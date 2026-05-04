Te-ai gandit vreodata de ce chimia perfecta dintr-un juriu de televiziune dispare brusc intr-o buna zi? Fix asta s-a intamplat cu formatul original American Idol. Show-ul a debutat in 2001 si ne-a tinut lipite de ecrane ani la rand. Acum, nostalgia loveste din plin, pentru ca pe 4 mai are loc o reuniune absolut speciala.

Paula Abdul si Randy Jackson revin in rolul de jurati invitati pentru un episod cu totul aparte. Se numeste sugestiv 20th High School Reunion si ii aduce pe cei doi fata in fata cu noua generatie de concurenti. Ei vor sta la masa alaturi de actualii jurati Lionel Richie, Luke Bryan si Carrie Underwood. Ca o paranteza interesanta, Carrie a castigat sezonul patru al emisiunii, iar acum se afla la masa juriului pentru al doilea ei sezon, dupa ce a inlocuit-o pe Katy Perry.

De ce a renuntat Paula Abdul la scaunul ei

Dar hai sa vedem ce s-a intamplat cu adevarat in culisele acestui gigant TV. Desi formatul a lansat cariere uriase, precum cele ale lui Kelly Clarkson si Jennifer Hudson, formula magica s-a destramat treptat. Paula a fost prima care a spus stop, parasind emisiunea in 2009, imediat dupa cel de-al optulea sezon.

Recomandari S-a aflat adevarul despre inelul de 1 milion de dolari. Ce se intampla cu Channing Tatum

Iar declaratiile ei sunt de-a dreptul revelatoare. Asa cum a relatat Hellomagazine intr-un material recent, artista a explicat clar de ce a simtit nevoia unei schimbari radicale. „Adevărul este că era timpul să plec. Nu avusesem niciodată același loc de muncă timp de opt ani. Am simțit că aveau loc schimbări și nu se mai simțea ca fiind aceeași emisiune. Aveam nevoie să mă întorc și să fac lucrurile pe care voiam să le fac, iar faptul că eram în acel contract cu emisiunea nu îmi permitea să fac multe lucruri”, a marturisit ea pentru Entertainment Weekly.

E drept ca decizia nu a fost una usoara pentru cariera ei. Totusi, cantareata a pastrat o atitudine plina de recunostinta (si putin umor fostul ei coleg). „A fost o decizie curajoasă de luat, dar voi avea mereu o recunoștință imensă pentru că a fost o experiență extraordinară pentru mine. Am fost o mare parte din istorie. Și emisiunea s-a schimbat când am plecat. Îi spuneam lui Simon, «Știi că emisiunea s-a terminat când am plecat eu. Tu ai mai stat acolo aproape doi ani». El spunea, «Oh, taci din gură», dar este adevărat!”, a adaugat Paula.

Momentul in care Randy Jackson a spus stop

Si Randy a urmat acelasi drum cativa ani mai tarziu. El a parasit oficial scaunul de jurat in 2013, lasand in urma o mostenire greu de egalat in industria de divertisment.

Recomandari S-a aflat adevarul despre poza virala. Cum a reactionat Olivia Wilde la gluma dura a fratelui ei

Cifrele vorbesc de la sine.

„Pentru a pune capăt tuturor speculațiilor, după 12 ani de jurizare la American Idol, am decis să plec după acest sezon. Sunt foarte mândru de modul în care am schimbat pentru totdeauna televiziunea și industria muzicală”, a transmis el intr-o declaratie oficiala la acea vreme.

Ulterior, producatorul a detaliat putin contextul acestei despartiri pentru publicatia Deadline. „După 13 sezoane, am simțit că acum era timpul perfect să părăsesc American Idol. Sunt mândru că am făcut parte dintr-un serial care a descoperit niște artiști incredibili și care va rămâne în istorie ca una dintre cele mai de succes emisiuni de televiziune din toate timpurile. Un original adevărat, Idol a început totul. Trecem la ce urmează”, a punctat artistul.

Recomandari S-a aflat adevarul despre rochia Printesei Diana din 1996. De ce a vrut sa renunte la ea

Adevarul dur rostit de Simon Cowell

Numai ca povestea nu ar fi completa fara perspectiva celui mai de temut jurat al Americii. Desi Simon Cowell nu se alatura lui Randy si Paulei pentru difuzarea speciala din primavara, motivele plecarii sale din 2010 (la un an dupa Paula) scot la iveala o frustrare profunda legata de regulile stricte ale formatului.

Pe bune, chiar are sens sa limitezi talentul in functie de o cifra din buletin? El a explicat pentru HollywoodLife ce l-a deranjat atat de tare. „Cum poți spune «Nu poți fi un star [din cauza vârstei tale]» și am găsit cuvântul «Idol» detestabil, ca să fiu sincer cu voi. Și de ce un tânăr de 35 de ani nu este la fel de grozav ca unul de 18 ani? Pur și simplu am ajuns în punctul în care acest lucru nu mai este real, motiv pentru care am mers mai departe”, a dezvaluit faimosul producator britanic.

Emisiunea din 4 mai promite sa aduca inapoi macar o parte din energia acelor ani de aur, cand audientele doborau record dupa record pe continentul american.