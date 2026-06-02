Modelul Deanna Ritter a decis să ignore complet recomandările primite și a publicat o serie de fotografii spectaculoase într-un costum de baie de inspirație braziliană. Cu peste 600.000 de urmăritori pe Instagram care îi analizează fiecare mișcare, tânăra a demonstrat că uneori instinctul bate orice strategie de PR.

Te-ai întrebat vreodată prin câte filtre de aprobare trece o poză înainte să ajungă pe internet? Chiar și la nivelul acesta, presiunea de a posta imaginea „perfectă” e uriașă. Dar adevărul este că, uneori, pur și simplu vrei să arăți lumii un outfit în care te simți excelent, indiferent de ce spun cei din jur.

Combinația curajoasă de vară

Așa cum semnalează Theblast într-un material publicat recent, estetica verde-galben a devenit deja un fenomen în showbiz, fiind adoptată inclusiv de nume mari precum cântăreața Katy Perry sau modelul Demi Rose. Iar Deanna nu a ratat ocazia de a se alătura acestui trend vizual.

Recomandări Heidi Klum a implinit 53 de ani. Cum arata vedeta în costum de baie

Stând relaxată pe canapea, ea a combinat piese de plajă cu haine de zi. A ales un maiou scurt (cu textul BRAZIL la vedere) și un slip galben, foarte decupat, care îi punea în valoare abdomenul lucrat. Fără sutien și cu un machiaj care îi scotea în evidență bronzul, a reușit să creeze o ținută de vară absolut vibrantă.

Cifrele au vorbit de la sine.

Postarea a strâns rapid aproape 3.000 de aprecieri în doar câteva ore. Și, să fim serioase, atitudinea ei asumată a contribuit masiv la acest succes. Deanna a explicat exact cum au stat lucrurile în culisele acestei ședințe foto improvizate în propriul living.

„Împotriva sfatului avocatului, postez acest set. Dar managerul meu @urbancamvibes a spus că va fi bine. Și ea nu m-a îndrumat niciodată greșit. Lol.” – Deanna Ritter, Model

Rutina care face diferența

Dar formele acelea nu se mențin doar stând pe canapea. Într-o altă postare surprinsă în Seattle, modelul a arătat și latura ei sportivă, alergând la prima oră a dimineții într-un set mulat format din bustieră și colanți.

„Diminețile sunt momentele în care sunt la cel mai bun nivel al meu. O treabă care îți face sete, știi ce zic? Lol.” – Deanna Ritter, Model

Acum, disciplina matinală e probabil secretul din spatele acelei încrederi debordante. Mai târziu, ea a revenit cu poze relaxate la piscină, într-un bikini negru minuscul, autointitulându-se în glumă „îngerul tău al dimineții”.

Recomandări Imaginile cu Aaron Pierre care au incins internetul. Detaliul observat de fani la piscina

Rămâne de urmărit dacă această estetică braziliană vibrantă va deveni uniforma neoficială a influencerilor în săptămânile următoare sau dacă vom asista la o nouă schimbare bruscă de trend pe ecranele noastre.