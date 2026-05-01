Iconica Joanna Lumley, femeia care ne-a arătat tuturor cum să purtăm cu stil umorul și atitudinea asumată, împlinește 80 de ani. Și parcă sfidează orice barieră de vârstă din show business, refuzând să încetinească ritmul. Actrița se pregătește intens pentru revenirea în sudul Harlesdenului pentru al doilea sezon din comedia „Amandaland”, programat să apară pe ecrane în luna mai 2026.

De la podiumurile de modă la provocările de mamă singură

Te-ai întrebat vreodată cum arătau începuturile pentru o femeie care a redefinit eleganța britanică? Ei bine, cariera ei a început devreme, într-o eră în care standardele de frumusețe erau extrem de rigide. La doar 17 ani, Joanna a intrat pe porțile Lucie Clayton Finishing School din Londra. Aceasta nu era orice școală, ci chiar cea mai de top agenție de modeling a Marii Britanii pe parcursul anilor ’50 și ’60. Timp de trei ani a lucrat intens ca model fotografic. Ba chiar a petrecut o perioadă lungă pozând ca muză și model de casă pentru celebrul designer Jean Muir, învățând secretele stilului impecabil pe care avea să-l afișeze decenii la rând.

Dar viața bate filmul de cele mai multe ori, nu-i așa?

La vârsta de 21 de ani, în timp ce continua să lucreze ca model de succes, a devenit mamă. L-a adus pe lume pe unicul ei copil, Jamie. Rămăsese însărcinată în perioada în care ieșea cu fotograful Michael Claydon. A luat atunci decizia absolut curajoasă pentru acele vremuri de a-și crește fiul ca mamă singură, jonglând cu ședințele foto și viața personală. Eforturile ei au dat roade. Astăzi, Jamie are 58 de ani și a moștenit pasiunea tatălui său, construindu-și o carieră lucrând la rândul lui ca fotograf.

O tunsoare celebră și un rol care a schimbat regulile

Înainte de a da lovitura definitivă în actorie, Joanna și-a consolidat statutul de una dintre cele mai faimoase și frumoase prezențe din țară. E drept că viața ei sentimentală atrăgea și ea atenția presei. În anul 1974 a început o relație foarte mediatizată cu muzicianul Rod Stewart. Cei doi au realizat atunci un pictorial memorabil, pozând împreună în superba grădină a casei ei din Kensington.

Iar succesul absolut a venit chiar înainte de a împlini 30 de ani.

În 1976 a acceptat rolul lui Purdey în serialul „The New Avengers”, devenind instantaneu un nume cunoscut în fiecare casă din Marea Britanie și nu numai. Acolo a jucat alături de actorii Patrick Macnee și Gareth Hunt, impunându-se într-o lume dominată de bărbați. Și pentru că o adevărată divă setează tendințe, ea a fost cea care a lansat celebra coafură a anilor ’70, cunoscută de toată lumea sub numele de „Purdey bob”. A urmat apoi rolul principal din seria fantasy „Sapphire & Steel”, difuzată între 1979 și 1982, unde a jucat-o magistral pe Sapphire, avându-l ca partener de platou pe David McCallum.

Fenomenul Patsy Stone și găsirea dragostei adevărate

Pentru multe dintre noi, anii ’90 au însemnat un singur lucru când vine vorba de comedie britanică savuroasă: „Absolutely Fabulous”. Așa cum se arată într-o retrospectivă publicată recent de Hellomagazine, portretizarea excentricului director de modă Patsy Stone în comedia de succes de la BBC i-a adus multiple premii BAFTA. Dinamica ei electrică, plină de umor și sarcasm, alături de Jennifer Saunders a făcut pur și simplu istorie pe micul ecran.

Numai că viața ei reală a fost mult mai așezată decât a personajului care a consacrat-o.

În octombrie 1986, actrița și fostul model s-a căsătorit în Scoția cu dirijorul Stephen Barlow. Povestea lor e una de suflet. Cei doi au fost prezentați inițial de un prieten comun și au decis să facă pasul cel mare abia după o lungă perioadă de relație, asigurându-se că sunt cu adevărat făcuți unul pentru celălalt. Secretul pare să fi funcționat perfect, pentru că sunt împreună de aproape patru decenii.

O voce puternică pentru cei care nu se pot apăra

Dincolo de lumina reflectoarelor și de ținutele de designer, Joanna este o activistă pasionată (și extrem de vocală) recunoscută la nivel internațional. Ea luptă neobosit pentru drepturile omului, bunăstarea animalelor și conservarea mediului înconjurător. Probabil cea mai răsunătoare victorie a sa în sfera publică a fost campania Gurkha Justice din anul 2008. Atunci și-a folosit întregul profil public și influența pentru a pune o presiune uriașă pe guvernul britanic. Scopul a fost atins. A reușit să obțină acordarea drepturilor de stabilire pentru mii de veterani Gurkha retrași, care serviseră cu loialitate în armata britanică.

Până la urmă, atitudinea de luptătoare nu e doar un rol pe care îl joacă la televizor. Dedicarea ei merge mult mai departe, actrița colaborând strâns și cu alte organizații de renume, cum ar fi Compassion in World Farming și Born Free Foundation.

Și povestea ei profesională continuă să se scrie chiar acum. Astăzi, ea face echipă cu actrița Lucy Punch în „Amandaland”, spin-off-ul serialului creat de Sharon Horgan, „Motherland”. Joanna o joacă pe mama plină de farmec a Amandei, demonstrând clar că talentul și carisma nu au termen de valabilitate.