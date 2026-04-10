Prințesa Anne a uimit audiența la Festivalul Randox Grand National de la Aintree Racecourse, în Merseyside, purtând o haină spectaculoasă de lână într-o nuanță vibrantă de portocaliu ars. Nu este pentru prima dată când alege această piesă vestimentară, fiind văzută în același palton și în 2020, la Festivalul Cheltenham.

O apariție vibrantă la Aintree

Paltonul, cu revere ascuțite și o croială structurată, a fost piesa centrală a ținutei sale. Prințesa a accesorizat haina cu o broșă aurie în formă de animal, prinsă pe unul dintre revere, și cu o eșarfă colorată cu model, în nuanțe de bej, pe care a aranjat-o elegant la gât. De sub haină se puteau observa un top de culoarea nisipului și o fustă într-o nuanță mai închisă de cafeniu.

Iar pentru a completa look-ul, a ales o pereche de cizme înalte din piele lăcuită maro-ciocolatiu. Geanta mică de mână și mănușile au fost asortate, ambele din piele maro închis. Bijuteriile au fost discrete, constând într-o pereche de cercei mici cu perle, iar machiajul a fost minimal, cu o simplă atingere de ruj roz.

Recomandari Prințesa Anne uimește la 75 de ani cu o ținută purtată și în 2018

Culoarea pe care Kate o ocolește

Numai că alegerea cromatică a Prințesei Anne este una pe care alți membri ai familiei regale, în special Prințesa Kate, o evită. V-ați gândit vreodată de ce unele culori par să nu se potrivească anumitor persoane? Hai să vedem ce spune un specialist.

Gabriella Winters, analist de culoare la Chromology UK (cu peste zece ani de experiență în domeniu), a oferit o explicație. „Cred că răspunsul stă în ADN și în conștientizarea lui Kate a modului în care anumite culori sunt mai puțin flatante în comparație cu altele.”

Ea a continuat, detaliind mecanismul din spatele acestei teorii. „Oamenii absorb și reflectă aceleași culori în mod diferit, în funcție de structura lor biologică unică. Când o culoare este plasată lângă fața ta, aceasta își va reflecta lungimea de undă asupra ta.” o culoare potrivită te poate face să pari mai sănătos și îți poate scoate în evidență ochii sau părul.

Recomandari Misterul ținutei purtate de Prințesa Charlotte de Paște a rămas neelucidat

Pe urmele mamei, dar în altă zi

Deși au ales să participe în zile diferite la eveniment, fiica Prințesei Anne, Zara Tindall, a fost și ea prezentă la cursele de cai. În vârstă de 44 de ani, ea a fost însoțită de soțul ei, fostul jucător de rugby Mike Tindall, și de fiica lor de 12 ani, Mia.

Zara a optat pentru o ținută roz pal, alegând un costum de la brandul Me + Em, unul dintre preferatele familiei regale. Sub sacou a purtat o bluză Cefinn. Ținuta a fost completată de o pălărie Camilla Rose în aceeași nuanță delicată de roz, pantofi stiletto Emmy, cercei cu perle Hector Lion și un clutch auriu de la Strathberry.

O alegere stilistică total diferită.

Recomandari Taylor Swift surprinde cu un nou look inspirat de Carolyn Bessette-Kennedy

Micuța Mia, elegantă în costum

Fiica Zarei, Mia, a arătat extrem de elegantă și matură pentru vârsta ei. A purtat un costum albastru cu dungi fine, asortat cu o bluză albă din dantelă, cu un guler înalt. Pe cap a avut o bentiță albastră asortată, iar ținuta a fost completată cu mocasini argintii și o geantă de umăr metalizată.

În prima zi a evenimentului de trei zile, Prințesa Anne a fost însoțită de nume cunoscute precum Sir Alex Ferguson, fostul fotbalist englez Michael Owen, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice Sam Quek și actrițele din Coronation Street, Lucy Fallon și Charlotte Jordan.