Jessica Alba tocmai a împlinit 45 de ani pe 28 aprilie, iar petrecerea ei a fost una de-a dreptul spectaculoasă. Celebra actriță și fondatoare The Honest Company a fost surprinsă bucurându-se de soare pe un iaht, purtând un bikini negru minuscul cu șnur. Alături de ea s-a aflat nimeni altul decât noul ei iubit, Danny Ramirez, în vârstă de 33 de ani.

O noua iubire si curajul de a o lua de la capat

Te-ai gândit vreodată cum arată curajul de a o lua de la capăt după zeci de ani de relație? Ei bine, Jessica ne arată fix asta. După ce s-a despărțit de fostul soț, vedeta trăiește o poveste de dragoste proaspătă și asumată. Relația lor a început vara trecută. Iar lucrurile au devenit oficiale abia în noiembrie 2025, când au pășit împreună în calitate de cuplu pe covorul roșu la gala Baby2Baby din Los Angeles.

Să fim serioși, e minunat să vezi o femeie care își dă voie să iubească din nou. Într-o analiză publicată recent de Hellomagazine, aflăm că actrița din Fantastic Four și actorul din universul Marvel (mai tânăr cu 12 ani) se bucură din plin de această etapă a vieții lor. Duminică, pe 3 mai, Jessica a urcat pe Instagram o serie de fotografii de la petrecerea fastuoasă de pe iaht. Era înconjurată de prieteni apropiați și, bineînțeles, de partenerul ei.

Cum arata fericirea autentica pe un iaht

În poze o vezi relaxându-se la soare, stând pe o saltea gonflabilă alături de amicele ei, dansând pe punte sau dându-se pe un uriaș tobogan gonflabil cu apă. Și după o baie bună, s-a cuibărit direct în brațele lui Danny.

E drept că imaginile transmit o energie fabuloasă.

La descrierea pozelor, vedeta din Honey a scris pur și simplu: „Joymaxxing”. Danny nu a stat pe gânduri și i-a lăsat o inimă în flăcări în secțiunea de comentarii. Prietena ei, Kelly Rowland, a reacționat imediat cu un mesaj amuzant: „COME ON BUNS!!”. O altă prietenă a adăugat entuziasmată: „Happy, Happy Birthday gorgeous!! Here’s to a GREAT year ahead!”, în timp ce o a treia a completat perfect atmosfera cu: „Birthdaymaxxing.”

Dincolo de cifre si vindecarea dupa un divort greu

Până la urmă, această aniversare marchează o premieră emoționantă pentru ea. Este prima zi de naștere pe care o sărbătorește de când și-a găsit din nou dragostea. Numai că drumul până aici nu a fost tocmai lin. În ianuarie 2025, actrița a anunțat public că s-a separat de Cash Warren, bărbatul cu care a fost căsătorită mai bine de 16 ani. Data exactă a separării lor a fost trecută în acte ca fiind 27 decembrie 2024. Asta la fix 16,5 ani de când și-au spus da în luna mai a anului 2008.

Cei doi foști parteneri au împreună trei copii superbi. Fiicele Honor, de 17 ani, și Haven, de 14 ani, alături de băiatul lor Hayes, în vârstă de opt ani. În luna februarie, actrița (cunoscută mereu pentru discreția ei în viața personală) și Cash au depus oficial actele de divorț. Ea a solicitat custodia comună pentru cei trei copii. O decizie matură, care ne amintește cât de important este să pui echilibrul familiei pe primul loc, chiar și atunci când drumurile se despart definitiv.

O lectie de recunostinta si iubire de sine

Chiar în ziua de 28 aprilie, vedeta a împărtășit câteva imagini de la o petrecere mai intimă. Acolo au participat familia, Danny, dar a adăugat și câteva fotografii din propria ei copilărie. Și aici vine partea care te atinge cel mai mult. Mesajul ei a fost o veritabilă lecție de acceptare. „O altă călătorie în jurul soarelui și cumva mai blândă, mai puternică, mai mult eu însămi decât am fost vreodată,” a început ea confesiunea pe rețelele sociale.

Stai puțin să citești și restul, pentru că textul este absolut inspirațional. „Anul care a trecut a fost unul frumos. Genul care te întinde în toate modurile potrivite, te deschide și îți arată de cât de multă dragoste și lumină ești înconjurată. Pășesc în acest an următor cu mai multă grație, mai multă bucurie, mai multă recunoștință și o iubire mai profundă pentru oamenii care îmi fac viața a mea.”

Ce conteaza cu adevarat la finalul zilei

Pe bune, femeia asta chiar știe să aprecieze oamenii din viața ei. Aducând un omagiu celor dragi, ea a scris extrem de sincer: „Familia mea. Cei trei bebeluși ai mei toată inima mea. Surorile mele de suflet familia mea aleasă. Voi faceți totul mai luminos. Iubirea mea fiecare zi cu tine este un dar. Vă mulțumesc tuturor că mă iubiți prin fiecare capitol.”

Iar finalul mesajului ei a fost plin de speranță. „Stând aici astăzi cu inima plină de recunoștință pentru locul în care mă aflu și cu atâta entuziasm pentru toată magia care încă urmează.” Ultimul ei gând s-a îndreptat direct către ea însăși, către copilul din trecut. „Pentru acea fetiță din aceste fotografii te iubesc atât de mult. Această viață s-a dovedit mai mare și mai plină decât am fi putut visa vreodată…” Pozele din copilărie postate de actriță o arată zâmbind larg, cu părul prins neglijent în două codițe.