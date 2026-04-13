Addison Rae a urcat pe scenă la Coachella sâmbătă, 11 aprilie, într-o ținută colorată din piele lăcuită, dar un detaliu a captat atenția tuturor. Manichiura ei a fost o reinterpretare complet neașteptată a clasicului stil French, cu vârful alb acoperind aproape întreaga unghie.

Un French… pe dos?

Credeați că le-ați văzut pe toate în materie de manichiură French? De la vârfuri colorate, cat-eye, la stilul „reverse” sau ombré, opțiunile par infinite. E drept că Addison Rae ne-a arătat în trecut că preferă o manichiură micro French, discretă. Numai că acum, pendulul a oscilat în extrema cealaltă, vedeta afișând cel mai adânc French văzut vreodată.

vârful alb ocupă aproape toată unghia, lăsând liberă doar o semilună la baza cuticulei. Un look îndrăzneț, pe care mulți l-au numit deja „mega XL French”.

Secretele din spatele look-ului

În spatele acestei manichiuri se află nail artistul Kim Truong. Aceasta a explicat că „am vrut ceva care să pară proaspăt și fără efort, dar care să aibă totuși un punct de vedere puternic”. Pentru a obține efectul, a folosit produse de la Olive & June (mai exact, Gel Base Coat, Gel Color în nuanța HD și Gel Top Coat).

Dar cum a reușit să traseze acea linie perfectă? Hai să vedem.

Tehnica pas cu pas

Kim Truong a detaliat întregul proces, care, la prima vedere, pare mai simplu decât este. „Folosind pensula liner de la Olive & June înmuiată în nuanța HD, am trasat forma de semilună lângă cuticulă, apoi am umplut restul unghiei cu aceeași nuanță pentru acel alb opac și clar”, a spus Truong.

Pentru a perfecționa curba, a folosit o pensulă înmuiată în acetonă pentru a crea o formă mai ascuțită. Iar pentru un rezultat impecabil, a aplicat două straturi. „Am repetat procesul pentru un al doilea strat pentru a spori opacitatea și a menține liniile precise, apoi am finalizat cu Gel Top Coat pentru un finisaj foarte lucios.”

Rezultatul este o manichiură care are toate șansele să devină un trend major al verii.

Dar, stai puțin, oare bacșișul de 20% se mai aplică atunci când vârful reprezintă 90% din unghie?