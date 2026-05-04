Regretata Prințesă Diana a devenit pur și simplu sinonimă cu ținutele absolute de pe covorul roșu. Îți amintești de faimoasa ei „rochie a răzbunării” purtată pe umeri goi, sau de iconica rochie „Travolta”, ca să numim doar câteva dintre ele. Dar a existat un look anume pe care Diana știa că trebuie să îl bifeze impecabil. Este vorba despre prima și singura ei apariție la faimoasa Met Gala, în anul 1996, când a purtat o rochie furou de un albastru nopții care a lăsat publicul fără cuvinte. La 35 de ani, a ales o ținută din mătase cu detalii delicate din dantelă pe umeri și la decolteu.

O apariție curajoasă pe covorul roșu

Te-ai gândit vreodată cât de greu trebuie să fie să îți alegi ținuta perfectă când ochii întregii lumii sunt ațintiți asupra ta? Ei bine, mama Prințului William și a Prințului Harry nu rata niciodată ocazia unui moment de stil vizibil. Rochia avea un aer distinct, inspirat clar din lenjeria intimă, rămânând până astăzi una dintre cele mai îndrăznețe alegeri ale regretatei membre a familiei regale. A accesorizat-o impecabil, fără niciun efort, cu o geantă Dior asortată. Dar piesa de rezistență a fost acel colier cu mai multe șiraguri de perle. O bijuterie absolut superbă, cu un safir central puternic înconjurat de diamante, plus cercei perfect coordonați.

Ezitările unei mame

Și totuși, lucrurile stau puțin diferit în culise față de ceea ce vedem noi în lumina reflectoarelor. Deși a impresionat pe absolut toată lumea la evenimentul care celebra moștenirea lui Christian Dior, prințesa a fost la un pas să renunțe complet la această ținută.

Recomandari Rochia Dior ‘rebelă’ a Prințesei Diana din 1996 ascunde un secret uluitor

Motivul te va surprinde.

Separarea de soțul ei, Prințul Charles, avusese deja loc în anul 1992. Așa că, potrivit informațiilor vehiculate, prințesa se temea ca fiul ei, Prințul William, care avea doar 14 ani la acea vreme, să nu considere rochia mult prea revelatoare. E drept că orice mamă își face griji pentru reacția copiilor ei la vârsta delicată a adolescenței, nu-i așa? Numai că, lăsând la o parte aceste rețineri apărute în ultimul moment, ea a îmbrățișat pana la urma look-ul îndrăzneț. Iar rezultatul a fost, pe bune, pur și simplu de neuitat pentru istoria modei.

Întâlnirea cu un designer legendar

Piesa vestimentară a fost creată de faimosul designer John Galliano. Acesta tocmai fusese numit director de creație la Christian Dior. Cine altcineva ar fi fost mai potrivit să o îmbrace pe prințesă, dacă nu el, cu un design din chiar prima sa colecție couture pentru celebra casă de modă? Așa cum a relatat recent Hellomagazine într-un material retrospectiv, povestea din spatele creației este absolut fascinantă. acel moment într-un documentar din 2024, creatorul de modă a rememorat acele clipe unice.

Recomandari Rochia purtată de Ducesa Sophie în 2002 care seamănă izbitor cu ținuta Prințesei Diana

„Îmi amintesc că într-o zi, am sărit cu toții în această dubiță veche și am mers la Londra, unde am întâlnit-o pe Prințesa Diana. Fusese invitată la Met și urma să poarte una dintre rochiile mele”, a povestit designerul britanic.

Colaborarea a fost una plină de viață și personalitate. „A fost ca o binecuvântare. Adică, wow. Am mers la Palatul Kensington și am discutat despre schițe, iar eu încercam să insist pentru roz, dar ea nici nu voia să audă. «Nu, nu roz!» A fost cu adevărat, cu adevărat distractiv”, a continuat el.

Actul suprem de eliberare

Stai puțin, că partea cea mai interesantă abia acum urmează. Deși se afla pe mâinile unui expert desăvârșit, prințesa a ținut morțiș să își lase propria amprentă asupra ținutei (un gest de curaj pe care orice femeie asumată îl înțelege perfect).

Recomandari S-a aflat adevarul despre poza virala. Cum a reactionat Olivia Wilde la gluma dura a fratelui ei

„Am făcut rochia și probele ulterioare, și era frumos realizată – știi, foarte cumva corectă. Știi, corsetul – totul era corect. Dăm pe repede înainte până la eveniment, și îmi amintesc doar cum cobora din mașină. Am fost ceva de genul [șoc]. Nu-mi venea să cred. Smulsese corsetul”, a explicat John.

Acel gest spontan a transformat complet momentul, aducând acea notă de autenticitate pe care o iubim atât de mult la ea. „Nu a vrut să poarte corsetul. S-a simțit atât de eliberată, încât a rupt corsetul. Rochia a fost mult mai senzuală. Camerele au înnebunit. Paparazzi erau orbiți, ceea ce a făcut ca rochia să strălucească cu adevărat, la fel și bijuteriile și totul”, a adăugat creatorul de modă.

La acel eveniment memorabil din New York, Diana a participat alături de prietena ei, editoarea de revistă Liz Tilberis. Pe parcursul serii, a fost surprinsă de fotografi și în compania pianistei canadiene Helene Arnault, marcând astfel o seară care a rămas definitiv în istoria covorului roșu.