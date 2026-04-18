Prezența lui Ethel Cain la Coachella a fost marcată de două ținute personalizate, create de casa de modă Dior. Artista, pe numele ei real Hayden Anhedönia, a colaborat cu designerul Jonathan Anderson pentru a aduce la viață două viziuni complet diferite pentru cele două weekenduri ale festivalului, de la o salopetă grunge la o rochie „bântuită”.

Salopeta couture din primul weekend

În primul weekend, Ethel Cain a urcat pe scenă într-o salopetă cu dungi din mărgele, cu un aspect uzat, care i-a făcut pe fani să se întrebe imediat despre proveniența ei. Un utilizator a scris pe platforma X: „Oare am înnebunit sau Ethel Cain poartă o ținută Dior personalizată la setul ei de la Coachella?”.

Și nu, nu înnebunise. Look-ul mai dur a fost un omagiu adus celui mai recent album al artistei, Willoughby Tucker, I Will Always Love You. „Salopeta îi reprezintă pur și simplu pe Ethel și Willoughby, fără brizbrizuri suplimentare, cu excepția minunatelor dungi din mărgele”, a declarat Anhedönia.

Viziunea designerului

Jonathan Anderson, designerul cu care a colaborat artista, a explicat că abordarea a fost una a dialogului. El a vrut să creeze un schimb între universul artistei și codurile casei Dior.

„Pentru Coachella, am abordat-o ca pe un schimb: un dialog între codurile ei, narațiunea ei și cele ale casei de modă, creând ceva puțin mai brut – aproape o interpretare Dior a stilului grunge – în armonie cu muzica, permițând în același timp vocii ei să ocupe centrul scenei”, a explicat Anderson.

o colaborare pe bune.

Rochia bântuită pentru Weekend 2

Dacă prima ținută a explorat o latură mai băiețoasă, cea de-a doua a îmbrățișat cealaltă fațetă a personajului Ethel Cain. V-ați gândit vreodată cum arată dualitatea unui artist transpusă în modă? Ei bine, Anhedönia o descrie perfect: „Întotdeauna am încercat să întruchipez două personaje pe scenă și în viață, cel puțin în acest capitol anume: unul este femeia bântuită din casa de pe deal, care se furișează înveșmântată în draperii, speriind copiii din zonă. Celălalt este băiețoiul care aleargă cu băieții și căruia îi este greu să-și păstreze pantofii în picioare.”

Iar pentru a doua apariție, Dior i-a creat o rochie neagră, cu guler înalt, talie marcată și mâneci ample decorate cu petale de organza. O piesă care, potrivit artistei, se aliniază perfect cu estetica sa. „Rochia pare că se potrivește perfect în vestimentația funerară originală, chintesențială pentru Ethel Cain, mai puțin narativă și mai mult conceptual-abjectă”, a spus ea. E drept că viziunea e una sumbră, dar complet asumată.

„Combinând această viziune cu o casă de modă precum Dior, așa obții o salopetă couture”, a adăugat artista.

Detaliul care a făcut diferența

Ținuta a fost completată de un accesoriu de cap cu flori de ciclamen negre, o reinterpretare a buchetelor colorate din colecția de debut a lui Anderson pentru Dior. Acesta a fost elementul care a cucerit-o definitiv pe artistă.

„Voi spune că detaliul meu preferat sunt florile de ciclamen din mătase neagră de pe accesoriul de cap”, a mărturisit ea.

Numai că entuziasmul a fost și mai mare la vederea produsului final. „Am fost atât de încântată să văd o versiune neagră făcută special pentru rochia mea. Îmi plăcuse deja rochia doar din schiță, dar florile au fost cele care m-au convins cu adevărat.”

O colaborare neașteptată

Deși recunoaște că „nu mă aventurez prea des în lumea modei”, Anhedönia a găsit o chimie specială cu Jonathan Anderson, la a cărui prezentare couture a participat în ianuarie (un semn, poate, a ceea ce avea să urmeze). Legătura dintre ei s-a format natural, bazându-se pe respect reciproc pentru munca fiecăruia.

„Jonathan și cu mine ne-am cunoscut așa cum cunosc toți oamenii mei preferați, adică pur și simplu prin dragostea pentru meșteșugurile noastre”, a povestit ea. „I-am spus povestea mea obișnuită despre cele două fețe ale monedei Ethel Cain, iar el a înțeles imediat. Este unul dintre cei mai dulci oameni pe care i-am întâlnit vreodată și mă bucur că voi avea mereu această colaborare la care să mă uit înapoi.”