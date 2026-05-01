Doar 17 femei au antrenat un cal care a alergat in primele 151 de editii ale celebrului Kentucky Derby. Iar daca ne uitam la calaria efectiva, doar sase femei au concurat vreodata in aceasta cursa istorica. Cifrele vorbesc de la sine.

Totusi, dincolo de aceste statistici aparent descurajante, exista o armata intreaga de femei care fac posibila prima bijuterie din faimoasa Tripla Coroana a curselor de cai. Si crede-ma, povestile lor de ambitie pura sunt exact doza de inspiratie de care ai nevoie astazi, indiferent de domeniul in care lucrezi.

Cum sa iti faci vocea auzita

Cherie DeVaux cauta sa devina prima femeie care antreneaza un castigator de Derby, avandu-l in grija pe calul Golden Tempo. Dar ea nu este singura la Churchill Downs. Este inconjurata de sute de femei influente la hipodrom, pe ecrane si in culise, in acea prima sambata din luna mai.

Recomandari Decizia care schimba totul la final de drum. Alternativa uimitoare care salveaza natura

Crescuta cu sapte frati si doua surori, Cherie stie perfect ce inseamna sa lupti pentru locul tau la masa. Vazand o fetita in zona grajdurilor, a realizat cat de monumental ar fi daca Golden Tempo ar introduce-o in cartile de istorie.

„Ar fi iresponsabil din partea mea să nu recunosc că ceea ce fac face, din greșeală, o diferență, chiar dacă nu este intenția mea”, a declarat ea. „Frații mei sunt mult mai mari decât mine, așa că eu cred că asta m-a modelat. A trebuit să lupt, să mă zbat și să mă fac auzită ca să pot supraviețui crescând. Și înțeleg că nu este la fel pentru toată lumea.”

Te regasesti putin in cuvintele ei? Sa fim seriosi, de cate ori nu ai simtit ca trebuie sa depui un efort dublu doar pentru a fi ascultata cu adevarat intr-o sedinta?

Recomandari Decizia care schimba totul pentru vedeta din Euphoria. A dat jos 50 de livre si a rupt tacerea

Efortul invizibil care aduce victoria

Asa cum semnaleaza Independent intr-un reportaj publicat recent, femeile domina multe dintre rolurile esentiale, chiar daca nu sunt mereu in lumina reflectoarelor. Donna Brothers, o fosta femeie jocheu devenita comentator pentru postul NBC, cunoaste aceasta dinamica pe propria piele, mai ales ca mama ei a fost la randul sau jocheu.

„Aud des despre femei implicate într-un sport dominat de bărbați, dar pentru mine simt că este sportul meu”, a explicat Donna. „Femeile sunt o parte integrantă a acestuia. Vezi mulți călăreți de antrenament acolo care sunt femei, o mulțime de îngrijitoare, plimbărețe de cai. Din păcate, încă nu vezi multe femei printre numele de top, jocheii de top și antrenorii de top, dar cred că ajungem acolo.”

Iar realitatea asta nu e valabila doar peste ocean. Si la noi in tara, cand te uiti in marile cladiri de birouri din Pipera sau in hub-urile de IT din Cluj, vezi zilnic romance care preiau roluri tehnice complexe si sparg exact aceleasi bariere invizibile despre care vorbesc fetele la hipodrom.

Recomandari Imaginea care schimba totul. Cum a aparut Sharon Stone la 68 de ani

Alaturi de Donna in transmisiunile NBC se afla Britney Eurton, care a trait in lumea curselor de cai toata viata ei, fiind fiica antrenorului Peter Eurton. Ea a subliniat cat de important este sa privim dincolo de prejudecati cand vine vorba despre Cherie DeVaux.

„Scoateți genul din ecuație. Ea este un antrenor fenomenal”, a spus Britney. „Pentru ea, aceasta este viața ei. Bărbat sau femeie, asta și-a dorit să facă și este foarte, foarte bună la asta. Este doar o chestiune de timp dacă este Cherie sau o altă femeie antrenor talentată.”

Cand spargi barierele din spatele camerelor

Stai putin, ca lucrurile nu se opresc la nivelul grajdurilor. Lindsay Schanzer a devenit in urma cu patru ani prima femeie care a produs Kentucky Derby, iar cea de-a 152-a editie a cursei va fi a cincea sub conducerea ei. Pe bune, gandeste-te cata presiune exista pe umerii ei in timpul unei transmisiuni live urmarite de milioane de oameni.

Ea face parte dintr-un grup de peste 30 de femei implicate in productia, operatiunile si marketingul cursei pentru NBC Sports.

„Nu este doar un sport dominat de bărbați, ci și o industrie dominată de bărbați, televiziunea sportivă, așa că simt o mare mândrie”, a marturisit Lindsay. „Mă simt onorată să fiu în această poziție și să reprezint echipa pe care o am cât de bine pot.”

Pana la urma, reprezentarea conteaza enorm. Jena Antonucci (cu calul Arcangelo in cursa Belmont Stakes din 2022) este singura femeie care a antrenat castigatorul unei curse din Tripla Coroana. Iar in culise, femei precum Katie Tolbert, calareata de antrenament pentru Brad Cox (cu calul Commandment), muncesc zi lumina pentru a asigura succesul.

„Tatăl meu are o mulțime de femei îngrijitoare, asistente”, a adaugat Britney Eurton, reflectand asupra schimbarilor din industrie. „Ar putea fi întotdeauna mai mare, dar a avea acea reprezentare este punctul de plecare. Și să ai atât de mult sprijin feminin, cred eu, este imens.”

Kentucky Derby adauga un nou strat de complexitate si prestigiu acestei lupte continue. Iar cand o femeie isi face loc cu atata gratie si determinare in varful unui domeniu atat de rigid, victoria ei devine putin si victoria noastra, a tuturor celor care refuzam sa ne lasam definite de limitele impuse de altii.