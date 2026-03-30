Ducesa Sophie este cunoscută pentru alegerile sale vestimentare clasice, dar o imagine din arhive, din 2002, o arată într-o rochie spectaculoasă, care aduce aminte de un moment iconic din istoria Casei Regale. Purtată la un eveniment black-tie, creația din satin negru a stârnit imediat comparații cu celebra „rochie a răzbunării” a Prințesei Diana.

O apariție spectaculoasă în 2002

În fotografia respectivă, soția Prințului Edward apare într-o somptuoasă rochie neagră din satin. Piesa avea un croi senzual, cu umerii goi și o textură drapată în zona decolteului. Rochia includea și un corset, care îi contura o siluetă magnifică, alungită.

Ducesa Sophie a accesorizat ținuta cu un colier de diamante și cercei candelabru. Părul său blond a fost coafat în bucle lejere.

O apariție de neuitat.

Paralela cu „rochia răzbunării”

Deși rochia Ducesei Sophie era lungă până în pământ, croiala cu umerii la vedere a amintit instantaneu de celebra „rochie a răzbunării” purtată de Prințesa Diana în 1994. Dar de ce a fost numită așa celebra ținută a Dianei? Ei bine, povestea este fascinantă și arată cum moda poate deveni o armă.

Fosta soție a Regelui Charles a făcut o schimbare de ținută de ultim moment pentru o petrecere Vanity Fair la Serpentine Gallery în acel an. Rochia mini, mulată și cu un decolteu adânc, creată de designerul grec Christina Stambolian, a devenit una dintre cele mai memorabile apariții ale sale.

Contextul unei ținute legendare

Apariția ei explozivă a fost perfect sincronizată cu difuzarea interviului sincer pe care Prințul Charles de la acea vreme i l-a acordat lui Jonathan Dimbleby la ITV. În cadrul acelui interviu, Charles a mărturisit că a fost infidel în timpul căsniciei lor. Stai puțin, cum vine asta? Diana a aflat despre confesiune din avancronicile interviului și a vrut să meargă la eveniment cu capul sus, indiferent de ce ar fi purtat.

Se pare că Diana avea rochia în garderobă de câțiva ani, după ce o cumpărase în 1991, dar o considerase prea „riscantă” la momentul respectiv. Anna Harvey, stilista și prietena ei, spunea într-un documentar din 2013 (intitulat Princess Diana’s Dresses: The Auction) că prințesa a avut o dorință clară pentru acea seară. „A vrut să arate de un milion de dolari. Și a reușit.”

Moda ca declarație

Până la urmă, Diana știa foarte bine că alegerile sale vestimentare au un impact uriaș. Fiecare decizie avea, de obicei, o semnificație ascunsă.

Iar Anna Harvey a confirmat acest lucru într-un articol pentru Vogue din 1997, unde a scris despre prințesă: „A învățat rapid cum să aibă un impact… o entuziasma.”