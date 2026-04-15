O adevărată legendă a Hollywoodului, devenită celebră în anii ’60, a fost surprinsă într-o rară ieșire în public la venerabila vârstă de 94 de ani. Barbara Bain, actrița din spatele personajului Cinnamon Carter din serialul original „Mission: Impossible”, a fost fotografiată în timp ce făcea cumpărături în Beverly Hills, demonstrând o vitalitate remarcabilă.

O apariție elegantă în Beverly Hills

La 94 de ani, fosta divă a atras toate privirile în timpul unei simple sesiuni de cumpărături. Îmbrăcată într-un sacou alb, pantaloni cu buline și pantofi eleganți, actrița câștigătoare a trei premii Emmy și-a completat ținuta cu cercei tip candelabru și un ruj roșu intens. Și, hai să fim serioși, nu oricine arată așa la această vârstă. Martorii au remarcat că își împingea singură căruciorul și își descărca cumpărăturile, fără ajutor.

De la Mission: Impossible la Space: 1999

Iar cariera Barbarei Bain este strâns legată de cea a fostului ei soț, actorul Martin Landau. Cei doi au jucat împreună în „Mission: Impossible” între anii 1966 și 1969, părăsind serialul la finalul celui de-al treilea sezon. Ulterior, au format din nou un cuplu pe ecran în producția SF „Space: 1999”, care a fost difuzată între 1975 și 1977.

Căsnicia lor a durat din 1957 până în 1993 și au împreună două fiice: Juliet Rose Landau și Susan Landau Finch.

O carieră impresionantă

Puțini știu, poate, că înainte de a deveni actriță, Bain a studiat dansul la New York sub îndrumarea legendarei Martha Graham. A debutat în televiziune în 1958, iar de atunci a adunat un portofoliu solid (și extrem de variat), cu apariții în seriale precum „Perry Mason”, „The Dick Van Dyke Show”, „Murder, She Wrote”, „Moonlighting” și „My So-Called Life”. V-ați fi imaginat că a jucat în atâtea producții diferite?

O viață de film, pe bune.

Un model pentru generații de femei

Dincolo de premii, rolul ei din „Mission: Impossible” a avut un impact cultural neașteptat, în special asupra tinerelor telespectatoare. Într-un interviu din 2019, actrița povestea despre mesajele pe care le primea. „Nu exista o femeie în acel rol la televizor la vremea respectivă. Tinerele îmi scriau și îmi spuneau: Nu m-am gândit niciodată să devin cutare, dar pentru că te-am văzut în Mission: Impossible, o să-mi iau diploma”, declara Bain.

Dar influența ei a continuat decenii la rând. Actrița a povestit și un episod mai recent: „Tocmai am primit o scrisoare de la o femeie care s-a pensionat de la NASA și mi-a spus că a fost inspirată să-și urmeze visul după ce m-a văzut în Mission: Impossible.”

Deși aparițiile sale publice sunt extrem de rare, Barbara Bain nu s-a retras complet din activitate. Actrița este încă activă, oferindu-și vocea pentru drama „When the Voiceless Roar”, o producție aflată în prezent în faza de producție.