Daisy Fuentes, fosta vedetă MTV și actriță în celebrul serial Baywatch, a împlinit 59 de ani și a marcat momentul cu o vacanță romantică în St. Barts alături de soțul ei, Richard Marx. Imaginile cu ea într-un costum de baie portocaliu fluor au făcut rapid înconjurul internetului, adunând mii de aprecieri. Dar dincolo de estetica impecabilă a unei vacanțe la plajă, mesajul ei sincer despre acceptare este cel care ne reține cu adevărat atenția.

Gândește-te puțin la presiunea constantă pe care o simțim noi, femeile, de a arăta perfect, dar cumva complet natural, fără efort și fără intervenții vizibile. Ei bine, abordarea vedetei dărâmă exact acest mit toxic. Această discuție ne arată clar că îmbătrânirea asumată nu înseamnă neapărat să renunți la ajutorul științei, ci să faci exact ce te face pe tine să te simți bine în pielea ta, fără să dai explicații nimănui.

Daisy a deschis drumuri importante încă din anii ’90, fiind prima VJ-iță de origine latină de la MTV și prima imagine globală latină pentru gigantul Revlon. Astăzi conduce un brand de lifestyle lansat cu succes în 2004. Numai că lecțiile ei cele mai valoroase nu vin din afaceri, ci din modul în care a învățat să gestioneze trecerea timpului sub lupa nemiloasă a publicului.

O schimbare de perspectiva la 50 de ani

Așa cum notează Hellomagazine într-un material publicat recent, actrița a povestit deschis cum i s-a schimbat mentalitatea odată cu trecerea pragului de 50 de ani. Și e o gură de aer proaspăt să auzi o vedetă vorbind atât de relaxat despre lucrurile care contează cu adevărat.

Ea a învățat să lase în urmă problemele banale.

„Mai descopăr că dacă ești cu adevărat curioasă despre tine însăți, dacă ești una dintre acele persoane care vrea mereu să evolueze și să păstreze o minte deschisă, [atunci] începe să îți pese de alte lucruri de care nu îți păsa înainte.” – Daisy Fuentes, actriță și antreprenoare

Fara vinovatie și fara judecata

Dar asta nu înseamnă sub nicio formă că a renunțat la sine. Ba chiar subliniază că independența și sănătatea la o vârstă înaintată sunt priorități absolute, iar felul în care se prezintă lumii rămâne important.

„Nu îmi pasă de multe dintre lucrurile prostești. Nu îmi pasă că am cu două sau cinci kilograme Nu îmi pasă că am puțină celulită. Totuși, vreau să arăt bine. Încă vreau să am grijă de mine.” – Daisy Fuentes, actriță și antreprenoare

Iar cel mai eliberator gând vine tocmai legat de intervențiile estetice. Câte dintre noi nu s-au simțit judecate măcar o dată pentru o decizie personală legată de propriul corp?

„Dacă tu crezi că a îmbătrâni grațios înseamnă să îmbătrânești fără să îți vopsești părul și fără să faci Botox sau mici ajustări, atunci asta este îmbătrânirea grațioasă pentru tine. Dacă eu o îmbătrânire grațioasă pentru mine înseamnă să arăt cât mai bine posibil pe parcurs, și asta ar putea include Botox, tratamente și lasere, atunci asta este îmbătrânirea grațioasă pentru mine.” – Daisy Fuentes, actriță și antreprenoare

Ce înseamnă cu adevarat sa ai grija de tine

Până la urmă, toată această vinovăție pe care o aruncăm una asupra celeilalte este complet inutilă și neproductivă. Adevărul este că funcționează doar ceea ce te face pe tine să te simți confortabil, fie că alegi să îți lași părul grizonat natural sau îți programezi o ședință la dermatolog pentru un tratament laser.

Subiectul presiunii estetice va rămâne deschis în anii următori, mai ales pe măsură ce tot mai multe femei publice refuză regulile rigide ale industriei. Rămâne de urmărit dacă această sinceritate a vedetelor va reuși să schimbe definitiv modul în care societatea privește femeile mature.