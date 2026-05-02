Te-ai uitat vreodată în oglindă și te-ai întrebat cum vei îmbrățișa trecerea anilor? Ei bine, Sharon Stone ne arată exact cum se face, cu o doză uriașă de curaj și o atitudine care pur și simplu te inspiră. La 68 de ani, actrița a renunțat la orice filtru și a postat o fotografie absolut superbă în costum de baie, direct de la piscină. Este o lecție de asumare pe care toate ar trebui să o notăm undeva.

Curajul de a fi tu insati la orice varsta

Să fim serioși, trăim într-o lume obsedată de perfecțiune digitală și de tinerețe veșnică. Numai că vedeta din Basic Instinct alege să meargă pe propriul drum, reamintindu-ne ce înseamnă cu adevărat iubirea de sine. Într-o postare recentă care a adunat imediat aprecieri de la prietene celebre precum Sofia Vergara, Selma Blair și Leslie Mann, actrița s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie din două piese, cu un imprimeu geometric verde și mov și un top prins după gât.

„Vara bate la ușă! O zi de vineri fericită, iubirile mele,” a scris ea alături de imaginea în care soarele se reflectă în apa albastră a piscinei, înconjurată de copaci verzi și luxurianți.

Cu părul dat pe spate, ținând niște frunze în mână pentru a-și feri ochii de soare, ne demonstrează că frumusețea reală nu are nevoie de retușuri. Și nu e prima dată când face asta. Ultima ei fotografie în costum de baie a fost în 2024, când a pozat topless în timp ce picta, purtând doar un slip albastru.

„Uneori pur și simplu trebuie să trec de la piscină la pictură,” spunea ea atunci, surprinsă în timp ce folosea degetele pentru a adăuga culoare pe pânză.

Cum sa imbini cariera cu maternitatea reala

Viața ei nu se rezumă doar la relaxare la soare sau la momente de creativitate pură. În luna aprilie a acestui an, actrița a revenit pe micile ecrane în sezonul trei din serialul Euphoria. Dar dincolo de lumina reflectoarelor, de contracte și de evenimente mondene, rolul de mamă a rămas mereu prioritatea ei absolută.

Așa cum am aflat dintr-un interviu emoționant, lucrurile stau puțin diferit când se închid camerele de filmat. Într-o apariție la The Drew Barrymore Show, pe baza informațiilor furnizate de Hellomagazine într-un material publicat recent, actrița a dezvăluit deciziile importante pe care le-a luat pentru a-și crește cei trei băieți adoptați: Roan Joseph (în 2000), Laird (în 2005) și Quinn (în 2006).

Cum a reușit să mențină echilibrul între o carieră solicitantă și nevoile emoționale ale copiilor ei?

„Mă asiguram întotdeauna că îi văd când intră într-o cameră, mereu îi simțeam [intrând] chiar dacă eram ocupată, la telefon, chiar dacă aveam alte lucruri de făcut, și mereu recunoșteam prezența lor acolo.”

Iar băieții au simțit această conexiune profundă. Când erau mai mici, i-au cerut chiar să își mute biroul în bucătărie pentru a fi mai aproape de ei. A fost o alegere asumată. Deși a recunoscut că a fost „greu din cauza mașinii de spălat vase și a zgomotului, a alergatului și a țipetelor”, a acceptat cererea lor fără ezitare. Ba chiar a ajuns să lucreze cu băieții în brațe „în timpul apelurilor”.

O dovadă pură de iubire necondiționată.

Rezultatul unor limite sanatoase in familie

Această legătură strânsă (construită cu multă răbdare de-a lungul anilor) dă acum roade incredibile. Cel mai mare dintre fii, Roan, a vorbit deschis în 2026 pentru revista HELLO! despre impactul pe care mama lui l-a avut asupra succesului său profesional și personal.

„Când am intrat în actorie, mama m-a susținut foarte mult, a făcut toate probele video cu mine și m-a învățat lucrurile pe care le știe,” a povestit el în interviul exclusiv.

Dar Roan nu s-a oprit doar la actorie. A știut să își traseze propriile limite și să își caute propria voce în lume.

„Sunt în continuare fiul lui Sharon Stone, dar, pe măsură ce viața merge înainte, am reușit să îmi construiesc o carieră în care sunt cunoscut pentru afacerea mea, nu pentru legătura cu ea. Dar sunt foarte mândru de familia mea, de moștenirea familiei mele și de numele pe care îl port.”

Și pentru că fericirea vine pe toate planurile, Roan trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Este logodit cu Anya, o tânără care lucrează în marketing. Bărbatul nu și-a ascuns deloc entuziasmul în fața jurnaliștilor, arătând că a învățat de acasă ce înseamnă aprecierea și respectul față de partener.

„Sunt cel mai fericit bărbat de pe planetă și atât de norocos să am o femeie uimitoare în viața mea, care este dulce, bună, iubitoare și unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care i-am întâlnit vreodată.”

Până la urmă, să îți vezi copiii împliniți și capabili să iubească atât de frumos este cea mai mare realizare. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, rămâne mereu esența umană și curajul de a trăi autentic, zi de zi.