”. Într-o eră în care fitness-ul părea rezervat doar celor cu corpuri perfecte, el a adus incluziunea și bucuria mișcării în sufrageriile tuturor.

Și asta te pune pe gânduri despre ce înseamnă cu adevărat să lași o amprentă. Rosie O’Donnell, prezentă în documentar, a surprins perfect esența lui: „Cred că a iubit oamenii până i-a făcut bine”. Iar el știa foarte bine care este misiunea lui. Într-o filmare de arhivă, Simmons explică simplu: „Toți așteptăm sprijin de la alții și uneori nu îl primim. De aceea m-a creat Dumnezeu”.

Recomandari Vestea trista care a socat fanii serialelor clasice. O actrita legendara a murit la 93 de ani

Naratorul documentarului ridică o întrebare la care multe dintre noi probabil am reflectat: „Cum a sfidat un băiețel care trebuia să fugă de bătăuși toate șansele și a devenit un megastar? A existat un singur Richard Simmons”.

Cand luminile se sting si ramane doar linistea

Numai că energia inepuizabilă are și ea limitele ei. Să fim serioase, nu e ușor să fii mereu sursa de curaj și vitalitate pentru alții, uitând uneori de propriile nevoi și limite. În jurul anului 2014, Simmons a făcut un pas în spate. A oprit cursurile, a anulat aparițiile și a tăiat comunicarea cu fanii. A ales liniștea.

Managerul său, Michael Catalano, a vorbit despre această schimbare bruscă. „El a simțit dragostea”, a povestit Catalano, moment în care Diane Sawyer a intervenit: „Până când nu a mai simțit-o”. Răspunsul managerului a fost la fel de scurt: „Apoi totul a devenit foarte tăcut”. Vocea din documentar subliniază acest mister care i-a intrigat pe fani: „Apoi, dintr-odată, într-o zi, a dispărut pentru un deceniu”.

Recomandari Panica uriasa pentru mii de spectatori. Ce s-a intamplat la spectacolul lui Peter Kay

Iar dincolo de tăcerea ultimilor ani, documentarul promite să dezvăluie momente intime cu familia sa, inclusiv un apel telefonic mult așteptat și discuții cu fratele său, Lenny Simmons. Producția va avea premiera pe 12 mai pe ABC, urmând să fie disponibilă pe Disney+ și Hulu începând cu 13 mai.

Până la urmă, poate că lecția pe care ne-o lasă nu e doar despre mișcare, ci despre vulnerabilitate și umor. Chiar și în cele mai grele momente, el a ales să aducă un zâmbet. Așa cum și-a amintit Catalano: „Richard spunea mereu: «Nu-mi pasă dacă râd cu mine sau de mine. Vreau doar să râdă»”.