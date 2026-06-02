Actrița Busy Philipps, în vârstă de 46 de ani, trece prin emoții uriașe zilele acestea, după ce fiica ei cea mare, Birdie, a absolvit liceul la un internat din Suedia. Vedeta din Dawson’s Creek a zburat mii de kilometri pentru a fi alături de adolescenta de 16 ani, marcând finalul a trei ani plini de provocări neașteptate.

O alegere atipica

V-ați gândit vreodată cum ar fi să vă lăsați copilul să plece la școală într-o țară complet străină, unde nu cunoaște pe nimeni? Pentru noi, mamele, instinctul e să îi ținem cât mai aproape, sub aripa noastră. Dar lecția pe care ne-o predă această poveste este exact despre curajul de a le da spațiu să își urmeze propriile idei, oricât de nebunești ar părea la prima vedere.

Să fim serioase, nu multe adolescente decid brusc să se mute în Scandinavia. Actrița a povestit că decizia i-a aparținut în totalitate lui Birdie, sugerând chiar că serialul de pe Netflix, Young Royals, ar fi putut juca un rol în această alegere curajoasă de a studia într-o țară cu care familia nu avea absolut nicio legătură.

Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, experiența nu a fost deloc una ușoară. Iar lucrurile stau puțin diferit când ești mamă la distanță.

„Acești ultimi trei ani au fost provocatori în moduri pe care nu ni le-am fi putut imagina vreodată, dar ea a reușit! A rezistat și a rămas, chiar și atunci când majoritatea copiilor, oh, Dumnezeule, ORICINE ar fi aruncat prosopul și ar fi mers pur și simplu acasă.” – Busy Philipps, actriță

Momentul de cumpana și puterea comunitatii

Dincolo de zâmbetele de la absolvire, unde tânăra a purtat tradiționala șapcă albă studențească suedeză și medalii, a existat un episod care dă fiori oricărui părinte. Birdie a trecut printr-o problemă gravă de sănătate departe de casă. Busy a ținut să îi mulțumească public unei prietene din Suedia care a intervenit prompt în acel moment critic.

„Nu voi putea niciodată să te răsplătesc pentru felul în care ai salvat-o pe Birdie când a avut criza, dar excursiile la Disney sunt din partea mea pe viață.” – Busy Philipps, actriță

Și totuși, ce te salvează când ești departe? Oamenii. Vedeta a mulțumit profesorilor, prietenilor și părinților gazdă care au avut grijă de adolescentă. Până la urmă, ai nevoie de un întreg sat pentru a crește un copil, chiar și atunci când acel sat se află la Stockholm.

Viata merge inainte

Busy are două fețe, Birdie de 16 ani și Cricket de 12 ani, alături de fostul ei soț, Marc Silverstein. Cei doi s-au despărțit în 2022, după aproape 15 ani de căsnicie, dar continuă să fie o echipă pentru fiicele lor.

Numai că vara aceasta aduce o nouă dinamică în familie.

Actrița va fi ocupată cu filmările pentru noul ei serial CBS, Cupertino. Fetele vor petrece mult mai mult timp cu tatăl lor în următoarele luni, în timp ce Busy va trebui să jongleze între platourile de filmare și rolul de mamă care coordonează programul de la distanță.