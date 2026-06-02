Actrița de comedie Amy Schumer a împlinit 45 de ani și a decis să pună cărțile pe masă. Dincolo de pozele perfecte de pe internet, vedeta a recunoscut deschis prin ce coșmar medical a trecut pentru a slăbi și a-și recăpăta sănătatea.

Te-ai întrebat vreodată de ce vedetele par să slăbească peste noapte în timp ce noi ne chinuim cu diete interminabile? Ei bine, onestitatea ei contează enorm pentru noi toate. Ne arată clar că în spatele unei siluete subțiate stau de cele mai multe ori intervenții chirurgicale grele, medicamente cu efecte adverse severe și lupte crunte cu hormonii, nu doar niște simple antrenamente la sală.

Operațiile care au schimbat totul

După nașterea fiului ei Gene în 2019, Amy s-a confruntat cu simptome severe de endometrioză. În 2021, lucrurile au devenit atât de grave încât a suferit o intervenție pentru extirparea uterului și a apendicelui. Iar câteva luni mai târziu, a recunoscut că și-a făcut și o liposucție, o decizie la care nu s-ar fi gândit niciodată înainte, dar care a ajutat-o să ajungă la o greutate de aproximativ 77 de kilograme (170 pounds).

„Pur și simplu am vrut să spun asta, pentru că dacă cineva mă vede în poze sau altceva și zice că arăt mai slabă sau orice altceva, este pentru că am suferit o intervenție chirurgicală. Este prea greu și vreau doar să fiu sinceră în privința asta.” – Amy Schumer, actriță

Adevărul despre medicamentele de slăbit

Pe baza datelor furnizate de Hellomagazine într-un material recent, vedeta a încercat inițial celebrul tratament Wegovy. Și a slăbit rapid vreo 13 kilograme (30 de pounds). Numai că prețul plătit a fost uriaș.

„Am fost unul dintre acei oameni care s-au simțit atât de rău și nu m-am putut juca cu fiul meu. Am slăbit 30 de pounds atât de repede. Arătam grozav, dar nu îmi puteam ridica capul de pe pernă. Deci care este sensul?” – Amy Schumer, actriță

Ulterior, în 2025, a trecut pe Mounjaro, unde experiența a fost mult mai bună. Dar provocările nu s-au oprit aici. Fanii au observat la un moment dat că fața ei era vizibil umflată. S-a dus la medic și a primit un diagnostic neașteptat. Suferea de Sindromul Cushing, o afecțiune cauzată de nivelul prea mare de cortizol produs de corp. Din fericire, medicii au asigurat-o că problema se va rezolva fără intervenții majore.

Perimenopauza și lupta pentru propria sănătate

Dacă tot vorbim de sinceritate, actrița a pus pe tapet și subiectul perimenopauzei. A început un tratament de substituție cu estrogen și progesteron, iar rezultatele au fost fantastice. Simptomele au dispărut, părul a devenit mai des, iar energia a revenit la cote normale.

„Rușinea și criticile aduse corpurilor noastre în continuă schimbare sunt lucruri cu care m-am confruntat și pe care le-am observat de mult timp. Vreau atât de mult ca femeile să se iubească pe ele însele și să fie neobosite atunci când luptă pentru propria sănătate într-un sistem care de obicei nu le crede.” – Amy Schumer, actriță

Mesajul ei direct ne aduce aminte că trebuie să cerem mereu a doua părere medicală când simțim că ceva nu este în regulă cu corpul nostru. Discuția despre sănătatea reală a femeilor rămâne deschisă, iar pacientele continuă să caute medici care chiar le ascultă simptomele în cabinet.