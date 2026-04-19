Săptămâna aceasta, covorul roșu a fost despre factorul surpriză. De la topuri cu pene de păun și buric la vedere, purtate de Doechii, la seturi din două piese portocaliu-aprins, precum cel al lui Carey Mulligan, vedetele au îmbrățișat alegeri vestimentare complet neașteptate. A fost o schimbare revigorantă față de obișnuitele rochii sclipitoare. Până la urmă, de ce să joci la sigur când poți risca și câștiga detașat?

Fantome diafane și diavoli în trenci roșu

Anne Hathaway, de exemplu, a canalizat o imagine fantomatică și eterică la premiera filmului Mother Mary din New York, pe 13 aprilie. A purtat o rochie albă, diafană, semnată Lever Couture, o creație la fel de spectaculoasă ca și costumele din film, care a plutit în jurul ei. Dar nu a fost singura care a făcut o alegere inspirată de un rol. Iar colega ei din Diavolul se îmbracă de la Prada, Meryl Streep, a apărut pe 17 aprilie pe străzile din New York într-un trenci roșu lăcuit de la Dolce & Gabbana. O apariție descrisă perfect de expresia „foarte Miranda Priestley” (o aluzie clară la personajul ei iconic), care a întors toate capetele.

De la turist-chic la viermi couture

Dacă vorbim de momente tematice din New York, premiul merge, fără discuție, la Alex Consani. Modelul și-a inaugurat pe 10 aprilie un nou panou publicitar în Times Square purtând un tricou cu paiete „I Love New York” și o fustă imprimată, ambele de la Chanel. Cum vine asta?

Tourist-chic, la un alt nivel.

În schimb, Zendaya a dus moda într-o zonă mult mai avangardistă la CinemaCon în Las Vegas, pe 14 aprilie. A purtat o ținută Schiaparelli mulată pe corp, cu o textură ce aducea aminte de piele. Designul îndrăzneț a fost descris ca fiind „reminiscent al viermelui din Dune”. Un vierme couture, fireste, care a demonstrat încă o dată că actrița nu se teme de nicio provocare stilistică.

Pene de struț și culori vibrante

La Daily Front Row Fashion Awards din Los Angeles, pe 14 aprilie, Doechii a alunecat într-o ținută Dilara Findikoglu formată dintr-un top din pene de struț și o fustă transparentă cu mărgele. O apariție pe cât de fabuloasă, pe atât de extravagantă, precum păunii înșiși, care a confirmat statutul ei de icon al modei nonconformiste. O altă prezență care a mizat pe design modern și culoare a fost Tessa Thompson. Actrița a participat pe 15 aprilie la premiera The Fear of 13 din New York într-o creație vibrantă semnată Christopher John Rogers.

Apariții memorabile pe Coasta de Est

Lista aparițiilor care au ieșit din tipare continuă. Carey Mulligan a impresionat la premiera sezonului doi din Beef (15 aprilie, New York) cu un set din două piese portocaliu-aprins de la Colleen Allen, o alegere cromatică îndrăzneață. Michaela Coel a fost văzută pe străzile aceluiași oraș pe 12 aprilie într-o ținută Loewe, în timp ce FKA twigs a ales o creație sculpturală Ashi Studio pentru premiera Mother Mary din 13 aprilie. Numai că seara de gală a bijutierului Tiffany & Co. a adus o altă surpriză. Pe 16 aprilie, Rosé a strălucit la evenimentul Blue Book purtând o rochie neagră, elegantă, de la Khaite, demonstrând că uneori și simplitatea poate fi neașteptată.