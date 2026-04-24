Lily Collins ne reamintește constant că, în viața reală, este fix opusul personajului său din serialul fenomen Emily in Paris. Recent, actrița a fost fotografiată pe străzile din Londra alături de soțul ei, Charlie McDowell, într-o ținută care demonstrează, din nou, că stilul ei personal este mult mai relaxat și natural, departe de explozia de culori și texturi din serial.

Look de mamă relaxată în Londra

Pentru plimbarea londoneză, Collins a ales o jachetă din piele cu aspect uzat de la Acne Studios, al cărei guler l-a ridicat pentru un plus de atitudine cool. Sub jachetă a purtat o helancă tricotată de culoare verde-măsliniu. Partea de jos a ținutei a creat un contrast interesant. A completat look-ul cu o pereche de pantaloni cargo de culoare untului și adidași Adidas Spezial de culoarea șoricelului.

Iar pentru a adăuga o notă de contrast rafinat, a purtat o geantă neagră matlasată Chanel 25, un detaliu care a completat perfect întregul ansamblu. un stil care pare simplu, dar e studiat în detaliu.

O formulă de stil consacrată

Dar nu e prima dată când o vedem pe Lily adoptând această combinație. E drept că actrița pare să aibă o formulă preferată. În luna august a anului trecut, în timpul filmărilor pentru sezonul cinci din Emily in Paris (da, se filmează deja în Italia!), actrița a fost văzută într-o ținută similară ca spirit. Atunci a optat pentru un palton lejer, gri, de la Uniqlo, o cămașă kaki, pantaloni de jogging negri și aceeași pereche de adidași Adidas Spezial.

Singura diferență notabilă a fost geanta, o piesă supradimensionată de la Balenciaga, modelul City. V-ați fi imaginat-o pe Emily Cooper purtând așa ceva?

Lecția de stil a lui Lily

Așadar, pentru oricine nu se regăsește în stilul extravagant al lui Emily Cooper, lecția oferită de Lily Collins este destul de clară. Nu-i chiar așa de greu să ieși în evidență și fără culori țipătoare sau imprimeuri nebunești.

O formulă simplă, dar de efect.

Combinația dintre piese comode, aproape neutre din punct de vedere al genului, și o geantă de lux pare să fie semnătura ei personală, departe de platourile de filmare.