Nicola Peltz și Brooklyn Beckham și-au perfecționat arta de a fi „îndrăgostiți zgomotos și cu bucurie”. Căsătoriți din aprilie 2022, cei doi nu ratează nicio ocazie de a împărtăși online fotografii pline de afecțiune. Iar contul de Instagram al lui Brooklyn seamănă adesea cu un „altar digital dedicat Nicolei, activ 24/7”, mai ales când soția sa pozează în costum de baie.

Glamour discret pe yacht

O fotografie de pe barcă, cu spatele la cameră, o surprinde pe Nicola într-o ipostază ce pare „discretă, scăldată în soare și care comandă atenția în tăcere”. Purtând un slip de bikini alb, cu șireturi delicate, privește spre largul apei, în timp ce o eșarfă înnodată lejer îi cade pe spate, ca o carte poștală de pe Riviera. Dacă așa arată o „zi obișnuită pe barcă”, nu e de mirare că Brooklyn rămâne veșnic îndrăgostit. Într-o altă imagine, de data aceasta alături de familie, Nicola alege un bikini minuscul, cu imprimeu, asortat cu o fustă mini roz și o eșarfă de cap în aceeași nuanță. Look-ul este „casual, drăguț și discret șic”.

De la Rivierea italiană la sirena subacvatică

Cea mai recentă apariție în bikini a Nicolei, postată în ianuarie 2026, este o adevărată explozie de soare. A împărtășit o poză purtând o combinație galben cu alb, cu volane, care aducea aminte de „Rivierea italiană a anilor 1950” în cel mai bun mod posibil. Înfășurată într-un halat de baie pufos, moștenitoarea miliardară (un detaliu deloc de neglijat) a adoptat o poză relaxată în oglindă, un look care pur și simplu strigă „sunt în vacanță”.

Recomandari Brooklyn Beckham și Nicola Peltz, ofertă uriașă de la Hulu pentru un documentar exploziv

Dar lucrurile devin de-a dreptul cinematografice. V-ați imaginat vreodată cum arată o ședință foto Chanel sub apă? Ei bine, cam așa arată Nicola. În timp ce majoritatea dintre noi semănăm cu un „pește-balon panicat” sub apă, ea pare că filmează o „reclamă Chanel cu buget mare”. Întinsă într-un bikini albastru, cu părul plutind în urma ei, imaginea este calmă și grațioasă.

Comparațiile cu o sirenă par inevitabile.

Și, pe bune, sunt meritate. Este descrisă perfect de expresia „modul sirenă”.

Recomandari Nicola Peltz, lovită din două părți – umilită de socri și desființată de critici

Mai mult decât un costum de baie

Uneori, un bikini este și o declarație. Cu o fotografie însoțită de descrierea simplă „Folosiți protecție solară”, Nicola a făcut un anunț de interes public să pară un pictorial de modă. Purtând un bikini negru clasic, triunghiular, ochelari de soare supradimensionați și o șapcă de baseball, ea se relaxează cu un aer cool, fără efort. Altă dată, alături de prietena sa Sofia Richie Grainge, Nicola demonstrează că bikinii nu sunt doar pentru piscină. Purtând un top de bikini negru cu pantaloni albi, ea adoptă estetica „de la plajă la prânz”. Și, hai să fim serioși, ce poate îndulci mai mult o poză în bikini decât un cățel? Într-o altă imagine, Nicola își strânge în brațe cățelul, purtând un top de bikini alb și un slip în nuanțe pastel.

Momente aprobate de Brooklyn

Distribuite chiar de Brooklyn pe Instagram, unele imagini au o încărcătură specială. Într-una dintre ele, Nicola stă în prim-plan într-un bikini negru clasic, cu ochelarii de soare pe ochi și încrederea la maximum, în timp ce Brooklyn se apleacă lângă ea, arătând ca un soț devotat. Fotografia este relaxată, intimă și pare mai mult un instantaneu real decât unul regizat.

Într-o altă poză, din perioada de început a relației lor, Nicola pozează pe un yacht într-un bikini turcoaz. Imaginea este spontană și plină de bucurie. Faptul că ai un soț fotograf profesionist este, până la urmă, cea mai tare zestre a Generației Z.

Recomandari Victoria Beckham lansează colecția Gap cu piese de la 34 de dolari

Si, postată în timpul lockdown-ului cu descrierea „Îmbrățișări virtuale pentru moment”, o fotografie alb-negru a lovit o coardă sensibilă. Nicola se relaxează sub un material transparent, într-un bikini alb texturat, oferind un moment de calm într-o perioadă haotică. Imaginea este „reflexivă, mai degrabă decât ostentativă”, o dovadă că atracția ei nu este doar vizuală, ci și emoțională.